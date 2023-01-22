https://ukraina.ru/20230122/1042846230.html

Что творится в тюрьмах Украины: россияне, освобождённые из плена, рассказали жуткие подробности

Что творится в тюрьмах Украины: россияне, освобождённые из плена, рассказали жуткие подробности - 22.01.2023 Украина.ру

Что творится в тюрьмах Украины: россияне, освобождённые из плена, рассказали жуткие подробности

В ДНР прошел брифинг на тему преступлений ВСУ в отношении российских военнослужащих, на котором выступила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова

2023-01-22T11:37

2023-01-22T11:37

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Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников и российские военнослужащие, освобожденные из плена в конце прошлого года, Борис Афанасьев и Дмитрий Носаченко рассказали о пытках в застенках украинских следственных изоляторов. Ещё до начала спецоперации донецкие власти составили и подали свыше 5 тысяч исков в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека. Журналистам показали запрещенную в России нацистскую литературу, которой руководствуются в вооруженных формированиях Украины. Подробнее - в видеоматериале корреспондента Украина.ру Алексея Туманова.

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