https://ukraina.ru/20230121/1042831299.html

Сбросили гранаты: ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области

Сбросили гранаты: ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области - 21.01.2023 Украина.ру

Сбросили гранаты: ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт 21 января сообщил в своем Телеграм-канале об очередной атаке украинских боевиков на приграничный поселок Тёткино. в этот раз целью ВСУ стал комбинат по переработке зерна

2023-01-21T12:22

2023-01-21T12:22

2023-01-21T12:22

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Поселок Тёткино уже не первый раз подвергается атаке украинских боевиков. Предыдущий удар они нанесли по жилым домам населенного пункта 8 января. было зафиксировано не менее десяти прилетов, в результате чего поселок остался без электроэнергии.В конце декабря при украинском обстреле один дом в Тёткино был разрушен прямым попаданием, еще пять получили повреждения.Приграничные российские территории - Брянскую, Курскую, Белгородскую области и Крым - ВСУ обстреливают постоянно . В этих регионах введен желтый уровень террористической опасности.

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новости, курская область, всу, атака, новости украины