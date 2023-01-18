https://ukraina.ru/20230118/1042713133.html

Военный журналист рассказал, помогут ли Киеву британские танки Challenger-2

Военный журналист рассказал, помогут ли Киеву британские танки Challenger-2 - 18.01.2023 Украина.ру

Военный журналист рассказал, помогут ли Киеву британские танки Challenger-2

Отправка киевскому режиму 14 британских танков Challenger-2 не приведёт к сколько-нибудь серьёзному изменению положения в районе спецоперации. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко

2023-01-18T06:15

2023-01-18T06:15

2023-01-18T06:15

новости

спецоперация

журналист

великобритания

танки

challenger-2 (танк)

оружие

ирак

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Он отметил, что в результате боёв в Донбассе ВСУ лишились почти всей имевшейся у них там бронетехники, поэтому новые поставки будут очень важны для них. С другой стороны, 14 танков дадут лишь пропагандистский эффект, сказал Борзенко. Кроме того, у ВСУ будут сложности в доставке этих боевых машин к линии фронта, добавил он.Кроме того, такие российские танки, как Т-90М "Прорыв", вполне способны противостоять "Челенджерам", отметил эксперт.Об отправке 14 танков Challenger-2 киевскому режиму объявил накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Это первые танки западного производства, отправляемые на Украину. При этом Уоллес выразил надежду, что Польша и Финляндия смогут предоставить ВСУ свои танки Leopard-2 немецкого производства.Challenger-2 является основным боевым танком сухопутных войск Великобритании, выпускался с 1994 по 2009 годы. Его боевая масса составляет более 60 тонн. Применялся британской армией с 2003 по 2010 годы в ходе Иракской войны, во время которой успешно противостоял устаревшим танкам Т-55 иракской армии. Способен выдерживать попадания из ручных противотанковых гранатомётов (РПГ), в ходе войны зафиксирован только один случай пробития брони этого танка в результате попадания из РПГ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220912/1038638661.html

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новости, спецоперация, журналист, великобритания, танки, challenger-2 (танк), оружие, ирак