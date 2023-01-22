https://ukraina.ru/20230122/1042847038.html

Ответ Минобороны Украины, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 22 января

Ответ Минобороны Украины, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 22 января - 22.01.2023 Украина.ру

Ответ Минобороны Украины, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 22 января

В Минобороны Украины ответили на обвинения в коррупции. Украинские военные продолжают наносить удары по приграничным территориям России

2023-01-22T12:33

2023-01-22T12:33

2023-01-22T12:33

эксклюзив

хроники

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Как сообщило официальное представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 26 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на горловском 5 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 128 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Кировском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 домостроения в Кировском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Червоногвардейском районе Макеевки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.Позже по оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 января поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов городов республики — в Горловке были повреждены мноквартирные жилые дома по проспекту Ленина и улице Маршала Жукова.Также представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Иловайска."Сегодня ночью противник вновь применил ОТРК "Точка-У" по мирным кварталам Иловайска. Средства противовоздушной обороны ВС РФ сработали оперативно, сбив ракету, обломки которой упали по ул. Комсомольской. Жертв и разрушений не зафиксировано. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - сообщило представительство.Как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ нанесли удар по Стаханову с применением РСЗО HIMARS, выпустив шесть ракет."В результате обстрела разрушен профилакторий машиностроительного завода", - сообщило представительство.Кроме того, ВСУ нанесли удар по Херсонской области. Как заявил 22 января представитель экстренных спецслужб региона, ВСУ выпустили не менее 40 снарядов, обстреляв ночью пять населённых пунктов."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Вчера вечером ВСУ выпустили по населённому пункту Днепряны 10 снарядов из ствольной артиллерии. По населенному пункту Саги - 7 снарядов из ствольной артиллерии. В ночное время ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру, населенные пункты Алешки, Корсунка и Виноградное, выпустив в общей сложности 23 снаряда", - заявил представитель экстренных служб.По его словам, информация о пострадавших среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняется.Как сообщили местные власти, в результате артобстрела было повреждено здание Новокаховской больницы.Ответ Минобороны УкраиныМинобороны Украины ответило на информацию вСМИ, что ведомство закупает продукты для военных в 2-3 раза дороже, чем в магазинах, назвав это ложью и манипуляцией и пообещало обратиться в СБУ."Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение. Министр обороны Алексей Резников вчера (21 января - Ред.) лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР", - сообщила пресс-служба Минобороны.Министерство обратится в Службу безопасности Украины, чтобы её детективы провели расследование по материалу, в котором говорится о покупке продуктов по завышенным ценам.При этом ведомство отметило, что у них нулевая толерантность к коррупции.Подробности Минобороны Украины обнародует после заседания комитета Рады.Ранее украинское издание "Зеркало недели" выпустило материал о коррупции в Минобороны. На публикацию обратили внимание в партии власти. Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что руководство Минобороны вызвали на заседание профильного комитета Рады.Некоторые источники сообщили, что за публикацией может стоять желание подмочить репутацию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, популярность которого беспокоит Офис президента Украины и его главу Андрея Ермаку.Однако скандал ударил в первую очередь по министру обороны Алексею Резникову. И теперь другие источники сообщают, что в Офисе президента постараются замять историю с коррупцией в Минобороны."Наш источник в ОП рассказал, что технологи Офиса президента срочно запускают в СМИ/телеграм антикриз по министерству обороны. На Банковой будут разгонять нарратив, что любая раскачка ситуации выгодна Кремлю, а значит против Украины. Главное сместить акцент с коррупционного скандала на второстепенные факторы и замять триггер, чтобы сохранить Резникова", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".Заседание парламентского комитета по поводу коррупции в Минобороны Украины пройдёт в закрытом режиме.

https://ukraina.ru/20230122/1042844136.html

https://ukraina.ru/20230121/1042840091.html

https://ukraina.ru/20230121/1042838223.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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