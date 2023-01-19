"Тактика меняется": Алёхин об огненном кулаке России. Видео - 19.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230119/1042777697.html
"Тактика меняется": Алёхин об огненном кулаке России. Видео
"Тактика меняется": Алёхин об огненном кулаке России. Видео - 19.01.2023 Украина.ру
"Тактика меняется": Алёхин об огненном кулаке России. Видео
Бывший харьковчанин, военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны... Украина.ру, 19.01.2023
2023-01-19T14:31
2023-01-19T14:31
видео
алёхин
россия
украина
сво
харьков
белгород
минобороны
чвк
чвк "вагнер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042776765_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a39564725c7310c84df7cbeae1bd5f4.jpg
Бывший харьковчанин, военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин в студии Украина.ру рассказал о непростой ситуации в Белгородской области, а также о том, каким должен быть юридический статус ЧВК "Вагнер" и о роли чеченских подразделений в СВО: 00:40 – Изменилась ли интенсивность обстрелов Белгорода в связи с последними успехами России в Донбассе?10:30 – Как ВС РФ выйти к Славянску и Краматорску? О белорусском фронте; 17:32 – Роль ЧВК "Вагнер" в освобождении Соледара и информационное сопровождение со стороны Минобороны; 21:20 – Какие задачи выполняют чеченские подразделения в ходе СВО? 23:33 – Поражение критической инфраструктуры: политический аспект. Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября 2022 года президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
соледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042776765_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_026661d96c8e7ec9b4a04473bcd3c475.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, алёхин, россия, украина, сво, харьков, белгород, минобороны, чвк, чвк "вагнер", соледар, видео
Видео, Алёхин, Россия, Украина, СВО, Харьков, Белгород, Минобороны, ЧВК, ЧВК "Вагнер", Соледар

"Тактика меняется": Алёхин об огненном кулаке России. Видео

14:31 19.01.2023
 
Читать в
Бывший харьковчанин, военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин в студии Украина.ру рассказал о непростой ситуации в Белгородской области, а также о том, каким должен быть юридический статус ЧВК "Вагнер" и о роли чеченских подразделений в СВО:
00:40 – Изменилась ли интенсивность обстрелов Белгорода в связи с последними успехами России в Донбассе?
10:30 – Как ВС РФ выйти к Славянску и Краматорску? О белорусском фронте;
17:32 – Роль ЧВК "Вагнер" в освобождении Соледара и информационное сопровождение со стороны Минобороны;
21:20 – Какие задачи выполняют чеченские подразделения в ходе СВО?
23:33 – Поражение критической инфраструктуры: политический аспект.
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября 2022 года президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
 
ВидеоАлёхинРоссияУкраинаСВОХарьковБелгородМинобороныЧВКЧВК "Вагнер"Соледар
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Алексей Подберёзкин: Россия сожжет танковую бригаду "Леопардов" и к апрелю покончит с ВСУ
14:38Никита Мендкович: Эта война не закончится Украиной, прокси-война продолжится в других точках планеты
14:34Александр Артамонов: ВСУ остались без снарядов и людей, поэтому США готовят два коварных удара по России
14:31"Тактика меняется": Алёхин об огненном кулаке России. Видео
14:26Украинский завтрак в Давосе: оружие для Зеленского, вера в Путина и мир без олигархов
14:24Шведский премьер заявил о передаче киевскому режиму крупнокалиберной артиллерии
14:13Арест Греты Тунберг. Война на Украине усилила климатический кризис
14:07Полковник Семен Багдасаров: Как НАТО будет готовить ВСУ к наступлению и что мы этому противопоставим
13:51Захарова объяснила, чем обернутся гонения на православие на Украине
13:45Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва
13:43У российской спецоперации на Украине появился свой хит
13:10Крещенское чудо. В Донецке после освящения воды пошел дождь
13:09Песков дал совет Зеленскому насчет Путина
12:54Сторонники Украины устроили провокацию на матче российского теннисиста на Australian Open
12:49Сергей Веселовский о начале работы Сбербанка в Крыму и о том, куда уедут из Киева враги России
12:46Экс-глава Офиса Зеленского насмешил нелепыми фото из Донбасса
12:18Бои в Артёмовске, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 19 января
12:05Мэр Днепра предложил жителям топиться на Крещение
11:30Что осталось на брошенных ВСУ позициях в Соледаре. Видео
11:28Пригожин сообщил о взятии под контроль "вагнеровцами" важного пригорода Артемовска
Лента новостейМолния