https://ukraina.ru/20230118/1042750888.html

Есть только один сценарий: Мендкович о наиболее вероятном разрешении украинского вопроса. Видео

Есть только один сценарий: Мендкович о наиболее вероятном разрешении украинского вопроса. Видео - 18.01.2023 Украина.ру

Есть только один сценарий: Мендкович о наиболее вероятном разрешении украинского вопроса. Видео

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о сценарии завершения украинского кризиса, а также об... Украина.ру, 18.01.2023

2023-01-18T15:33

2023-01-18T15:33

2023-01-18T15:33

видео

никита мендкович

россия

украина

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переговоры

песков

германия

запад

армия

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о сценарии завершения украинского кризиса, а также об увеличении армии России и о совместных учениях в Белоруссии: 00:58 - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина законодательно исключает возможность переговоров с Россией: каким может быть сценарий завершения украинского кризиса? 01:59 - Действия объединённого Запада после ликвидации киевского режима; 03:28 - Будет ли противостояние с Западом после СВО на других территориях? 05:55 - Встреча на американской авиабазе Рамштайн в Германии: получит ли Киев вундерваффе? Перед каким риском стоят Европа и Запад, предоставляя оружие Украине? 07:12 - Каким образом планируется увеличить численность ВС РФ? 09:27 - Будет ли новая волна мобилизации? 10:44 - Совместные учения в Белоруссии: стоит ли ожидать союзного подкрепления на полях СВО? 12:02 - Отставка Ламбрехт с поста Главы Минобороны ФРГ. Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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