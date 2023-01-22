https://ukraina.ru/20230122/1042842397.html

И никаких "Абрамсов"! Армен Гаспарян об итогах недели

И никаких "Абрамсов"! Армен Гаспарян об итогах недели - 22.01.2023 Украина.ру

И никаких "Абрамсов"! Армен Гаспарян об итогах недели

США не спешат поставлять киевскому режиму "Абрамсы", опасаясь, что те попадут к русским. А в Европе не торопятся потому, что понимают: спецоперация когда-то закончится, взаимоотношения с Россией придется восстанавливать, считает политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян

2023-01-22T12:53

2023-01-22T12:53

2023-01-22T12:53

интервью

украина

россия

спецоперация

владимир зеленский

ллойд остин

армен гаспарян

германия

олаф шольц

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен, Алексей Арестович подал в отставку. Офис президента Украины её принял. Это случилось спустя два дня после того, как разгорелся скандал - Арестович заявил, что дом в Днепропетровске был разрушен не российской ракетой, а украинской ПВО. Почему Арестович решил сказать, по-видимому, правду, и останется ли после этого он теперь в большой украинской политике?– Я думаю, что Арестович сыграл очень сильно на опережение. Как известно, на Украине побывал директор Центрального разведывательного управления мистер Бёрнс и, обратите внимание, с какой скоростью последовали разные события – уход Арестовича, падение вертолета (главы МВД Украины — Ред.) Монастырского."Уолл-стрит Джорнал" пишет про ликвидацию Киреева сотрудниками СБУ, а до этого же ничего не было. Начинают говорить про отставку Кирилла Тимошенко, зама Ермака в Офиса президента, и наконец, несмотря на бурные предбрачные танцы павиана, Залужный до сих пор не обвинен в крахе "фортеця (крепость — Ред.) Бахмут".Как мне кажется, все эти события связаны. И уже известно, что Бёрнс им (киевской верхушке — Ред.) поставил условие победить до августа. Видимо кто-то решил, что поскольку это недостижимо, как клятва пионера, то гораздо проще помахать ручкой, тем более, такой повод есть хороший. И начать собственную политическую карьеру.Тем более, мы с вами уже говорили о том, что Арестович рассматривается как лидер новой партии по одурачиванию уроженцев Юго-Востока, вместо оппозиционной платформы "За жизнь". А теперь вообще идеальная схема – "он пострадал за правду". У нас же на Руси любят безвинно пострадавших за правду. Арестович сразу начал ковать железо, пока девушка накручивает бигуди. Он тут же вякнул что-то по поводу Церкви, что это не дело влезать (в церковные дела — Ред.). Он что-то сказал по поводу русских людей.– И говорит на русском.– И говорит на русском, естественно! И что же мы видим? А видим мы – все, понеслась! С Арестовича теперь спроса нет никакого за все то, что происходит, а запомнился он всем как успокоитель всея Украины - отличный старт политической карьеры.Теперь Арестович будет точно так же сидеть в стримах у подонка Фейгина и молоть ту же самую ахинею, говоря о том, что — ну, там подохреневший Шмыгаль какой-то, Шмыгаль-Мыгаль, этот еще невнятный, какой-то толстый, пухлый Стефанчук, и вся эта энергия оппозиционно настроенных - будет канализирована через Арестовича.- В эти же дни, как вы уже сказали, произошла трагедия в Броварах, там упал вертолет с главой МВД Украины Денисом Монастырским, он погиб. При этом погибли мирные граждане и даже дети, так как вертолет упал на детский садик. Пока не ясно, по какой причине произошло падение. Некоторые эксперты говорят, что это сигнал к новому витку борьбы за власть в Киеве. Так что же это? Трагическая случайность, какой-то сговор - или это след бывшего министра внутренних дел Украины Авакова, о котором снова вспомнили? Или все-таки трагическая случайность?– Сразу все вспомнили экс=главу МВД, потому, что именно Аваков купил эти бракованные вертолеты. В них изначально был брак, и все об этом знали, но тут же надо было их побыстрее пристроить, а кому-то бабло за это получить. Поэтому вспомнили Авакова.Первое – Монастырский, как и положено настоящему герою, в этот момент думал не о "Фортеця Бахмут", несмотря на то, что ходил в этой футболке, а он летел в баню.