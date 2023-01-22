"Позорный фарс": французский политик набросился на требующего танки Зеленского - 22.01.2023 Украина.ру
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"Позорный фарс": французский политик набросился на требующего танки Зеленского
"Позорный фарс": французский политик набросился на требующего танки Зеленского - 22.01.2023 Украина.ру
"Позорный фарс": французский политик набросился на требующего танки Зеленского
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо 21 января в Twitter назвал позорным фарсом ситуацию, при которой президент Украины Владимир Зеленский требует у Франции поставок оружия
2023-01-22T11:50
2023-01-22T11:56
танки
оружие
владимир зеленский
франция
новости
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"Зеленский заявил Франции, что он хочет танки Leclerc... Мы его миньоны, да? Он нам скоро свистнет?" - возмутился Филиппо.Политик пожелал, чтобы "этот позорный фарс" прекратился.СМИ сообщали, что Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc.При этом Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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танки, оружие, владимир зеленский, франция, новости
танки, оружие, Владимир Зеленский, Франция, Новости

"Позорный фарс": французский политик набросился на требующего танки Зеленского

11:50 22.01.2023 (обновлено: 11:56 22.01.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский СНБО
Зеленский СНБО
© Пресс-служба президента Украины
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Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо 21 января в Twitter назвал позорным фарсом ситуацию, при которой президент Украины Владимир Зеленский требует у Франции поставок оружия
"Зеленский заявил Франции, что он хочет танки Leclerc... Мы его миньоны, да? Он нам скоро свистнет?" - возмутился Филиппо.

Политик пожелал, чтобы "этот позорный фарс" прекратился.

СМИ сообщали, что Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc.
При этом Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
- РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 10:05
Итоги восьмой встречи в Рамштайне. Запад продолжит накачивать Киев оружием, но танки пока не дадут20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась восьмая встреча министров обороны порядка 50 стран Запада, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине. Ее итоги вышли неоднозначными.
 
танкиоружиеВладимир ЗеленскийФранцияНовости
 
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