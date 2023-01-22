Рогов рассказал о наступлении россиян в Запорожской области по двум направлениям
11:14 22.01.2023 (обновлено: 11:33 22.01.2023)
Основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. Об этом 22 января сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Фронт подвижен, особенно в двух направлениях - это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск", - сказал Рогов.
По его словам, на этих направлениях идут активные боестолкновения.
По его словам, на этих направлениях идут активные боестолкновения.
"Инициатива находится в наших руках", - подчеркнул Рогов.
Ранее сообщалось, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе города Орехов и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта, находящихся на юго-западе и юго-востоке от города.
В Минобороны РФ сообщили в пятницу, что российские военные освободили также село Лобковое, которое находится примерно в 25 километрах от Орехова.
Вчера, 14:31Владимир Рогов: Украинцы умирать не хотят, они ищут, как перейти на мирную сторонуПогибшие за киевский режим запорожцы — это результат принуждения к продолжению бессмысленной братоубийственной войны "до последнего украинца", по формуле "русские рубят русских", считает лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.