– В баню, да.– Ну нормально же, мне кажется, по-моему, это превосходно. Он летел в баньку, странно, что шалав еще не было на борту этого вертолета, но их, наверное, везли туда, эскортниц профессиональных.Вы обратили внимание, что его еще не успели похоронить, его еще не успели даже наградить посмертно – он же герой, погиб на путях в баньку - как сразу начали сносить его ставленников в Министерстве внутренних дел?Об этом, конечно, громко не пишут, чтобы не вселять определенные опасения, но, тем не менее, все это знают. Со всех хлебных основных мест, а МВД много чего крышевало, естественно, (убирают — Ред.) сторонники героя бань. У них есть герои Крут, герой Брод, теперь есть герой бань, естественно, павший, потому что хуторской герой не может быть живым – он должен пасть.Герой бань… мы все время говорим о какой-то конченной мрази, обратите внимание! Удивительная эпоха! Сейчас ото всех очистятся, а потом на Монстырского спишут многие прегрешения, и будет чудненько. Но об этом уже никто не будет ни говорить, ни вспоминать ничего. И главное же это – проораться.Вышла Мелания Подоляк… Она обвинила во всем Путина. Не успели мы в задумчивости почесать печень и подумать — ну, все-таки, Владимир Владимирович, конечно, лютует, но зачем ему нужен Монастырский? Ну, правда! Вообще многие ли в нашей стране знали, как зовут министра внутренних дел Украины, кроме пула экспертов? Много людей знают, как его зовут? Да никто!– Поговорим о других неприятных персонажах, о которых нам еще придется много раз вспомнить. На базе Рамштайн в Германии состоялась встреча союзников Украины. Глава Пентагона Остин заявил, что сейчас наблюдается острый переломный момент в российско-украинском конфликте. Что это за момент, что он имел ввиду?– Первое – глава Пентагона, у него, видимо, свой космос, тоже особенный. Потому что я не понимаю, что он говорит. Он начал свою речь с того, что сейчас ответственный момент, Россия перегруппируется, на нас смотрят миллионы Зеленских хутора (киевского режима — Ред.), надо быть вместе.Пафос-пафос, да? Через три минуты эти же черные губы прошамкали, что у русских кончились снаряды. Подожди, туловище! Ты определись, мы или перегруппируемся, нахлобучиваем по камасутре, либо - кончились снаряды? Это как вместе может быть? Или под снарядами он что подразумевает?Нет, понимаете, у нас же тоже есть в стране люди, которые употребляют слова, суть которых им неизвестна. Поэтому получается все время нелепость какая-то.Но он провел время отлично - окучивал Шольца. Не договорились они! Позицию по танкам не согласовали.То есть, то, ради чего собирался Рамштайн, а я напоминаю, это не мое утверждение, об этом говорили и пентагоновцы, и об этом орал Зеленский в перерывах между занюхиванием колумбийского порошка, что главное – танки. Собственно, Зеленский это и сказал: "Я благодарен вам, но мне не нужны слова, дайте мне танки".Главный вопрос, ради чего они собрались – не решен! Теперь важное из этого – почему не решен? Потому, что в Европе понимают - извините, ну хорошо, дадим танки, но русские же злопамятные.Увидеть на Донбассе немецкий танк, понятно, с какой символикой - это не крест Третьего Рейха, а это просто железный крест эпохи Фридриха... Но все равно это произведет сильное впечатление. Спецоперация когда-то закончится, а как вы с русскими потом будете выстраивать отношения? И все в Европе это тоже понимают.И американцы тоже не хотят поставлять танки. Почему? Потому, что они прекрасно понимают, куда они поставляют. Одно дело – поставить в Афганистан, например, и то, туда же не дали ничего, как мы помним. А совсем другое – поставить на Украину. Они понимают, что через два дня максимум - этот танк будет у русских. То есть, все секреты "Абрамса"… на "Уралвагонзаводе" его разберут по винтику.Поэтому никаких "Абрамсов"! Пускай сгрузят союзники. А союзники говорят: "Прикольно! А почему мы должны?". И так все участвуют в этой прокси-войне!

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20230119/1042765788.html

https://ukraina.ru/20230121/1042826778.html

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, украина, россия, спецоперация, владимир зеленский, ллойд остин, армен гаспарян, германия, олаф шольц