Пинчук рассказал про хитрый замысел Украины на запорожском направлении - 20.01.2023 Украина.ру
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Пинчук рассказал про хитрый замысел Украины на запорожском направлении
Пинчук рассказал про хитрый замысел Украины на запорожском направлении - 20.01.2023 Украина.ру
Пинчук рассказал про хитрый замысел Украины на запорожском направлении
Украинцы рассматривают возможность прорыва на запорожском направлении, поэтому они хотят дать возможность России пойти вперед и ударить после того, как российские войска начнут перераспределять ресурсы, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
2023-01-20T04:30
2023-01-20T04:30
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По его мнению, ВСУ интересует в первую очередь Мелитополь и крымский вектор.Россия точно не будет наступать на запорожском направлении, потому что у ВС РФ сейчас там активно обустраиваются оборонительные инженерные сооружения, проводится минирование, обычно этого не делают, когда готовят наступления, пояснил эксперт.Он отметил, что интерес российского командования в первую очередь сводится к освобождению ЛНР и ДНР, поэтому все ресурсы будут сосредоточены там.Скорее всего, на нескольких участках фронта будут нанесены ложные удары по противнику со стороны армии России, чтобы сковать силы ВСУ и не допустить их переброски в зону наступления, предположил он. Где удастся сделать прорыв, туда и будут брошены силы российской армии, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, вс рф, россия, украина, всу
Новости, ВС РФ, Россия, Украина, ВСУ

Пинчук рассказал про хитрый замысел Украины на запорожском направлении

04:30 20.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Украинцы рассматривают возможность прорыва на запорожском направлении, поэтому они хотят дать возможность России пойти вперед и ударить после того, как российские войска начнут перераспределять ресурсы, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, ВСУ интересует в первую очередь Мелитополь и крымский вектор.
Россия точно не будет наступать на запорожском направлении, потому что у ВС РФ сейчас там активно обустраиваются оборонительные инженерные сооружения, проводится минирование, обычно этого не делают, когда готовят наступления, пояснил эксперт.
А вот украинцы готовы рассматривать возможность прорыва. По минам они пустят специальные средства разминирования. Их хитрый замысел сводится именно к этому – дать возможность нам пойти вперед и ударить после того, как мы начнем перераспределять ресурсы, и после того, как ресурсы начнут иссякать.
Андрей Пинчук интервью
Андрей Пинчук
исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник
Он отметил, что интерес российского командования в первую очередь сводится к освобождению ЛНР и ДНР, поэтому все ресурсы будут сосредоточены там.
Скорее всего, на нескольких участках фронта будут нанесены ложные удары по противнику со стороны армии России, чтобы сковать силы ВСУ и не допустить их переброски в зону наступления, предположил он.
Где удастся сделать прорыв, туда и будут брошены силы российской армии, заключил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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