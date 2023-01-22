https://ukraina.ru/20230122/1042847766.html

Италия предоставила Украине военную помощь на миллиард евро

Италия предоставила Украине военную помощь на миллиард евро - 22.01.2023 Украина.ру

Италия предоставила Украине военную помощь на миллиард евро

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро, передает газета Corriere della Sera

2023-01-22T13:21

2023-01-22T13:21

2023-01-22T13:31

италия

оружие

украина

помощь

новости

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"Италия уже предоставила Украине пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около одного миллиарда евро. Готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО", - сказал он.Таяни также подтвердил, что Италия "в сотрудничестве с Францией завершает работу" над отправкой системы ПВО Samp/T. Кроме того, по его словам, "есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально".В субботу Corriere della Sera сообщил, что Италия изучает возможность передачи системы ПВО Samp/T Словакии, которая, в свою очередь, направит свой комплекс Patriot Украине.Ранее итальянские СМИ писали, что решение о поставках систем ПВО на Украину отложено до февраля. Причиной задержки называлось трения в правящей коалиции, высокая цена ЗРК Samp/T и их малое количество у итальянских вооруженных сил – всего на вооружении Италии находится пять комплексов. Полная стоимость одной батареи якобы составляет 750 миллионов евро, но тот вариант, который Италия якобы может предоставить Украине, стоил бы 250 миллионов, так как другая часть комплекса может быть поставлена Францией.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230121/1042826778.html

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италия, оружие, украина, помощь, новости