Ищенко о том, нужна ли всеобщая мобилизация в России и отдадут ли европейцы последние трусы. Видео - 20.01.2023 Украина.ру
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Ищенко о том, нужна ли всеобщая мобилизация в России и отдадут ли европейцы последние трусы. Видео
Ищенко о том, нужна ли всеобщая мобилизация в России и отдадут ли европейцы последние трусы. Видео - 20.01.2023 Украина.ру
Ищенко о том, нужна ли всеобщая мобилизация в России и отдадут ли европейцы последние трусы. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о последствиях гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского, а также... Украина.ру, 20.01.2023
2023-01-20T13:25
2023-01-20T13:25
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
всу
армия
оружие
денис монастырский
бровары
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о последствиях гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского, а также о том, почему экс-госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свое мнение насчет нейтрального статуса Украины и ожидать ли новой волны мобилизации в России, а ещё - объяснил скрытый смысл отставки Алексея Арестовича: 01:00 – Трагедия в Броварах: последствия и возможное возвращение экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова; 07:25 – Причины отставки Алексея Арестовича; 16:57 – Почему экс-госсекретарь США Киссинджер изменил мнение по вопросу вступления Украины в НАТО? 24:00 - Какие вооружения для ВСУ могут одобрить на встрече в Рамштайне? 27:40 – Реформы в российской армии: как это повлияет на ход СВО? 31:58 - Откуда пошли слухи о новой волне мобилизации в России? Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку, штаб Зеленского удовлетворил его просьбу. Причиной стал скандал, разразившийся после разрушения части жилого дома в Днепропетровске. Арестович заявил, что причиной трагедии была неудачная работа украинской ПВО. Официальный Киев тут же разошелся в показаниях. Разразился скандал. Первой и главной версией на Украине стало то, что по многоэтажке ударили российской ракетой X-22.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, всу, армия, оружие, денис монастырский, бровары, алексей арестович, нато, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Армия, оружие, Денис Монастырский, Бровары, Алексей Арестович, НАТО

Ищенко о том, нужна ли всеобщая мобилизация в России и отдадут ли европейцы последние трусы. Видео

13:25 20.01.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о последствиях гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского, а также о том, почему экс-госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свое мнение насчет нейтрального статуса Украины и ожидать ли новой волны мобилизации в России, а ещё - объяснил скрытый смысл отставки Алексея Арестовича:
01:00 – Трагедия в Броварах: последствия и возможное возвращение экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова;
07:25 – Причины отставки Алексея Арестовича;
16:57 – Почему экс-госсекретарь США Киссинджер изменил мнение по вопросу вступления Украины в НАТО?
24:00 - Какие вооружения для ВСУ могут одобрить на встрече в Рамштайне?
27:40 – Реформы в российской армии: как это повлияет на ход СВО?
31:58 - Откуда пошли слухи о новой волне мобилизации в России?
Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку, штаб Зеленского удовлетворил его просьбу. Причиной стал скандал, разразившийся после разрушения части жилого дома в Днепропетровске. Арестович заявил, что причиной трагедии была неудачная работа украинской ПВО. Официальный Киев тут же разошелся в показаниях. Разразился скандал. Первой и главной версией на Украине стало то, что по многоэтажке ударили российской ракетой X-22.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОВСУАрмияоружиеДенис МонастырскийБроварыАлексей АрестовичНАТО
 
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