https://ukraina.ru/20230121/1042809548.html

"У них все готово": военный эксперт назвал идею наступления из Белоруссии несерьёзной

"У них все готово": военный эксперт назвал идею наступления из Белоруссии несерьёзной - 21.01.2023 Украина.ру

"У них все готово": военный эксперт назвал идею наступления из Белоруссии несерьёзной

Россию устраивает текущее положение, когда Белоруссия является базой для российских ракет и бомбардировщиков, на её полигонах спокойно тренируются российские войска и при этом часть сил ВСУ оттянута на охрану её границы. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2023-01-21T05:00

2023-01-21T05:00

2023-01-21T05:00

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военный эксперт

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России следует лишь "троллить" ВСУ возможностью атаки из Белоруссии, или, в крайнем случае, перейти границу, но не начинать крупных наступлений оттуда, считает он.Он напомнил, что в начале СВО группировка российских войск, наступавшая из Белоруссии, составляла примерно 48 тысяч человек. Сейчас в Белоруссии сосредоточено только 30 тысяч штыков, при том, что в феврале прошлого года ВСУ были "в состоянии шока", а сейчас они подготовлены для оборонительных боёв.Он добавил, что "в своём желании заполучить Галицию" Варшава может совершить "ряд глупых внешнеполитических шагов", вмешавшись в боевые действия на Украине. В этом случае белорусский народ поймёт необходимость участия страны в боевых действиях, сказал Мощанский.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230117/1042706834.html

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новости, спецоперация, белоруссия, польша, нато, всу, галиция, военный эксперт