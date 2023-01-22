https://ukraina.ru/20230122/1042846230.html
Что творится в тюрьмах Украины: россияне, освобождённые из плена, рассказали жуткие подробности
Что творится в тюрьмах Украины: россияне, освобождённые из плена, рассказали жуткие подробности - 22.01.2023 Украина.ру
Что творится в тюрьмах Украины: россияне, освобождённые из плена, рассказали жуткие подробности
В ДНР прошел брифинг на тему преступлений ВСУ в отношении российских военнослужащих, на котором выступила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова
2023-01-22T11:37
2023-01-22T11:37
2023-01-22T11:39
видео
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Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников и российские военнослужащие, освобожденные из плена в конце прошлого года, Борис Афанасьев и Дмитрий Носаченко рассказали о пытках в застенках украинских следственных изоляторов. Ещё до начала спецоперации донецкие власти составили и подали свыше 5 тысяч исков в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека. Журналистам показали запрещенную в России нацистскую литературу, которой руководствуются в вооруженных формированиях Украины. Подробнее - в видеоматериале корреспондента Украина.ру Алексея Туманова.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Что творится в тюрьмах Украины: россияне, освобождённые из плена, рассказали жуткие подробности
11:37 22.01.2023 (обновлено: 11:39 22.01.2023)
В ДНР прошел брифинг на тему преступлений ВСУ в отношении российских военнослужащих, на котором выступила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова
Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников и российские военнослужащие, освобожденные из плена в конце прошлого года, Борис Афанасьев и Дмитрий Носаченко рассказали о пытках в застенках украинских следственных изоляторов.
Ещё до начала спецоперации донецкие власти составили и подали свыше 5 тысяч исков в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека.
Журналистам показали запрещенную в России нацистскую литературу, которой руководствуются в вооруженных формированиях Украины.
Подробнее - в видеоматериале корреспондента Украина.ру Алексея Туманова.