Рогов рассказал о наступлении россиян в Запорожской области по двум направлениям - 22.01.2023 Украина.ру
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Рогов рассказал о наступлении россиян в Запорожской области по двум направлениям
Рогов рассказал о наступлении россиян в Запорожской области по двум направлениям - 22.01.2023 Украина.ру
Рогов рассказал о наступлении россиян в Запорожской области по двум направлениям
Основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. Об этом 22 января сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости
2023-01-22T11:14
2023-01-22T11:33
владимир рогов
россия
запорожская область
новости
наступление
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"Фронт подвижен, особенно в двух направлениях - это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск", - сказал Рогов.По его словам, на этих направлениях идут активные боестолкновения.Ранее сообщалось, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе города Орехов и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта, находящихся на юго-западе и юго-востоке от города. В Минобороны РФ сообщили в пятницу, что российские военные освободили также село Лобковое, которое находится примерно в 25 километрах от Орехова.
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владимир рогов, россия, запорожская область, новости, наступление
Владимир Рогов, Россия, Запорожская область, Новости, наступление

Рогов рассказал о наступлении россиян в Запорожской области по двум направлениям

11:14 22.01.2023 (обновлено: 11:33 22.01.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. Об этом 22 января сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Фронт подвижен, особенно в двух направлениях - это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск", - сказал Рогов.

По его словам, на этих направлениях идут активные боестолкновения.

"Инициатива находится в наших руках", - подчеркнул Рогов.

Ранее сообщалось, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе города Орехов и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта, находящихся на юго-западе и юго-востоке от города.
В Минобороны РФ сообщили в пятницу, что российские военные освободили также село Лобковое, которое находится примерно в 25 километрах от Орехова.
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 14:31
Владимир Рогов: Украинцы умирать не хотят, они ищут, как перейти на мирную сторонуПогибшие за киевский режим запорожцы — это результат принуждения к продолжению бессмысленной братоубийственной войны "до последнего украинца", по формуле "русские рубят русских", считает лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
 
Владимир РоговРоссияЗапорожская областьНовостинаступление
 
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