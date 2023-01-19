https://ukraina.ru/20230119/1042758834.html

Дети и любовь. В Давосе хотят декриминализовать педофилов

Дети и любовь. В Давосе хотят декриминализовать педофилов - 19.01.2023 Украина.ру

Дети и любовь. В Давосе хотят декриминализовать педофилов

Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" ("СРЗП") и ее фракции в Госдуме Сергей Миронов хочет признания швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (ВЭФ) экстремистской. За пропаганду педофилии

2023-01-19T08:40

2023-01-19T08:40

2023-01-19T10:01

эксклюзив

давос

педофилия

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С предложением подготовить заявление в суд пагубности этого занятия на ВЭФ, который проходит сейчас, с 16 по 20 января 2023 года, в швейцарском Давосе, г-н Миронов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову. На том основании, что на полях ВЭФ его президент Клаус Шваб «и его соратники прямо призывают к декриминализации педофилии, которая, по их мнению, является "подарком природы" человечеству, а борьба с извращениями — нарушением прав человека».Миронов пишет о Швабе прямо, что тот давно известен как ярый русофоб, проповедник трансгуманизма и расчеловечивания: «Хорошо известны его высказывания про "великое обнуление", о том, что "бог мертв", а "семья — пережиток". Однако последние его заявления выходят за рамки не только традиционной морали, но и правовых норм».Отсюда и вывод Миронова: «Еще недавно на форум гурьбой сбегались наши чиновники и олигархи. Чтобы впредь не было соблазна иметь какие-либо контакты с этой шайкой, в том числе участвовать в их многочисленных "гуманитарных" проектах, предлагаю признать ВЭФ экстремистской организацией и запретить ее деятельность на российской территории».Но самое интересное то, что параллельно с Мироновым со статьей под названием «Всемирный экономический форум заявляет, что педофилы "спасут человечество" выступил и ресурс News Punch, на Западе известный как сайт, мягко говоря, альтернативных новостей.Однако теперь сайт рассказывает, что ВЭФ «сейчас призывает к декриминализации секса с детьми, утверждая, что законы против "любви с разницей в возрасте", более известной как педофилия, "нарушают права человека". А следовательно, "противоречивая инициатива, продвигаемая в коридорах власти Всемирным экономическим форумом Клауса Шваба в Давосе, призвана привлечь семьи и всех, кто заботится о детях, к оружию».News Punch утверждает, что президент ВЭФ Шваб заявил: педофилы создаются природой во все больших количествах не просто так, а значит, эпидемия педофилии, охватившая мир, на самом деле не является бедствием, а является «подарком природы» человечеству.И знаете почему? По данным News Punch, согласно исследовательскому документу, представленному на ВЭФ в Давосе, феномен педофилов представляет собой попытку природы очистить землю и «спасти человечество» от самого себя. Академические данные-де подтверждают: несовершеннолетние привлекательные люди с гораздо меньшей вероятностью произведут на свет большое количество потомства, а так называемые «несовершеннолетние люди», с которыми у них так называемые «отношения», статистически менее склонны продолжать и сами становиться главами больших семей.В переводе на русский язык эта белиберда означает, что если больше вступать в половые отношения с несовершеннолетними, то детей будет меньше, а значит, и численность населения на земле будет уменьшаться. А это — самое то, на чем настаивает ВЭФ, уже давно озабоченный «перенаселенностью планеты» и хочет с нею успешно побороться.А вот чтобы этот дивный мир без людей настал поскорее, ВЭФ и его адепты по всему так называемому «цивилизованному миру» и предлагают декриминализовать педофилию или, по крайней мере, смягчить законов против нее. И ясное дело, дальше разрушать традиционные семьи, как «ополот реакции».News Punch напоминает также, что газета «Нью-Йорк Таймс», всегда находящаяся на переднем крае глобалистской повестки дня, опубликовала статью, в которой утверждалось, что педофилия не является преступлением. А защита гражданских прав должна быть распространена на и педофилов. На том основании, что «без правовой защиты педофил не может рисковать, обращаясь за лечением или раскрывая свой статус кому-либо за поддержкой».И CNN тоже выступила со статьей, в которой говорилось, что педофилы — это не «монстры» или «социальные девианты, живущие в тени», а люди, нуждающиеся в сочувствии. CNN так и утверждает: вместо того чтобы считать растлителей малолетних низшими из низших, мы должны обратиться к ним и попытаться понять их, потому что «никто не может выбрать не быть педофилом».И американский ученый-психолог Джесси Майкл Беринг ― с 2014 года адъюнкт-профессор распространения научной информации Университета Отаго в Новой Зеландии и автор книги «Извращенец: сексуальное отклонение в каждом из нас» — также призывает своих читателей и учеников посочувствовать растлителям малолетних, на голубом глазу утверждая, что люди с педофилией «не живут своей жизнью в шкафу; они вечно прячутся в комнате страха».