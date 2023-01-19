Украинские военные пожаловались Зеленскому на преступные приказы их командира - 19.01.2023 Украина.ру
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Украинские военные пожаловались Зеленскому на преступные приказы их командира
Украинские военные пожаловались Зеленскому на преступные приказы их командира - 19.01.2023 Украина.ру
Украинские военные пожаловались Зеленскому на преступные приказы их командира
Уцелевший личный состав одного из батальонов 116-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), действовавший на направлении Соледар — Артемовск (Бахмут), пожаловался Владимиру Зеленскому и командующему украинскими войсками Валерию Залужному на преступные приказы их командира. Видеообращение разместили в Telegram-канале "С места события"
2023-01-19T09:30
2023-01-19T09:58
всу
командование
украина
владимир зеленский
артемовск
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Как уточнили военные, командование ставит им задачи, но для их выполнения у бойцов нет необходимой подготовки. Кроме того, украинские военнослужащие пожаловались на нехватку материально-технического обеспечения.Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что российские военные перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске, сейчас блокируются оставшиеся. На прошлой неделе Минобороны России после взятия под контроль Соледара заявило, что Российская армия продолжает наступление в районе северных окраин Артемовска и железнодорожной станции Соль в Донецкой Народной Республике. ВСУ несут большие потери.
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всу, командование, украина, владимир зеленский, артемовск
ВСУ, командование, Украина, Владимир Зеленский, Артемовск

Украинские военные пожаловались Зеленскому на преступные приказы их командира

09:30 19.01.2023 (обновлено: 09:58 19.01.2023)
 
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ВСУ гаубица M777 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Уцелевший личный состав одного из батальонов 116-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), действовавший на направлении Соледар — Артемовск (Бахмут), пожаловался Владимиру Зеленскому и командующему украинскими войсками Валерию Залужному на преступные приказы их командира. Видеообращение разместили в Telegram-канале "С места события"
Как уточнили военные, командование ставит им задачи, но для их выполнения у бойцов нет необходимой подготовки.
Кроме того, украинские военнослужащие пожаловались на нехватку материально-технического обеспечения.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что российские военные перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске, сейчас блокируются оставшиеся.
На прошлой неделе Минобороны России после взятия под контроль Соледара заявило, что Российская армия продолжает наступление в районе северных окраин Артемовска и железнодорожной станции Соль в Донецкой Народной Республике.
ВСУ несут большие потери.
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ВСУкомандованиеУкраинаВладимир ЗеленскийАртемовск
 
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