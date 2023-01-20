https://ukraina.ru/20230120/1042798446.html

Киссинджер, Рамштайн и перспективы мобилизации. Действительно ли Украине осталось жить несколько недель?

Киссинджер, Рамштайн и перспективы мобилизации. Действительно ли Украине осталось жить несколько недель? - 20.01.2023 Украина.ру

Киссинджер, Рамштайн и перспективы мобилизации. Действительно ли Украине осталось жить несколько недель?

Лучшим политологом последней недели, с моей точки зрения, оказался президент Польши Дуда. Актуальную ситуацию он описал коротко и ёмко, но представил её во всей полноте. "Через несколько недель мы поймём, выживет ли Украина", — сказал Дуда.

2023-01-20T10:01

2023-01-20T10:01

2023-01-20T12:46

мнения

сша

украина

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Это полноценное объяснение всей истерики Запада. Именно поэтому вдруг превратился в «ястреба» «мирный» старик Киссинджер. А что ему ещё делать? Он американский политический деятель, положивший жизнь на поддержание величия и процветания США, на создание американской глобальной гегемонии, и не успевший вовремя умереть, чтобы не видеть, как дело его рук разбазарили и развалили бездарные преемники.Киссинджер талантливый и опытный политик. Он знает, что если начал воевать, то воевать надо до конца, а если до конца воевать не можешь, надо хотя бы демонстрировать намерение воевать до конца. Демонстрируя такое намерение, пытаясь убедить Россию в том, что Вашингтон готов к дальнейшему бесконечному повышению ставок, Киссинджер говорит, что Украину надо принять в НАТО. Это сделанное в мягкой форме заявление о необходимости объявить всем НАТО войну России.Дедушка, конечно, очень старый. Он был взрослым, когда Байден ещё мочился под себя. Но Байден уже опять мочится под себя, а Киссинджер сохранил светлый ум и трезвую память, поэтому вряд ли он действительно желает начать с Россией ядерную войну. Но он считает нужным предельно сильно надавить на Москву дипломатически (всё же Киссинджер дипломат, а не генерал, и работает в своей сфере компетенции).Зачем это Киссинджеру?А зачем коллективный Запад в Давосе и Рамштайне криком кричит о необходимости остановить Россию и с миру по нитке собирает для Украины новые тысячи единиц тяжёлого вооружения?США необходимы или перемирие с Россией на своих условиях, от чего Москва резонно отказывается, или Россия, связанная по рукам и ногам военными действиями на Украине. Американцам, как уже не раз отмечалось, необходимо вплотную заняться Китаем, а воевать на два фронта они не хотят, они один не вытягивают.До последнего времени Вашингтон был спокоен. США считали, что у Украины хватит сил удержать линию Угледар — Бахмут — Северск — Купянск до весенней распутицы. А к маю они рассчитывали поставить новые сотни единиц танков, легкой бронетехники, бронированных грузовиков, артиллерийских орудий, подтащить десятки тысяч единиц снарядов, набрать на Украине из числа новых мобилизованных и обучить при помощи иностранных инструкторов свежую 200-тысячную армию, для которой эта техника и предназначалась, усилить её 30−40 тысячами наёмников и бросить всё это в очередное наступление на российские позиции, в надежде отбить ещё какой-нибудь кусок территории и крупный город (Лисичанск или Мелитополь), создать угрозу Северному или Южному флангу российской группировки в зоне СВО (а может и обоим сразу) и таким образом убедить Россию, что победа для неё недостижима, а продолжение боевых действий обойдётся слишком дорого.Однако к средине января это план полностью провалился под Бахмутом. Украинские войска понесли там огромные потери. ЧВК «Вагнер» заявляет о 25 тысячах только погибших бойцах ВСУ в боях на Бахмутском направлении. Американские военные подтверждают эти данные, утверждая, что Киев был вынужден в последние дни снять с фронта под Бахмутом и отвести в тыл 14 потерявших боеспособность бригад (от 45 до 70 тысяч человек личного состава, в зависимости от укомплектованности). Американцы утверждают, что от этих соединений практически ничего не осталось. С учётом того, что помимо убитых обязательно есть и раненные (в ходе СВО их соотношение примерно 1 к 2), а также поскольку под Бахмутом ещё достаточно продолжающих сопротивление соединений ВСУ, если мы предположим, что в указанных 14 бригадах осталось по тысяче-полторы личного состава, думаю, не ошибёмся, а все приведенные выше цифры будут «биться» друг с другом.