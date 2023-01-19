https://ukraina.ru/20230119/1042777697.html

"Тактика меняется": Алёхин об огненном кулаке России. Видео

"Тактика меняется": Алёхин об огненном кулаке России. Видео - 19.01.2023 Украина.ру

"Тактика меняется": Алёхин об огненном кулаке России. Видео

Бывший харьковчанин, военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны... Украина.ру, 19.01.2023

2023-01-19T14:31

2023-01-19T14:31

2023-01-19T14:31

видео

алёхин

россия

украина

сво

харьков

белгород

минобороны

чвк

чвк "вагнер"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042776765_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a39564725c7310c84df7cbeae1bd5f4.jpg

Бывший харьковчанин, военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин в студии Украина.ру рассказал о непростой ситуации в Белгородской области, а также о том, каким должен быть юридический статус ЧВК "Вагнер" и о роли чеченских подразделений в СВО: 00:40 – Изменилась ли интенсивность обстрелов Белгорода в связи с последними успехами России в Донбассе?10:30 – Как ВС РФ выйти к Славянску и Краматорску? О белорусском фронте; 17:32 – Роль ЧВК "Вагнер" в освобождении Соледара и информационное сопровождение со стороны Минобороны; 21:20 – Какие задачи выполняют чеченские подразделения в ходе СВО? 23:33 – Поражение критической инфраструктуры: политический аспект. Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября 2022 года президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

соледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, алёхин, россия, украина, сво, харьков, белгород, минобороны, чвк, чвк "вагнер", соледар, видео