Что творится в тюрьмах Украины: россияне, освобождённые из плена, рассказали жуткие подробности - 22.01.2023 Украина.ру
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Что творится в тюрьмах Украины: россияне, освобождённые из плена, рассказали жуткие подробности
Что творится в тюрьмах Украины: россияне, освобождённые из плена, рассказали жуткие подробности - 22.01.2023 Украина.ру
Что творится в тюрьмах Украины: россияне, освобождённые из плена, рассказали жуткие подробности
В ДНР прошел брифинг на тему преступлений ВСУ в отношении российских военнослужащих, на котором выступила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова
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Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников и российские военнослужащие, освобожденные из плена в конце прошлого года, Борис Афанасьев и Дмитрий Носаченко рассказали о пытках в застенках украинских следственных изоляторов. Ещё до начала спецоперации донецкие власти составили и подали свыше 5 тысяч исков в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека. Журналистам показали запрещенную в России нацистскую литературу, которой руководствуются в вооруженных формированиях Украины. Подробнее - в видеоматериале корреспондента Украина.ру Алексея Туманова.
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Что творится в тюрьмах Украины: россияне, освобождённые из плена, рассказали жуткие подробности

11:37 22.01.2023 (обновлено: 11:39 22.01.2023)
 
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В ДНР прошел брифинг на тему преступлений ВСУ в отношении российских военнослужащих, на котором выступила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова
Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников и российские военнослужащие, освобожденные из плена в конце прошлого года, Борис Афанасьев и Дмитрий Носаченко рассказали о пытках в застенках украинских следственных изоляторов.
Ещё до начала спецоперации донецкие власти составили и подали свыше 5 тысяч исков в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека.
Журналистам показали запрещенную в России нацистскую литературу, которой руководствуются в вооруженных формированиях Украины.
Подробнее - в видеоматериале корреспондента Украина.ру Алексея Туманова.
 
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