Ищенко о том, нужна ли всеобщая мобилизация в России и отдадут ли европейцы последние трусы. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о последствиях гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского, а также о том, почему экс-госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свое мнение насчет нейтрального статуса Украины и ожидать ли новой волны мобилизации в России, а ещё - объяснил скрытый смысл отставки Алексея Арестовича:
01:00 – Трагедия в Броварах: последствия и возможное возвращение экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова;
07:25 – Причины отставки Алексея Арестовича;
16:57 – Почему экс-госсекретарь США Киссинджер изменил мнение по вопросу вступления Украины в НАТО?
24:00 - Какие вооружения для ВСУ могут одобрить на встрече в Рамштайне?
27:40 – Реформы в российской армии: как это повлияет на ход СВО?
31:58 - Откуда пошли слухи о новой волне мобилизации в России?
07:25 – Причины отставки Алексея Арестовича;
16:57 – Почему экс-госсекретарь США Киссинджер изменил мнение по вопросу вступления Украины в НАТО?
24:00 - Какие вооружения для ВСУ могут одобрить на встрече в Рамштайне?
27:40 – Реформы в российской армии: как это повлияет на ход СВО?
31:58 - Откуда пошли слухи о новой волне мобилизации в России?
Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку, штаб Зеленского удовлетворил его просьбу. Причиной стал скандал, разразившийся после разрушения части жилого дома в Днепропетровске. Арестович заявил, что причиной трагедии была неудачная работа украинской ПВО. Официальный Киев тут же разошелся в показаниях. Разразился скандал. Первой и главной версией на Украине стало то, что по многоэтажке ударили российской ракетой X-22.
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