https://ukraina.ru/20230116/1042686500.html

Алексей Борзенко: Российские силы нашли способ вскрыть Донбасскую дугу

Алексей Борзенко: Российские силы нашли способ вскрыть Донбасскую дугу - 16.01.2023 Украина.ру

Алексей Борзенко: Российские силы нашли способ вскрыть Донбасскую дугу

Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко рассказал изданию Украина.ру, где могут наступать ВС РФ после Соледара

2023-01-16T18:04

2023-01-16T18:04

2023-01-16T18:36

киев

сво

всу

соледар

артемовск

россия

донбасс

танки

донецк

краматорск

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— Алексей Сергеевич, Россия взяла Соледар под полный контроль 13 января. Давайте попробуем предположить, какие направления могут быть следующими: Харьков, Артемовск, Херсон?— За Соледаром идет Артемовск окончательно, потом продвижение в Марьинке. Но главная задача – прекратить обстрелы Донецка. Потому что город потихонечку начинает превращаться в Мариуполь.Взяв Соледар, мы практически заходим за Артёмовск. Это очень важный узел для нас, потому что через него подвозились боеприпасы [ВСУ] на всю линию Донбасской дуги (серия бетонированных укреплений, линия обороны, которую ВСУ строили с 2014 года).Мы выходим на оперативный простор и, если смотреть на карту, заходим в тыл [ВСУ] с целью уничтожить Донбасскую дугу. Это то, к чему мы стремились все месяцы СВО – пытались "вскрыть" эту дугу как консервную банку. И вот сейчас нашли путь – вскрыли её с обратной стороны.Еще одно из реальных направлений, важных для ВС РФ, это Краматорск. Это ближайший населённый пункт, который начинает попадать в зону боевых действий российских войск. Военные точки в Краматорске обстреливаются и довольно активно за последние 2 недели.Куда точно пойдут наши войска после Соледара, пока говорить сложно. Для нас открывается целый веер направлений. Но надо понимать, что за Донбасской другой следует 100 километров махновских степей без единого деревца.По большому счёту ВСУ в том направлении в сторону Днепра отступать некуда, потому что наша авиация уничтожит любые колонны. Там всё открыто.— Чем еще важен Соледар для России?— Во-первых, сам факт взятия Соледара уменьшает обстрелы Донецка и других населённых пунктов, которые находятся под нашим контролем.Во-вторых, там огромное количество железнодорожных подъездных путей, автомобильных развязок. При СССР Соледар производил около 40% всей соли Союза, которую по транспортным артериям вывозили в разные концы страны.Украина остаётся во многом уже без соли, которую в том числе покупала и Европа.Сейчас в гигантских соляных шахтах со множеством ходов, которые перешли под наш контроль, российские войска гоняют остатки всушников. Украинцы могут выйти в районе Артёмовска и даже дальше. Я предположу, что они будут защищать эти соляные шахты ещё не одну неделю.— Как Вы можете прокомментировать то, что Соледар взят российскими войсками, а Владимир Зеленский это отрицает, говорит, нет и все – типа, там бои идут. В чем смысл такого поведения?— Зеленский делает это специально, потому что ВСУ ждут новую военную технику от Запада. Он пытается зацепиться за что-то. Хотя западники все видят со спутников и БПЛА. Идёт полное тотальное наблюдение со стороны США, Великобритании за ситуацией и точками, где идут бои. Европейцам прекрасно знают, что Украина сдала Соледар. Их обманывать смешно.— Почему для Киева и ВСУ очень важна новая техника?— ВСУ в районе этих боёв лишились почти всей бронетехники. У них здесь ничего нет. Есть остатки советской бронетехники в Киевской и Львовской областях, но её нужно перегонять.Быстро это сделать сложно. Так же, как и перевести части ВСУ, которые готовили для будущего наступления. Без бронетехники, соответственно, никакие массированные наступления просто невозможны.На сегодняшний день мы живём во многом теми позициями, которые устраивались в ходе Великой Отечественной войны: танковые удары при поддержке пехоты. Это важно.— Лондон поставит Киеву 14 танков Challenger 2. Как боевые машины Запада изменят ситуацию на фронте? Где они могут оказаться? Может ли ВСУ организовать прорыв этими танками?— Во-первых, то количество танков, которые Запад даст ВСУ, ничего не изменит. Четырнадцать машин – это слишком мало для прорыва. Если бы дали 300–400 машин – другое дело. Здесь больше виден пропагандистский эффект – не более того.Во-вторых, есть сложности. Допустим, ВСУ получили танки. Они весят больше 50 тонн, как их перегнать? Железнодорожные, автомобильные мосты и платформы не выдерживают такой массы. В советское время мы мосты строили с учетом нагрузки до 50 тонн.Наши отечественные танки меньше по весу – чуть больше 40 тонн.У ВСУ нет специальных платформ для того, чтобы загрузить и перегнать технику. Если доставлять танки своим ходом, значит, это использование ресурса.В-третьих, управлению европейскими танками нужно учиться, а у ВСУ на это времени нет. Например, с начала мобилизации мы готовили подразделение наших машин Т-90М "Прорыв", на которых тренировались танкисты в Крыму.Данные танки уже потихонечку подтягиваются к передовой. То есть у нас есть оружие, которым мы можем уничтожить Challenger 2, если они там появятся.И когда они там появятся? Ход СВО, к слову, идет быстрее, чем Киев может себе предположить.В любом случае Challenger 2 бесполезны на сегодняшний день, серьезно не повлияют на ход боевых действий на Украине. Тем более, мы потихонечку берем один населенный пункт за другим.Я бы посоветовал людям, от которых это зависит, привезти в Москву всю разбитую в рамках СВО западную технику и поставить перед американским, французским и британским посольствами. Чтобы люди, проходившие мимо, видели все это и понимали, что происходит на Украине.

https://ukraina.ru/20221214/1041791729.html

https://ukraina.ru/20230116/1042678683.html

https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html

соледар

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

киев, сво, всу, соледар, артемовск, россия, донбасс, танки, донецк, краматорск, украина, интервью