О том, что потери ВСУ в последние дни чудовищные свидетельствует и опубликованная Украина.ру видеозапись с Лесного кладбища в Киеве. У меня там похоронена почти вся родня, так что место, где велась съёмка, я отлично знаю. На видео ряды могил военнослужащих ВСУ (они на Украине маркируются государственными (жёлто-голубыми) или бандеровскими (красно-чёрными) флагами. Все могилы свежие — не более чем недельной давности: флаги не истрепались, не выцвели, венки свежие не забрызганные дождём, не засыпанные снегом. Могил не менее чем 12 рядов по 20−30 штук в ряд, то есть где-то 250−350. Ранее на этом месте такое количество людей хоронили за год.То есть примерно за неделю только на одном из нескольких киевских и тысяч украинских кладбищ похоронен батальон ВСУ. А сколько таких батальонов закопано по всей Украине? А сколько тел украинцы просто не вынесли с поля боя и не забрали потом, списав как пропавших без вести ради наживы начальства на невыплаченных родственникам компенсациях?В последние недели украинская армия стала таять, как снег на солнце, пополнения не восполняют потери. Линия фронта затрещала на всём протяжении от Купянска до Угледара, а под Бахмутом и вовсе посыпалась и грозит окончательно рухнуть. Если фронт рухнет и ВСУ побегут, то на каком рубеже они смогут остановиться и остановятся ли вообще? Перед США замаячила ясная перспектива потери Украины если не весной, то к концу лета.Россию попытались остановить, призвав к очередным беспредметным переговорам. Москва холодно сообщила, что предварительные условия известны и их надо выполнить, тогда переговоры сразу начнутся. Но для США это не вариант, это их поражение. Тогда Россию попытались запугать дипломатическими демаршами в стиле Киссинджера. Россия ответила выходом в море фрегата с «Цирконами» и получением АПЛ «Белгород» первого комплекта «Посейдонов». Американцам стало ясно, что Россия не остановится и не испугается. Их последний шанс — побыстрее набить разваливающуюся украинскую армию оружием.Поэтому сразу же был снят запрет на поставки западных танков, авиации, дальнобойных (до 300 км) тактических ракет. Америка готова поставить всё что есть, но в основном (кроме ракет, снарядов и лёгкой бронетехники) из европейских арсеналов. Собственные нужны американцам, чтобы вооружать Тайвань против Китая.Вот тут-то и выяснилось, что в Европе, конечно, есть всё, но всего мало. Если несколько сотен БТР и БМП (из них полторы сотни американских) совокупными усилиями Запад ещё собрать может, то с танками совсем плохо. Их во всей Европе числится тысячи полторы-две (из тех, которые на ходу). И все они находятся на вооружении боевых частей соответствующих армий. Только Германия имеет 78 устаревших «Леопардов-2А4» на хранении. Максимальное количество танков в боевых частях европейских армий не превышает 400 штук (в основном в крупных армиях 200−300, а в мелких — от нуля до нескольких десятков). При этом европейцы считают необходимым кардинально усилить свою военную мощь, прежде всего за счёт увеличения количества танков в войсках.Неудивительно, что на этом фоне танки для Украины собирают по 10−15 машин, причём разных моделей. Там и «Леопарды», и «Челленджеры», и «Леклерки». Всё это, разумеется, затруднит их обслуживание и восстановление повреждённых машин, так как разным типам танков потребуются разные запчасти, производимые (или когда-то производившиеся) на разных заводах в разных странах.Аналогичная ситуация с буксируемой и самоходной артиллерией.На сегодня, помимо расходников, Запад обещает поставить на Украину порядка 50−60 танков разных типов, около 500 БТР/БМП, примерно такое же количество бронированных грузовиков и внедорожников, 100−150 единиц артсистем, неясное количество систем ПВО, РСЗО и тактических ракет.