"Позорный фарс": французский политик набросился на требующего танки Зеленского
11:50 22.01.2023 (обновлено: 11:56 22.01.2023)
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо 21 января в Twitter назвал позорным фарсом ситуацию, при которой президент Украины Владимир Зеленский требует у Франции поставок оружия
"Зеленский заявил Франции, что он хочет танки Leclerc... Мы его миньоны, да? Он нам скоро свистнет?" - возмутился Филиппо.
Политик пожелал, чтобы "этот позорный фарс" прекратился.
СМИ сообщали, что Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc.
Политик пожелал, чтобы "этот позорный фарс" прекратился.
СМИ сообщали, что Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc.
При этом Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Вчера, 10:05Итоги восьмой встречи в Рамштайне. Запад продолжит накачивать Киев оружием, но танки пока не дадут20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась восьмая встреча министров обороны порядка 50 стран Запада, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине. Ее итоги вышли неоднозначными.