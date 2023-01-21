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Западная Украина за минувшую неделю. Узкие железнодорожные пути на Львовщине и "зверства" против венгров

Западная Украина за минувшую неделю. Узкие железнодорожные пути на Львовщине и "зверства" против венгров - 21.01.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю. Узкие железнодорожные пути на Львовщине и "зверства" против венгров

Власти обещают, что скоро можно будет доехать по колее евростандарта от Варшавы до Львова. От Будапешта до Мукачево это уже можно сделать, но вражда между Венгрией и Украиной нарастает в другой плоскости.

2023-01-21T10:53

2023-01-21T10:53

2023-01-21T10:53

эксклюзив

западная украина

венгрия

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укрзализниця

львов

андрей садовый

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Железнодорожные пути Львовщины понемногу переходят на европейский стандартЖелезнодорожные пути "узкого", европейского стандарта (1435 мм) могут зайти во Львов сразу по трём направлениям. Об этом 18 января заявил мэр Львова Андрей Садовый в Давосе в кулуарах "Украинского дома". По его словам, "Укрзализныця" планирует проложить во Львов три узких колеи: с Варшавского направления, из Кракова через Перемышль, и из Венгрии, в связи с чем возникла идея транспортного хаба в городе Жовква в 30 километрах от Львова.Львов готовит обширную конференцию, на которой будет презентовать новые транспортные проекты, связанные с интеграцией в европейскую железнодорожную инфраструктуру, сообщил мэр города. Садовый добавил, что он обсуждал эту конференцию в конце прошлого месяца в Брюсселе с директорами разных департаментов ЕС, в частности, провёл встречу в транспортном департаменте. Как правило, подобные заявления относятся к весьма неопределенному будущему, однако в случае железнодорожного сообщения Львова с Варшавой по "узкой" колее можно быть оптимистами. 17 января глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий сообщил, что завершены работы по восстановлению пути европейского стандарта от границы с Польшей до Равы-Русской. В этом городе в 65 километрах от Львова сделали отдельную железнодорожную платформу, отремонтировали вокзал, разместили пункты таможенного и пограничного контроля, открыли кассу международных продаж.В этом году на территории Львовской области планируют проложить евроколею от Равы-Русской до поселка Брюховичи рядом со Львовом. "В дальнейшем этот маршрут должен соединять по железной дороге Львов и Варшаву для пассажирских перевозок между обеими странами. Он может стать самым быстрым железнодорожным сообщением из Львовщины в Варшаву", – отметил Максим Козицкий во время встречи с вице-маршалком Люблинского воеводства Польши Збигневом Войцеховским.О другом упомянутом Садовым направлении "узкой" колеи – из Перемышля – пока точной информации нет. Ещё в 2021 году правительство Украины выделило почти два миллиарда гривен на колею евростандарта от станции Мостиска на границе с Польшей до станции Скнилов в пределах Львова, которую позже должны были продлить до главного вокзала Львова, а там и до Киева. Судя по всему, проект остановился на этапе технико-экономического обоснования, поскольку в октябре 2022 года замглавы Львовской ОВА Юрий Бучко говорил о нем как о далеком будущем.При этом "Укрзализныця" имеет куда более масштабные планы на Львовщину. 20 января стало известно о том, что польская компания "Центральный порт коммуникационный" и оператор украинских железных дорог подписали соглашение о сотрудничестве по строительству новой инфраструктуры, в том числе линии высокоскоростной железной дороги.Компания Centralny Port Komunikacyjny (CPK) заключила соответствующее соглашение с "Укрзализныцей" во время Конгресса Railway Direction Days 2023 в Варшаве. Документ указывает на необходимость строительства высокоскоростной железнодорожной линии по маршруту Варшава – Львов – Киев европейского стандарта (1435 мм) с предполагаемой максимальной рабочей скоростью 250 км/ч.Первым шагом станет совместное технико-экономическое обоснование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Варшава – Львов – Киев. В CPK заявили о своей готовности к обмену знаниями и опытом, а также передаче своих технических стандартов высокоскоростной линии и модели пассажирского транспорта. Стороны надеются, что сотрудничество приблизит строительство в Украине первой ВСМ с европейским путем и станет важным шагом на пути к интеграции страны с ЕС.CPK и "Укрзализныця" также будут совместно искать возможности для получения финансирования Евросоюза для запланированных линий. В планах будут реализованы стандарты ЕС по проектированию, строительству и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры, в том числе для сигнализации и связи GSM-R. В дальнейшем обе стороны также договорились о совместной разработке модели управления строящимися линиями."Это исторический момент. Совместно с Укрзализныцей мы начинаем работу над скоростной линией Варшава – Львов – Киев. Кратчайший путь из Украины в ЕС проходит через Польшу и CPK", – отметил президент польской компании Николай Вильд. Как добавил директор Офиса по международным проектам "Укрзализныци" Владимир Шемаев, соглашение "направлено на улучшение железнодорожного сообщения между Украиной, Польшей и ЕС, облегчение пассажирских перевозок, улучшение экономического обмена и усиление безопасности транспортных коридоров".