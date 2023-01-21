"У них все готово": военный эксперт назвал идею наступления из Белоруссии несерьёзной - 21.01.2023 Украина.ру
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"У них все готово": военный эксперт назвал идею наступления из Белоруссии несерьёзной
"У них все готово": военный эксперт назвал идею наступления из Белоруссии несерьёзной - 21.01.2023 Украина.ру
"У них все готово": военный эксперт назвал идею наступления из Белоруссии несерьёзной
Россию устраивает текущее положение, когда Белоруссия является базой для российских ракет и бомбардировщиков, на её полигонах спокойно тренируются российские войска и при этом часть сил ВСУ оттянута на охрану её границы. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-01-21T05:00
2023-01-21T05:00
новости
спецоперация
белоруссия
польша
нато
всу
галиция
военный эксперт
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России следует лишь "троллить" ВСУ возможностью атаки из Белоруссии, или, в крайнем случае, перейти границу, но не начинать крупных наступлений оттуда, считает он.Он напомнил, что в начале СВО группировка российских войск, наступавшая из Белоруссии, составляла примерно 48 тысяч человек. Сейчас в Белоруссии сосредоточено только 30 тысяч штыков, при том, что в феврале прошлого года ВСУ были "в состоянии шока", а сейчас они подготовлены для оборонительных боёв.Он добавил, что "в своём желании заполучить Галицию" Варшава может совершить "ряд глупых внешнеполитических шагов", вмешавшись в боевые действия на Украине. В этом случае белорусский народ поймёт необходимость участия страны в боевых действиях, сказал Мощанский.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, белоруссия, польша, нато, всу, галиция, военный эксперт
Новости, Спецоперация, Белоруссия, Польша, НАТО, ВСУ, Галиция, военный эксперт

"У них все готово": военный эксперт назвал идею наступления из Белоруссии несерьёзной

05:00 21.01.2023
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкПразднование Дня Независимости в Минске
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Россию устраивает текущее положение, когда Белоруссия является базой для российских ракет и бомбардировщиков, на её полигонах спокойно тренируются российские войска и при этом часть сил ВСУ оттянута на охрану её границы. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
России следует лишь "троллить" ВСУ возможностью атаки из Белоруссии, или, в крайнем случае, перейти границу, но не начинать крупных наступлений оттуда, считает он.
Он напомнил, что в начале СВО группировка российских войск, наступавшая из Белоруссии, составляла примерно 48 тысяч человек. Сейчас в Белоруссии сосредоточено только 30 тысяч штыков, при том, что в феврале прошлого года ВСУ были "в состоянии шока", а сейчас они подготовлены для оборонительных боёв.

Надеюсь, у нашего руководства хватит ума не использовать белорусские вооруженные силы в операциях до того момента, пока в ситуацию не вмешается Польша. Но без НАТО, а сама

Илья Мощанский
Илья Мощанский
Главный редактор альманаха "Военная летопись"
Он добавил, что "в своём желании заполучить Галицию" Варшава может совершить "ряд глупых внешнеполитических шагов", вмешавшись в боевые действия на Украине. В этом случае белорусский народ поймёт необходимость участия страны в боевых действиях, сказал Мощанский.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Юрий Кнутов интервью
17 января, 13:13
Юрий Кнутов: ВСУ пойдут в наступление на Донбасс и Мелитополь, когда Польша введет войска во ЛьвовВаршава создает пехотную дивизию и в марте планирует крупные учения с привлечением до 200 тысяч человек, из которых примерно 30 тысяч резервистов и 20 тысяч добровольцев могут зайти на западную Украину и заменить регулярные части ВСУ в качестве дополнительных сил, чтобы те выдвинулись в сторону Донбасса и Запорожья
 
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