https://ukraina.ru/20230122/1042847638.html

Швейцарцы высмеяли жену Зеленского за попытку оправдать внешний вид мужа

Швейцарцы высмеяли жену Зеленского за попытку оправдать внешний вид мужа - 22.01.2023 Украина.ру

Швейцарцы высмеяли жену Зеленского за попытку оправдать внешний вид мужа

Читатели швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung в Twitter раскритиковали заявление жены президента Украины Елены Зеленской о внешнем виде ее мужа

2023-01-22T12:49

2023-01-22T12:49

2023-01-22T13:01

владимир зеленский

новости

футболка

елена зеленская

критика

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В интервью Neue Zürcher Zeitung она сказала, что Зеленский носит зеленую футболку вынужденно, потому что после начала спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах".Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.

https://ukraina.ru/20200904/1028789224.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, новости, футболка, елена зеленская, критика