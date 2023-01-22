Швейцарцы высмеяли жену Зеленского за попытку оправдать внешний вид мужа - 22.01.2023 Украина.ру
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Швейцарцы высмеяли жену Зеленского за попытку оправдать внешний вид мужа
Швейцарцы высмеяли жену Зеленского за попытку оправдать внешний вид мужа - 22.01.2023 Украина.ру
Швейцарцы высмеяли жену Зеленского за попытку оправдать внешний вид мужа
Читатели швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung в Twitter раскритиковали заявление жены президента Украины Елены Зеленской о внешнем виде ее мужа
2023-01-22T12:49
2023-01-22T13:01
владимир зеленский
новости
футболка
елена зеленская
критика
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В интервью Neue Zürcher Zeitung она сказала, что Зеленский носит зеленую футболку вынужденно, потому что после начала спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах".Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.
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владимир зеленский, новости, футболка, елена зеленская, критика
Владимир Зеленский, Новости, футболка, Елена Зеленская, критика

Швейцарцы высмеяли жену Зеленского за попытку оправдать внешний вид мужа

12:49 22.01.2023 (обновлено: 13:01 22.01.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Читатели швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung в Twitter раскритиковали заявление жены президента Украины Елены Зеленской о внешнем виде ее мужа
В интервью Neue Zürcher Zeitung она сказала, что Зеленский носит зеленую футболку вынужденно, потому что после начала спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах".

"Ей нужно устроить новую фотосессию в Vogue", "Интересным был бы вопрос о том, как она относится к русскоязычным украинцам… И какие чувства у нее вызывали новости о погибших детях в Донбассе до 2022 года", "Было бы лучше выступать за соблюдение Минских соглашений, а не убивать людей в Донбассе", "Пусть лучше дипломаты найдут решение, как завершить конфликт без влияния на переговоры со стороны США", — написали читатели.

Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму.
Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.
Президент Украины В. Зеленский посетил школу депутатов партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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