По моим подсчётам, учитывая заявленные туманные обещания и реальные возможности, максимум на что может рассчитывать Киев: 150−200 танков, до тысячи БТР/БМП и такое же количество бронированных грузовиков и джипов, порядка 300−500 артиллерийских систем и РСЗО, некоторое количество (возможно несколько десятков) систем ПВО и тактических ракет.Это, конечно, немало, но в целом позволит вооружить до двух танковых, до четырёх моторизованных и до трёх артиллерийских бригад. Примерно такое же количество танков и артсистем Киев сможет восстановить на своих ремонтных заводах. С легкой бронетехникой похуже, но допустим, что Украина смогла бы самостоятельно вооружить такое же количество бригад. В таком случае в течение года ВСУ получат вместо выбывших четыре танковых, восемь моторизованных и шесть артиллерийских бригад (на деле меньше, но возьмём по максимуму). Номинально это примерно столько, сколько было уничтожено в последние два месяца в ходе битвы за Бахмут, а численно порядка 60 тысяч человек.В принципе солидный ударный кулак, если бы его можно было, как планировали американцы, концентрированно использовать в одном или двух местах. Но для этого надо, чтобы ВСУ смогли стабилизировать фронт, дождаться поступления техники с Запада, дать время мобилизованным освоить её в тылу и пройти полноценный курс обучения и боевого слаживания. В таком случае где-то к концу мая, а скорее июня, можно было бы ожидать попытки украинского наступления.Но фронт ВСУ трещит, мобилизованных они вынуждены отправлять на затыкание дыр сразу. Не знаю даже проходят ли они хотя бы двухнедельный курс молодого бойца. Как только с Запада начнёт поступать какая-то техника, она не будет концентрироваться в тылу для создания к лету ударных кулаков, как было в прошлом году, а сразу же отправится спасать ситуацию на фронте.То есть и украинские резервы, и западные поставки будут и дальше перемалываться по частям, не имея возможности никак повлиять на ситуацию на фронте в целом. Можно ожидать, что в этих условиях Киев попытается усилить обстрелы городов, в том числе на коренной территории РФ (в границах бывшей РСФСР), особенно если США предоставят Украине достаточно большое количество дальнобойных высокоточных ракет. Также Украина может попытаться усилить террористическую деятельность против России.Но вот создать на фронте кризис, который потребовал бы срочно провести новую волну мобилизации в России, коллективными усилиями Украины и Запада никак не получается. Пока что имеющихся оперативных и стратегических резервов остаточно, чтобы добить нацистского врага в его логове.Ситуация может измениться в том случае, если США смогут убедить Запад официально послать на Украину боевые подразделения стран НАТО в ощутимом количестве или если Польша решится вступить в конфликт с Россией: посылкой ли «миротворцев» на Украину, нападением ли на Белоруссию.Очевидно, что такого безумия от Запада российское руководство пока не ожидает, так как опыт осенней мобилизации прошлого года показывает, что между началом призыва и появлением на фронте ощутимого количества мобилизованных проходит не менее трёх месяцев. То есть если начать процесс сейчас, то эффект будет получен к маю, а если начать в мае, то эффект будет в августе-сентябре.Между тем, как мы помним, Дуда считает, что ситуация прояснится через несколько недель (2−3 месяца, иначе надо говорить уже о паре десятков недель). К этому времени станет ясно, сможет ли Киев стабилизировать ситуацию на фронте, трупами мобилизованных завалив российское наступление, и есть ли у него шанс, дождавшись западной техники, попытаться контрнаступать, или на Украине можно поставить крест и через несколько недель её либо не будет вовсе, либо она будет доживать последние недели, а США должны будут думать, как дальше оформлять конфликт с Россией и не пора ли признавать поражение. Ведь после показательного уничтожения Украины вряд ли в Европе найдётся сила, желающая повторить для американцев этот эксперимент.

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мнения, сша, украина