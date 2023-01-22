https://ukraina.ru/20230122/1042845961.html

Рогов рассказал о наступлении россиян в Запорожской области по двум направлениям

Рогов рассказал о наступлении россиян в Запорожской области по двум направлениям - 22.01.2023 Украина.ру

Рогов рассказал о наступлении россиян в Запорожской области по двум направлениям

Основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. Об этом 22 января сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости

2023-01-22T11:14

2023-01-22T11:14

2023-01-22T11:33

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"Фронт подвижен, особенно в двух направлениях - это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск", - сказал Рогов.По его словам, на этих направлениях идут активные боестолкновения.Ранее сообщалось, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе города Орехов и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта, находящихся на юго-западе и юго-востоке от города. В Минобороны РФ сообщили в пятницу, что российские военные освободили также село Лобковое, которое находится примерно в 25 километрах от Орехова.

https://ukraina.ru/20230121/1042833993.html

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2023

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владимир рогов, россия, запорожская область, новости, наступление