Очень интересен и рассказ обо все той же Новой Зеландии, где на днях местный судья на процессе о педофилии объявил, что 12-летние дети могут давать согласие на секс со взрослыми. В рассматриваемом деле фигурировал 45-летний мужчина, защита которого основывалась на утверждении, что его 12-летняя жертва «хотела этого», оказывала на него давление, требуя секса.И вот New Zealand Herald сообщает, что в последние дни судебного разбирательства судья Эрвакер рассмотрел вопрос о согласии лица младше 16 лет и выдал занимательную сентенцию присяжным: «По закону лицо младше 16 лет не может дать согласие на обвинения в непристойных действиях, поэтому, как присяжным, все, что вам нужно решить, имели ли место непристойные действия. …Но что касается полового акта, то лицо младше 16 лет может дать согласие. Вам необходимо рассмотреть вопрос о том, было ли дано согласие на основании имеющихся у вас доказательств».Другими словами, если дети не говорят о насилии над ними, то и насилия или склонения к половым актам с детьми не было. Банально: нету тела — нету дела. Но касается это детей, и никого это не должно волновать. «Добро пожаловать в Новую Зеландию Клауса Шваба», — ерничает News Punch.Но и это еще не все. По мнению мировой элиты в Давосе, для основного общества пришло время догнать их и ослабить устаревшее социальное табу на педофилию. И что может быть лучшим способом изменить мораль общества, чем промывание мозгов детям? И поэтому президент ВЭФ Шваб и хвастался на полях мероприятия, что Форум полностью внедрился в системы образования во многих странах, проникли в школы, воздействуя прямо на наших детей. А значит, по словам Шваба, если дети подвергаются воздействию идеологии ВЭФ в достаточно раннем возрасте, то они могут быть полностью индоктринированы.При этом Шваб утверждает, что правительства по всему миру, действующие под контролем ВЭФ, уже ведут войну по декриминализации педофилии, а «молодые мировые лидеры Клауса Шваба» систематически пытаются ввести педофилию в норму и декриминализовать секс с детьми по всему миру.Как пример, приводится Франция, где в 2018 году при президенте Эмманюэле Макроне проголосовали против введения возраста согласия детей на секс. Законодательство Франции не устанавливает законного возраста согласия, и взрослые, вступающие в половые отношения с детьми любого возраста, не будут привлечены к ответственности за изнасилование, если ребенок-жертва не сможет доказать «насилие, угрозу, принуждение или неожиданность».«Джордж Оруэлл предупреждал нас примерно об этих временах. Он сказал, что элита попытается убедить нас, что дважды два равно пяти. Что война — это мир. Теперь они пытаются убедить нас в том, что изнасилование детей — это способ сделать мир лучше. Даже Оруэлл не думал, что они зайдут так далеко», — пишут журналисты.При этом News Punch уже традиционно напоминает, что некто Юваль Ноа Харари, правая рука Клауса Шваба, уже давно провозгласил открыто и вслух, что Бог мертв, а «Иисус — это фальшивые новости», а значит, по словам Харари, в современном мире нет места традиционным христианским ценностям и «пришло время миру признать божественность Всемирного экономического форума и отказаться от старомодных социальных табу».И дальше журналисты делают вывод: «У всех политиков ВЭФ есть одна общая черта: они дегуманизируют, унижают и издеваются над нами. Они созданы для того, чтобы отнять все радости жизни и причинить максимальную боль. Кроме того, существует тенденция к депопуляции, которая долгое время была теорией заговора, но теперь полностью раскрыта. Они даже не пытаются притворяться, что не хотят уничтожить большинство из нас. По словам этих двух головорезов из ВЭФ (Шваба и Харари. — Авт.), все религиозные группы выступают против Всемирного экономического форума, потому что религии хотят "больше душ", а ВЭФ "хочет меньше". Указание на порочность элиты, похоже, никогда не оставляет на них вмятины и не оказывает на них никакого влияния. Почему? Потому что у них нет стыда. У них нет стыда, потому что у них нет моральных ориентиров. У них нет морального ориентира, потому что они верят, что Бог мертв, и они живут по правилу "делай как хочешь". Эта заповедь пропитывает каждую клеточку их идеологии, от выборов до открытых границ, изменения климата, абортов, педофилии, называйте как хотите».Учитывая и происходящее и планы ВЭФ, который удачно пользуется тем, что мир движется к войне и ему не до нравственных тонкостей, с этим трудно спорить. Однако журналисты все же, что называется, дают миру шанс: «Даже овцы медленно открывают глаза, а это значит, что у человечества есть надежда, если мы продолжим просвещать массы. Общий враг — это тот, кто пытается контролировать и отравлять вас и развращать ваших детей, а не ваш сосед. Если мы останемся сильными и сплоченными, мы выиграем эту битву».

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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эксклюзив, давос, педофилия