https://ukraina.ru/20230119/1042763866.html

Украинские военные пожаловались Зеленскому на преступные приказы их командира

Украинские военные пожаловались Зеленскому на преступные приказы их командира - 19.01.2023 Украина.ру

Украинские военные пожаловались Зеленскому на преступные приказы их командира

Уцелевший личный состав одного из батальонов 116-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), действовавший на направлении Соледар — Артемовск (Бахмут), пожаловался Владимиру Зеленскому и командующему украинскими войсками Валерию Залужному на преступные приказы их командира. Видеообращение разместили в Telegram-канале "С места события"

2023-01-19T09:30

2023-01-19T09:30

2023-01-19T09:58

всу

командование

украина

владимир зеленский

артемовск

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Как уточнили военные, командование ставит им задачи, но для их выполнения у бойцов нет необходимой подготовки. Кроме того, украинские военнослужащие пожаловались на нехватку материально-технического обеспечения.Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что российские военные перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске, сейчас блокируются оставшиеся. На прошлой неделе Минобороны России после взятия под контроль Соледара заявило, что Российская армия продолжает наступление в районе северных окраин Артемовска и железнодорожной станции Соль в Донецкой Народной Республике. ВСУ несут большие потери.

https://ukraina.ru/20230113/1042595861.html

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всу, командование, украина, владимир зеленский, артемовск