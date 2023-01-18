https://ukraina.ru/20230118/1042750888.html
Есть только один сценарий: Мендкович о наиболее вероятном разрешении украинского вопроса. Видео
Есть только один сценарий: Мендкович о наиболее вероятном разрешении украинского вопроса. Видео - 18.01.2023 Украина.ру
Есть только один сценарий: Мендкович о наиболее вероятном разрешении украинского вопроса. Видео
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о сценарии завершения украинского кризиса, а также об... Украина.ру, 18.01.2023
2023-01-18T15:33
2023-01-18T15:33
2023-01-18T15:33
видео
никита мендкович
россия
украина
сво
переговоры
песков
германия
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армия
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о сценарии завершения украинского кризиса, а также об увеличении армии России и о совместных учениях в Белоруссии: 00:58 - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина законодательно исключает возможность переговоров с Россией: каким может быть сценарий завершения украинского кризиса? 01:59 - Действия объединённого Запада после ликвидации киевского режима; 03:28 - Будет ли противостояние с Западом после СВО на других территориях? 05:55 - Встреча на американской авиабазе Рамштайн в Германии: получит ли Киев вундерваффе? Перед каким риском стоят Европа и Запад, предоставляя оружие Украине? 07:12 - Каким образом планируется увеличить численность ВС РФ? 09:27 - Будет ли новая волна мобилизации? 10:44 - Совместные учения в Белоруссии: стоит ли ожидать союзного подкрепления на полях СВО? 12:02 - Отставка Ламбрехт с поста Главы Минобороны ФРГ. Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, никита мендкович, россия, украина, сво, переговоры, песков, германия, запад, армия, мобилизация, сша, видео
Видео, Никита Мендкович, Россия, Украина, СВО, переговоры, Песков, Германия, Запад, Армия, мобилизация, США
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру
рассказал о сценарии завершения украинского кризиса, а также об увеличении армии России и о совместных учениях в Белоруссии:
00:58 - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина законодательно исключает возможность переговоров с Россией: каким может быть сценарий завершения украинского кризиса?
01:59 - Действия объединённого Запада после ликвидации киевского режима;
03:28 - Будет ли противостояние с Западом после СВО на других территориях?
05:55 - Встреча на американской авиабазе Рамштайн в Германии: получит ли Киев вундерваффе? Перед каким риском стоят Европа и Запад, предоставляя оружие Украине?
07:12 - Каким образом планируется увеличить численность ВС РФ?
09:27 - Будет ли новая волна мобилизации?
10:44 - Совместные учения в Белоруссии: стоит ли ожидать союзного подкрепления на полях СВО?
12:02 - Отставка Ламбрехт с поста Главы Минобороны ФРГ.
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.