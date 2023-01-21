Сбросили гранаты: ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области
© "Легион-Медиа"комбинат по переработке зерна
© "Легион-Медиа"
Губернатор Курской области Роман Старовойт 21 января сообщил в своем Телеграм-канале об очередной атаке украинских боевиков на приграничный поселок Тёткино. в этот раз целью ВСУ стал комбинат по переработке зерна
"Сегодня утром в Тёткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет", - написал он.
Поселок Тёткино уже не первый раз подвергается атаке украинских боевиков. Предыдущий удар они нанесли по жилым домам населенного пункта 8 января. было зафиксировано не менее десяти прилетов, в результате чего поселок остался без электроэнергии.
В конце декабря при украинском обстреле один дом в Тёткино был разрушен прямым попаданием, еще пять получили повреждения.
Приграничные российские территории - Брянскую, Курскую, Белгородскую области и Крым - ВСУ обстреливают постоянно . В этих регионах введен желтый уровень террористической опасности.
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