https://ukraina.ru/20230120/1042811487.html

Ищенко о том, нужна ли всеобщая мобилизация в России и отдадут ли европейцы последние трусы. Видео

Ищенко о том, нужна ли всеобщая мобилизация в России и отдадут ли европейцы последние трусы. Видео - 20.01.2023 Украина.ру

Ищенко о том, нужна ли всеобщая мобилизация в России и отдадут ли европейцы последние трусы. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о последствиях гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского, а также... Украина.ру, 20.01.2023

2023-01-20T13:25

2023-01-20T13:25

2023-01-20T13:25

ростислав ищенко

видео

россия

украина

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армия

оружие

денис монастырский

бровары

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о последствиях гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского, а также о том, почему экс-госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свое мнение насчет нейтрального статуса Украины и ожидать ли новой волны мобилизации в России, а ещё - объяснил скрытый смысл отставки Алексея Арестовича: 01:00 – Трагедия в Броварах: последствия и возможное возвращение экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова; 07:25 – Причины отставки Алексея Арестовича; 16:57 – Почему экс-госсекретарь США Киссинджер изменил мнение по вопросу вступления Украины в НАТО? 24:00 - Какие вооружения для ВСУ могут одобрить на встрече в Рамштайне? 27:40 – Реформы в российской армии: как это повлияет на ход СВО? 31:58 - Откуда пошли слухи о новой волне мобилизации в России? Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку, штаб Зеленского удовлетворил его просьбу. Причиной стал скандал, разразившийся после разрушения части жилого дома в Днепропетровске. Арестович заявил, что причиной трагедии была неудачная работа украинской ПВО. Официальный Киев тут же разошелся в показаниях. Разразился скандал. Первой и главной версией на Украине стало то, что по многоэтажке ударили российской ракетой X-22.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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