Военный журналист рассказал, помогут ли Киеву британские танки Challenger-2 - 18.01.2023 Украина.ру
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Военный журналист рассказал, помогут ли Киеву британские танки Challenger-2
Военный журналист рассказал, помогут ли Киеву британские танки Challenger-2 - 18.01.2023 Украина.ру
Военный журналист рассказал, помогут ли Киеву британские танки Challenger-2
Отправка киевскому режиму 14 британских танков Challenger-2 не приведёт к сколько-нибудь серьёзному изменению положения в районе спецоперации. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
2023-01-18T06:15
2023-01-18T06:15
новости
спецоперация
журналист
великобритания
танки
challenger-2 (танк)
оружие
ирак
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Он отметил, что в результате боёв в Донбассе ВСУ лишились почти всей имевшейся у них там бронетехники, поэтому новые поставки будут очень важны для них. С другой стороны, 14 танков дадут лишь пропагандистский эффект, сказал Борзенко. Кроме того, у ВСУ будут сложности в доставке этих боевых машин к линии фронта, добавил он.Кроме того, такие российские танки, как Т-90М "Прорыв", вполне способны противостоять "Челенджерам", отметил эксперт.Об отправке 14 танков Challenger-2 киевскому режиму объявил накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Это первые танки западного производства, отправляемые на Украину. При этом Уоллес выразил надежду, что Польша и Финляндия смогут предоставить ВСУ свои танки Leopard-2 немецкого производства.Challenger-2 является основным боевым танком сухопутных войск Великобритании, выпускался с 1994 по 2009 годы. Его боевая масса составляет более 60 тонн. Применялся британской армией с 2003 по 2010 годы в ходе Иракской войны, во время которой успешно противостоял устаревшим танкам Т-55 иракской армии. Способен выдерживать попадания из ручных противотанковых гранатомётов (РПГ), в ходе войны зафиксирован только один случай пробития брони этого танка в результате попадания из РПГ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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новости, спецоперация, журналист, великобритания, танки, challenger-2 (танк), оружие, ирак
Новости, Спецоперация, журналист, Великобритания, танки, Challenger-2 (танк), оружие, Ирак

Военный журналист рассказал, помогут ли Киеву британские танки Challenger-2

06:15 18.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
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Отправка киевскому режиму 14 британских танков Challenger-2 не приведёт к сколько-нибудь серьёзному изменению положения в районе спецоперации. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
Он отметил, что в результате боёв в Донбассе ВСУ лишились почти всей имевшейся у них там бронетехники, поэтому новые поставки будут очень важны для них. С другой стороны, 14 танков дадут лишь пропагандистский эффект, сказал Борзенко. Кроме того, у ВСУ будут сложности в доставке этих боевых машин к линии фронта, добавил он.

Допустим, ВСУ получили танки. Они весят больше 50 тонн, как их перегнать? Железнодорожные, автомобильные мосты и платформы не выдерживают такой массы. В советское время мы мосты строили с учетом нагрузки до 50 тонн. … У ВСУ нет специальных платформ для того, чтобы загрузить и перегнать технику. Если доставлять танки своим ходом, значит, это использование ресурса

Алексей Борзенко
Алексей Борзенко
Зам. главного редактора еженедельника "Литературная Россия"
Кроме того, такие российские танки, как Т-90М "Прорыв", вполне способны противостоять "Челенджерам", отметил эксперт.
Об отправке 14 танков Challenger-2 киевскому режиму объявил накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Это первые танки западного производства, отправляемые на Украину. При этом Уоллес выразил надежду, что Польша и Финляндия смогут предоставить ВСУ свои танки Leopard-2 немецкого производства.
Challenger-2 является основным боевым танком сухопутных войск Великобритании, выпускался с 1994 по 2009 годы. Его боевая масса составляет более 60 тонн. Применялся британской армией с 2003 по 2010 годы в ходе Иракской войны, во время которой успешно противостоял устаревшим танкам Т-55 иракской армии. Способен выдерживать попадания из ручных противотанковых гранатомётов (РПГ), в ходе войны зафиксирован только один случай пробития брони этого танка в результате попадания из РПГ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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НовостиСпецоперацияжурналистВеликобританиятанкиChallenger-2 (танк)оружиеИрак
 
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