Ликвидации и отставки: Гаспарян о том, какие условия поставили Украине

Мешает Киеву: американская The New York Times обвинила Шольца в подыгрывании русским Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине существенно скажется на военных планах Киева.К такому выводу пришли авторы статьи The New York Times, опубликованной 20 января, Дэвид Э. Сангер и Эрик Шмитт