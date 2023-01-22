https://ukraina.ru/20230122/1042846362.html

"Позорный фарс": французский политик набросился на требующего танки Зеленского

"Позорный фарс": французский политик набросился на требующего танки Зеленского - 22.01.2023 Украина.ру

"Позорный фарс": французский политик набросился на требующего танки Зеленского

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо 21 января в Twitter назвал позорным фарсом ситуацию, при которой президент Украины Владимир Зеленский требует у Франции поставок оружия

2023-01-22T11:50

2023-01-22T11:50

2023-01-22T11:56

танки

оружие

владимир зеленский

франция

новости

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"Зеленский заявил Франции, что он хочет танки Leclerc... Мы его миньоны, да? Он нам скоро свистнет?" - возмутился Филиппо.Политик пожелал, чтобы "этот позорный фарс" прекратился.СМИ сообщали, что Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc.При этом Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230121/1042826778.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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танки, оружие, владимир зеленский, франция, новости