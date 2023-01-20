https://ukraina.ru/20230120/1042780373.html
Пинчук рассказал про хитрый замысел Украины на запорожском направлении
Пинчук рассказал про хитрый замысел Украины на запорожском направлении - 20.01.2023 Украина.ру
Пинчук рассказал про хитрый замысел Украины на запорожском направлении
Украинцы рассматривают возможность прорыва на запорожском направлении, поэтому они хотят дать возможность России пойти вперед и ударить после того, как российские войска начнут перераспределять ресурсы, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
2023-01-20T04:30
2023-01-20T04:30
2023-01-20T04:30
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По его мнению, ВСУ интересует в первую очередь Мелитополь и крымский вектор.Россия точно не будет наступать на запорожском направлении, потому что у ВС РФ сейчас там активно обустраиваются оборонительные инженерные сооружения, проводится минирование, обычно этого не делают, когда готовят наступления, пояснил эксперт.Он отметил, что интерес российского командования в первую очередь сводится к освобождению ЛНР и ДНР, поэтому все ресурсы будут сосредоточены там.Скорее всего, на нескольких участках фронта будут нанесены ложные удары по противнику со стороны армии России, чтобы сковать силы ВСУ и не допустить их переброски в зону наступления, предположил он. Где удастся сделать прорыв, туда и будут брошены силы российской армии, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230119/1042758706.html
Украина.ру
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, россия, украина, всу
Пинчук рассказал про хитрый замысел Украины на запорожском направлении
Украинцы рассматривают возможность прорыва на запорожском направлении, поэтому они хотят дать возможность России пойти вперед и ударить после того, как российские войска начнут перераспределять ресурсы, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, ВСУ интересует в первую очередь Мелитополь и крымский вектор.
Россия точно не будет наступать на запорожском направлении, потому что у ВС РФ сейчас там активно обустраиваются оборонительные инженерные сооружения, проводится минирование, обычно этого не делают, когда готовят наступления, пояснил эксперт.
А вот украинцы готовы рассматривать возможность прорыва. По минам они пустят специальные средства разминирования. Их хитрый замысел сводится именно к этому – дать возможность нам пойти вперед и ударить после того, как мы начнем перераспределять ресурсы, и после того, как ресурсы начнут иссякать.
Андрей Пинчук
исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник
Он отметил, что интерес российского командования в первую очередь сводится к освобождению ЛНР и ДНР, поэтому все ресурсы будут сосредоточены там.
Скорее всего, на нескольких участках фронта будут нанесены ложные удары по противнику со стороны армии России, чтобы сковать силы ВСУ и не допустить их переброски в зону наступления, предположил он.
Где удастся сделать прорыв, туда и будут брошены силы российской армии, заключил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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