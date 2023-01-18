https://ukraina.ru/20230118/1042712030.html

"Вскроют консервную банку": военный эксперт описал, как Польша может начать вторжение в Белоруссию

"Вскроют консервную банку": военный эксперт описал, как Польша может начать вторжение в Белоруссию - 18.01.2023 Украина.ру

"Вскроют консервную банку": военный эксперт описал, как Польша может начать вторжение в Белоруссию

Поляки войдут на территорию Белоруссии только спецназом, но под прикрытием ВСУ, сказал эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру

2023-01-18T05:30

2023-01-18T05:30

2023-01-18T05:30

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Он предположил, что польские войска окажутся на территории Украины в мае-июне этого года, но только тогда, когда ВСУ будут уничтожены на 45-55 процентов.Военный эксперт отметил, что из 9,5 миллионов населения Белоруссии – 450 тысяч поляков, "они белорусы, которые уже называют себя поляками".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221207/1041564537.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, белоруссия