Решение Шольца по поставкам танков Украине вызвало споры в бундестаге — Zeit - 22.01.2023 Украина.ру
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Решение Шольца по поставкам танков Украине вызвало споры в бундестаге — Zeit
Решение Шольца по поставкам танков Украине вызвало споры в бундестаге — Zeit - 22.01.2023 Украина.ру
Решение Шольца по поставкам танков Украине вызвало споры в бундестаге — Zeit
В руководстве Германии возникли разногласия относительно поставок танков на Украину. Об этом 21 января сообщило немецкое издание Zeit
2023-01-22T12:02
2023-01-22T12:13
танки
олаф шольц
германия
украина
новости
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Так, по информации газеты, глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера Олафа Шольца сделать "четкие заявления" о военной поддержке Украины.Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отреагировал на эти слова Штрак-Циммерман, подчеркнув, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием.При этом он отметил, что глава оборонного комитета бундестага "и ей подобные" подталкивают страну к военному конфликту."Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием", — подметил Мютцених.На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Но ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на Шольца значительно усилилось.Как писали немецкие СМИ, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия выделит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона предоставит свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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танки, олаф шольц, германия, украина, новости
танки, Олаф Шольц, Германия, Украина, Новости

Решение Шольца по поставкам танков Украине вызвало споры в бундестаге — Zeit

12:02 22.01.2023 (обновлено: 12:13 22.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В руководстве Германии возникли разногласия относительно поставок танков на Украину. Об этом 21 января сообщило немецкое издание Zeit
Так, по информации газеты, глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера Олафа Шольца сделать "четкие заявления" о военной поддержке Украины.

"Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему", — сказала она.

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отреагировал на эти слова Штрак-Циммерман, подчеркнув, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием.
При этом он отметил, что глава оборонного комитета бундестага "и ей подобные" подталкивают страну к военному конфликту.
"Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием", — подметил Мютцених.
На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Но ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на Шольца значительно усилилось.
Как писали немецкие СМИ, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия выделит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона предоставит свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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