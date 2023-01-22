https://ukraina.ru/20230122/1042836706.html

Прощайте, школы! Украинские учителя готовятся к увольнениям

Прощайте, школы! Украинские учителя готовятся к увольнениям - 22.01.2023 Украина.ру

Прощайте, школы! Украинские учителя готовятся к увольнениям

После нового года стали поступать сообщение о предстоящим увольнении учителей, которые работают в украинских школах.

2023-01-22T04:47

2023-01-22T04:47

2023-01-22T04:47

эксклюзив

украина

образование

школы

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Судя по многочисленным жалобам с мест, министерство образования и науки Украины собирается приостановить их трудовые договора на неопределенные сроки. Сокращать педагогов будут без положенного по закону уведомления, однако дирекция школ заранее предупреждает своих коллег по поводу этих планов.Ожидается, что увольнения затронут даже столицу, где учительский труд всегда оплачивали заметно лучше, чем в целом по Украине, потому что педагогический состав получал доплату из городского бюджета. Однако, по-видимому, теперь на этом тоже решено сэкономить."С началом нового года в профсоюз педагогов Киева обращаются работники по поводу намерений работодателей приостановить действие трудовых договоров на период до 31 января 2023 года, а также по поводу возможного сокращения работников без предупреждения за два месяца", – написал об этом в социальных сетях глава киевского профсоюза работников образования и науки Александр Яцун.В профсоюзе настаивают на том, что такие действия являются противоправными, и сокращать учителей против их желания, в одностороннем порядке, нельзя. Потому что это нарушает нормы действующего законодательства Украины."Работодателям следует обратить внимание на то, что главное условие для приостановления действия трудового договора – абсолютная невозможность предоставления работодателем и выполнения работником соответствующей работы. И эти два условия должны выполняться одновременно. Если работник желает и может выполнять работу или работодатель может предоставлять работу, приостанавливать действие трудового договора неправомерно", – говорит об этом Яцун.Однако украинские законы работают тогда, когда это выгодно для властей. Оспорить их в условиях военного положения невозможно, акции протеста запрещены. Судя по обсуждению в телеграмм-каналах, киевские учителя не питают на этот счет никаких иллюзий. Они уже задумываются над тем, как им придется выживать без своей профессии, а некоторые пишут про предстоящую релокацию.Этих людей можно понять, потому что украинские школы обеспечивают по остаточному принципу, постоянно снижая расходы на педагогов.Согласно официальным данным министерства образования и науки, в текущем году на финансирование образования выделят 122,12 млрд гривен – на 20% меньше, чем в прошлом году. Субвенция на зарплаты школьных учителей уменьшена на 19%, и на столько же сократили расходы на высшее образование.Министерство подтверждает сокращение финансирования в специальном циркуляре, который уже разослали по украинским школам. По словам чиновников, из государственного бюджета убрали дополнительные часы учебного плана по основным предметам учебной программы, а также факультативные курсы и занятия на продленке."Это значит, что учебные планы, которые применялись при распределении образовательной субвенции, были сокращены", – сказано в документе.Программа финансирования школьных учебников сокращена в 2023-м сразу на 40%. Причем, это происходит на фоне чисток в школьных библиотеках, где изымаются остатки учебной литературы советских лет и учебники домайдановского периода. Потому что в них неправильно освещали исторические события или слишком хорошо рассказывали про Пушкина и Гагарина.Однако это только пролог к будущим реформам, которые начнут проводиться в течение 2023 года. В украинском правительстве не собираются ограничиваться увольнениями учителей и готовятся закрывать периферийные школы.Это неофициально мотивируют тем, что десятки тысяч детей покинули страну после начала боевых действий, и продолжают уезжать из Украины сегодня. А значит, нагрузка на учителей якобы стала меньше.Министерство образования и науки Украины обещает "анализировать эффективность действующей школьной сети и принимать управленческие решения о формировании оптимальной сети учреждений общего среднего образования".На практике это приведет к тому, что многие учебные заведения сократят вместе с педагогами, сгоняя учеников в так называемые опорные школы, которые будут обслуживать сразу несколько населенных пунктов. В них будут преподавать только обязательные предметы школьной программы, используя для этого ограниченный учительский состав.Все остальные "необязательные" занятия могут проводиться исключительно за средства местных бюджетов, где никогда не хватает денег."Ставки педагогических работников, введение которых не предусмотрено действующим законодательством или не является обязательным, могут финансироваться исключительно за счет собственных доходов местных бюджетов", – предупреждает об этом министерство образования и науки.Украинские учителя убеждены, что подобные меры приведут к резкому снижению качества образования. По мнению экспертов, в стране уже сегодня не хватает квалифицированных педагогов, потому что многие из них вышли на пенсию, уехали вслед за школьниками, или покинули профессию в поисках более высокой зарплаты.Обычные среднеобразовательные учреждения обучают школьников кое-как, работая на выдачу аттестатов. Хотя государственную итоговую аттестацию для учеников четвертых и девятых классов в прошлом году на Украине вообще отменили.Большинство львовских школ собираются обучить детей в режиме онлайн, а в школах Киева до сих пор продолжаются зимние каникулы, которые затянулись почти на месяц и должны закончится 27 января.Некоторые провинциальные школы так и не восстановили полноценный режим работы, существовавший до пандемийного карантина. Ученики привыкли получать задания по скайпу, появляясь в классах лишь во время экзаменов. А в таком формате от них больше не требуют высокой успеваемости – если что-то выучили, уже хорошо.Приобрести серьезные базовые знания можно в только коммерческих гимназиях и лицеях, или за счет индивидуального домашнего обучения, которое не доступно для большинства простых украинцев. А эта ситуация усиливает эмиграцию молодежи, которая все чаще предпочитает учиться в Польше, и не собирается возвращаться – во всяком случае, пока на родине проходят бои.У такой образовательной системы очевидно нет будущего. А этот ставит под вопрос будущее самой Украины.

https://ukraina.ru/20221111/1040724192.html

https://ukraina.ru/20221211/1041669179.html

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Леонид Николенко

Леонид Николенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Леонид Николенко

эксклюзив, украина, образование, школы