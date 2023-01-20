https://ukraina.ru/20230120/1042780373.html

Пинчук рассказал про хитрый замысел Украины на запорожском направлении

Пинчук рассказал про хитрый замысел Украины на запорожском направлении - 20.01.2023 Украина.ру

Пинчук рассказал про хитрый замысел Украины на запорожском направлении

Украинцы рассматривают возможность прорыва на запорожском направлении, поэтому они хотят дать возможность России пойти вперед и ударить после того, как российские войска начнут перераспределять ресурсы, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру

2023-01-20T04:30

2023-01-20T04:30

2023-01-20T04:30

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По его мнению, ВСУ интересует в первую очередь Мелитополь и крымский вектор.Россия точно не будет наступать на запорожском направлении, потому что у ВС РФ сейчас там активно обустраиваются оборонительные инженерные сооружения, проводится минирование, обычно этого не делают, когда готовят наступления, пояснил эксперт.Он отметил, что интерес российского командования в первую очередь сводится к освобождению ЛНР и ДНР, поэтому все ресурсы будут сосредоточены там.Скорее всего, на нескольких участках фронта будут нанесены ложные удары по противнику со стороны армии России, чтобы сковать силы ВСУ и не допустить их переброски в зону наступления, предположил он. Где удастся сделать прорыв, туда и будут брошены силы российской армии, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230119/1042758706.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, россия, украина, всу