Однако перспективы реализации этого соглашения профильные аналитики оценивают крайне скептически. Маршрут Киев – Львов – Варшава делает "крюк", и ориентирован прежде всего на пассажирское сообщение, которое никогда не окупит прокладку "узкого" пути по территории Украины. То есть его финансирование возможно только из фондов Евросоюза в результате политического решения, что маловероятно в нынешние времена – ведь даже прокладка пути евростандарта Rail Baltica через уже входящие в ЕС Литву, Латвию и Эстонию сталкивается с трудностями.При этом в обнародованном летом 2022 года "Плане восстановления Украины" содержится проект строительства высокоскоростной железной дороги Киев – Варшава, которая идет по прямой между двумя столицами, через северную часть Украины. Украинская часть проекта предусматривает реконструкцию, модернизацию и электрификацию путей на коммерчески более привлекательном маршруте Киев – Ягодин – госграница. Почему "Укрзализныця" не предложила польским партнерам именно его – сказать сложно. Ответ может лежать в политической плоскости: для польских властей чрезвычайно важно, чтобы поезд из Варшавы шел по "европейской" колее именно во Львов, как до 1939 года.Будапешт требует от Киева прекратить "зверства" против венгров в ЗакарпатьеВ МИД Венгрии потребовали от киевских властей прекратить "зверства" против этнических венгров в Закарпатье, "недопустимые" для страны, стремящейся вступить в ЕС. Госсекретарь по двусторонним отношениям в венгерском МИД Тамаш Менцер в социальных сетях выступил с соответствующим призывом к украинскому правительству.В своей публикации он сослался на новость в венгерском издании Index о том, что украинская полиция сняла венгерские национальные флаги с нескольких государственных учреждений в Закарпатье.В этой связи Менцер заявил, что подобные действия, "направленные против венгров", неприемлемы. Он отметил, что такие инциденты были отмечены только в Мукачево, и выразил надежду, что они не повторятся в других частях Закарпатья."Призываем местных лидеров немедленно прекратить зверства против венгров! Призываем национальных лидеров Украины немедленно сделать все возможное для отмены антивенгерских решений и восстановления прежнего статуса. Мы ожидаем, что украинские лидеры сделают все возможное для сохранения стабильности в Закарпатье, несмотря на войну", – написал Менцер. Также, по его словам, если Украина хочет стать членом Евросоюза, "постоянная и систематическая травля и лишение прав национального сообщества" недопустимы.В тот же день польская радиостанция RMF со ссылкой на свои источники сообщила, что Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом седьмого пакета европейской поддержки на приобретение вооружения для Украины. Речь идет о сумме в полмиллиарда евро из так называемого Европейского фонда мира. По информации радиостанции, страны ЕС продолжат оказывать давление на Будапешт в понедельник во время встречи глав МИД стран-членов Евросоюза. Если Венгрия продолжит протест, в Брюсселе намерены добиться утверждения транша без ее участия.А 20 января президент Венгрии Каталин Новак рассказала, что в письме Владимиру Зеленскому высказала замечания по закону о нацменьшинствах, касающихся состояния этнических венгров на Закарпатье. Однако президент Украины никак не отреагировал."Ответ на это письмо ещё не получен, ответ сейчас каждый день на Закарпатье, на улицах. Речь идёт не только о Венгрии, не только о венгерском меньшинстве, но и о представителях румынского, болгарского и греческого меньшинств, которые также страдают от нового закона о меньшинствах и его последствий", – отметила Новак на пресс-конференции с президентом Хорватии Зораном Милановичем.Каталин Новак рассказала, что во время её недавней поездки в Киев и Закарпатье она поднимала вопрос о положении венгров на Украине в разговоре с представителями украинской власти, а позже изложила проблему в письменном виде Зеленскому.О дискриминации национальных меньшинств киевскими властями в Европе прекрасно знают. Так, в начале января 2023 года британская газета The Financial Times отметила, что "запрет Киева на образование на языках меньшинств, преимущественно нацеленный на русскоязычных, рикошетом задел более 100 школ для этнических венгров на Западе Украины". В ответ Будапешт заблокировал шаги Украины по сближению с НАТО, требуя восстановить эти права, писала газета. Правда, при этом её беспокоила не столько судьба венгров Закарпатья, сколько то, что "вражда между Венгрией и Украиной подрывает единство Евросоюза против России".Последствия этой вражды могут быть непредсказуемыми. К примеру, вполне могут пострадать поезда "Венгерских железных дорог", которые сейчас несколько раз в день курсируют по евроколее из Мукачево в Венгрию. Причем куда более высока вероятность того, что их отменит именно Киев, а не Будапешт.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230118/1042752175.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, венгрия, польша, украина, укрзализниця, львов, андрей садовый