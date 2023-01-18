"Вскроют консервную банку": военный эксперт описал, как Польша может начать вторжение в Белоруссию - 18.01.2023 Украина.ру
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"Вскроют консервную банку": военный эксперт описал, как Польша может начать вторжение в Белоруссию
"Вскроют консервную банку": военный эксперт описал, как Польша может начать вторжение в Белоруссию - 18.01.2023 Украина.ру
"Вскроют консервную банку": военный эксперт описал, как Польша может начать вторжение в Белоруссию
Поляки войдут на территорию Белоруссии только спецназом, но под прикрытием ВСУ, сказал эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру
2023-01-18T05:30
2023-01-18T05:30
новости
польша
белоруссия
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Он предположил, что польские войска окажутся на территории Украины в мае-июне этого года, но только тогда, когда ВСУ будут уничтожены на 45-55 процентов.Военный эксперт отметил, что из 9,5 миллионов населения Белоруссии – 450 тысяч поляков, "они белорусы, которые уже называют себя поляками".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, польша, белоруссия
Новости, Польша, Белоруссия

"Вскроют консервную банку": военный эксперт описал, как Польша может начать вторжение в Белоруссию

05:30 18.01.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелоруссия военные
Белоруссия военные
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Поляки войдут на территорию Белоруссии только спецназом, но под прикрытием ВСУ, сказал эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру
Он предположил, что польские войска окажутся на территории Украины в мае-июне этого года, но только тогда, когда ВСУ будут уничтожены на 45-55 процентов.

Что касается Белоруссии, поляки туда войдут только спецназом. Это будет под прикрытием вээсушников. Поляки зайдут туда спецназом своим и будут качать ситуацию в Гродненской и Брестской областях, потому что там очень большая есть "консервная банка". Они ее вскроют…

Владимир Ераносян интервью
Владимир Ераносян
эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса
Военный эксперт отметил, что из 9,5 миллионов населения Белоруссии – 450 тысяч поляков, "они белорусы, которые уже называют себя поляками".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря 2022, 08:26
Польша готовится к войне. Теперь официальноВо вторник, 6 декабря, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил: "Мы хотим мира, поэтому готовимся к войне". В тот же день правительство Польши сообщило, что в 2023-м вызовет на учения 38 тысяч резервистов.
 
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