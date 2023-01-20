https://ukraina.ru/20230120/1042811943.html
Глава Пентагона рассказал, как долго США будут оказывать военную помощь киевскому режиму
Глава Пентагона рассказал, как долго США будут оказывать военную помощь киевскому режиму - 20.01.2023 Украина.ру
Глава Пентагона рассказал, как долго США будут оказывать военную помощь киевскому режиму
Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на базе Рамштайн заявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется.
2023-01-20T13:39
2023-01-20T13:39
2023-01-20T13:39
пентагон
украина
сша
военная помощь
новости
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"Мы продолжим поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется", - сказал Остин в ходе конференции, которая транслировалась на сайте Пентагона.По его словам, это "решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира".Ранее представители киевского режима неоднократно заявляли, что собираются вести переговоры с Москвой только после того, как "победят" Россию на поле боя.В частности, так называемая "мирная формула Зеленского" предполагает "восстановление территориальной целостности" Украины и "выплату репараций" Москвой, что, как отметили в украинском МИДе, невозможно без военной победы Киева.Эта позиция поддерживается Соединенными Штатами, в частности, в Госдепе неоднократно заявляли, что переговоры с Россией Киев будет вести только после того, как на поле боя будут созданы "подходящие условия".
https://ukraina.ru/20230118/1042729592.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пентагон, украина, сша, военная помощь, новости
Глава Пентагона рассказал, как долго США будут оказывать военную помощь киевскому режиму
Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на базе Рамштайн заявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется.
"Мы продолжим поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется", - сказал Остин в ходе конференции, которая транслировалась на сайте Пентагона.
По его словам, это "решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира".
Ранее представители киевского режима неоднократно заявляли, что собираются вести переговоры с Москвой только после того, как "победят" Россию на поле боя.
В частности, так называемая "мирная формула Зеленского" предполагает "восстановление территориальной целостности" Украины и "выплату репараций" Москвой, что, как отметили в украинском МИДе, невозможно без военной победы Киева.
Эта позиция поддерживается Соединенными Штатами, в частности, в Госдепе неоднократно заявляли, что переговоры с Россией Киев будет вести только после того, как на поле боя будут созданы "подходящие условия".