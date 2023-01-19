https://ukraina.ru/20230119/1042777697.html
"Тактика меняется": Алёхин об огненном кулаке России. Видео
"Тактика меняется": Алёхин об огненном кулаке России. Видео - 19.01.2023 Украина.ру
"Тактика меняется": Алёхин об огненном кулаке России. Видео
Бывший харьковчанин, военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны... Украина.ру, 19.01.2023
2023-01-19T14:31
2023-01-19T14:31
2023-01-19T14:31
видео
алёхин
россия
украина
сво
харьков
белгород
минобороны
чвк
чвк "вагнер"
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Бывший харьковчанин, военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин в студии Украина.ру рассказал о непростой ситуации в Белгородской области, а также о том, каким должен быть юридический статус ЧВК "Вагнер" и о роли чеченских подразделений в СВО: 00:40 – Изменилась ли интенсивность обстрелов Белгорода в связи с последними успехами России в Донбассе?10:30 – Как ВС РФ выйти к Славянску и Краматорску? О белорусском фронте; 17:32 – Роль ЧВК "Вагнер" в освобождении Соледара и информационное сопровождение со стороны Минобороны; 21:20 – Какие задачи выполняют чеченские подразделения в ходе СВО? 23:33 – Поражение критической инфраструктуры: политический аспект. Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября 2022 года президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
соледар
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, алёхин, россия, украина, сво, харьков, белгород, минобороны, чвк, чвк "вагнер", соледар, видео
Видео, Алёхин, Россия, Украина, СВО, Харьков, Белгород, Минобороны, ЧВК, ЧВК "Вагнер", Соледар
Бывший харьковчанин, военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин в студии Украина.ру
рассказал о непростой ситуации в Белгородской области, а также о том, каким должен быть юридический статус ЧВК "Вагнер" и о роли чеченских подразделений в СВО:
00:40 – Изменилась ли интенсивность обстрелов Белгорода в связи с последними успехами России в Донбассе?
10:30 – Как ВС РФ выйти к Славянску и Краматорску? О белорусском фронте;
17:32 – Роль ЧВК "Вагнер" в освобождении Соледара и информационное сопровождение со стороны Минобороны;
21:20 – Какие задачи выполняют чеченские подразделения в ходе СВО?
23:33 – Поражение критической инфраструктуры: политический аспект.
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября 2022 года президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.