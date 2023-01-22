Сотрудница иностранного легиона пригрозила развалить ВСУ с помощью компромата - 22.01.2023 Украина.ру
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Сотрудница иностранного легиона пригрозила развалить ВСУ с помощью компромата
Сотрудница иностранного легиона пригрозила развалить ВСУ с помощью компромата - 22.01.2023 Украина.ру
Сотрудница иностранного легиона пригрозила развалить ВСУ с помощью компромата
Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины угрожала руководству обнародовать данные, которые "развалят" Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщила 22 января газета Daily Mail
2023-01-22T13:50
2023-01-22T14:08
всу
компромат
новости
легион
иностранные наемники
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По информации издания, речь идет об уроженке Венгрии Эмеше Файк, которую несколько раз пытались уволить из легиона, но ей удалось сохранить пост благодаря угрозам опубликовать дискредитирующие украинских военных данные.Разговор с ней был записан без ее ведома, и издание не уточнило, откуда у них эта запись.В статье говорится, что, как отметила сама сотрудница легиона, она может рассказать о коррупции в ВСУ и отношении к иностранным наемникам.По словам одного украинского должностного лица, данные, которые может обнародовать Файк, будут иметь "катастрофические плохие с геополитической точки зрения" последствия и станут "большой победой для противника".В начале января СМИ писали, что директора по связям с общественностью иностранного легиона Украины обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов и пожертвований. СБУ начало расследование в отношении Файк, которую ранее уже обвиняли в мошенничестве в Австралии и Португалии, где она ранее проживала.В ноябре прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. По ее словам, самые многочисленные группы прибыли из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то, что во многих государствах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
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всу, компромат, новости, легион, иностранные наемники
ВСУ, компромат, Новости, легион, иностранные наемники

Сотрудница иностранного легиона пригрозила развалить ВСУ с помощью компромата

13:50 22.01.2023 (обновлено: 14:08 22.01.2023)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины угрожала руководству обнародовать данные, которые "развалят" Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщила 22 января газета Daily Mail
По информации издания, речь идет об уроженке Венгрии Эмеше Файк, которую несколько раз пытались уволить из легиона, но ей удалось сохранить пост благодаря угрозам опубликовать дискредитирующие украинских военных данные.

"Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла", — сказала Файк.

Разговор с ней был записан без ее ведома, и издание не уточнило, откуда у них эта запись.
В статье говорится, что, как отметила сама сотрудница легиона, она может рассказать о коррупции в ВСУ и отношении к иностранным наемникам.
По словам одного украинского должностного лица, данные, которые может обнародовать Файк, будут иметь "катастрофические плохие с геополитической точки зрения" последствия и станут "большой победой для противника".
В начале января СМИ писали, что директора по связям с общественностью иностранного легиона Украины обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов и пожертвований. СБУ начало расследование в отношении Файк, которую ранее уже обвиняли в мошенничестве в Австралии и Португалии, где она ранее проживала.
В ноябре прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. По ее словам, самые многочисленные группы прибыли из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то, что во многих государствах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
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