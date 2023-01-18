Оговорки Арестовича. Трагедия в Днепре и завравшийся Генштаб ВСУ - 18.01.2023 Украина.ру
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Оговорки Арестовича. Трагедия в Днепре и завравшийся Генштаб ВСУ
Оговорки Арестовича. Трагедия в Днепре и завравшийся Генштаб ВСУ - 18.01.2023 Украина.ру
Оговорки Арестовича. Трагедия в Днепре и завравшийся Генштаб ВСУ
В городе Днепр, бывшем Днепропетровске, сейчас заканчивается спасательная операция по разбору завалов многоэтажки, разрушенной 14 января. Трагедия в Днепре показала насколько заврались власти Украины, обвиняя российские войска во всех смертных грехах.
2023-01-18T06:15
2023-01-18T06:15
дмитрий ковалевич
эксклюзив
алексей арестович
днепр
пво
ракета
песков
всу
александр дубинский
скандал
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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестови, подавший вчера в отставку, в интервью рассказал, что ракета, поразившая жилой дом в Днепре, была сначала подбита украинской ракетой ПВО, после чего и рухнула на дом. "Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд", - сказал Арестович.Информацию он якобы получил от своего знакомого из Днепра, служившего в ПВО, который был свидетелем попадания ракеты. "Мой товарищ, бывший ПВОшник, шёл по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили", - сказал Арестович.Спикер президента РФ Дмитрий Песков тоже подтвердил информацию Арестовича. "Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты ПВО", - заявил Дмитрий Песков.Признание Арестовича вызвало бурю негативных эмоций со стороны украинских националистов и военных. Фактически он признал, что ВСУ размещает системы ПВО посреди жилой застройки, прикрываясь гражданскими лицами. Чуть ранее на Арестовича ополчились украинские военные за то, что он заявил, что подразделения ВСУ бежали из Соледара. Мэр Днепра Борис Филатов высказался в адрес Арестовича не слишком лестно, призвав СБУ заняться советников главы ОП."Я с первого дня войны говорил, что Арестович – самовлюбленный скот и помойный рот. Но в ОП на него явно кто-то делает ставку. Извините, не удержался, но СБУ и контрразведка обязаны отреагировать", - написал мэр Днепра, у которого уже давно конфликт с центральной властью.Арестович в долгу не остался, обозвав своих критиков "украинскими гнидами". В понедельник 16 января заявление на Арестовича в СБУ написала депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская. Следом написал на него заявление депутат Алексей Гончаренко, а в Раде начали собирать подписи за отставку Арестовича с поста советника Офиса президентаВ свое оправдание Арестович заявил, что Украину все равно никто не обвинит в разрушении дома, как никто не обвинил ее, когда украинская ракета ПВО упала в Польше, убив двоих граждан этой страны. Фактически Арестович подтвердил, что власти Украины и ВСУ для Запада будут оставаться "невинными жертвами" при любых своих действиях.Украинский Telegram-канал "Наблюдатель" подчеркивает, что подобные трагедии уже случались не единожды. "Трагедия в Днепре показывает, что командование ВСУ ничему не учится, а ОП не хочет вмешиваться, демонстрируя отстранённость от проблем простого украинца. Поэтому и происходят такие трагедии как с многоэтажкой в Днепре, когда ПВО сбивает ракеты над чертой города и впоследствии сбитая ракета влетает в жилые дома. Ведь к сожалению это не первый случай уже", - пишет "Наблюдатель".В командовании Воздушных сил Украины заявляли, что по дому был удар российской авиационной ракетой Х-22. О том, что ее сбила ПВО, украинские военные не упоминали. Затем в командовании Воздушных сил ВСУ вообще заявили, что ракеты Х-22 они сбивать не в состоянии. Сбивать их могут только ПВО западного образца, которых на Украине нет. Однако в прошлом году Генштаб ВСУ в своих отчетах, как минимум, трижды "сбивал" именно ракеты Х-22.Иными словами, украинские военные окончательно заврались, пытаясь оправдаться за свое "криворукое" ПВО и факт его размещения в жилой застройке. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат впоследствии написал, что прошлогодние публикации о сбитых ракетах Х-22 были вызваны ошибкой. По его словам, как только где-нибудь найдут обломки какой-нибудь ракеты, военные наперегонки рапортуют, что они сбили "калибр" или ракету Х-22, не проверяя и не согласовывая свои действия. Иными словами, в отчетах ВСУ не стоит искать правды.Украинские политологи высказывают мнение, что Арестович не случайно проболтался об украинской ракете, ставшей причиной трагедии. После потери Соледара в украинском националистическом сегменте общества раскручивается "зрада", которую в СМИ и перебил скандал с Арестовичем. По сути, он вызвал огонь на себя.Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский увидел в скандале вокруг заявлений Арестовича продвижение нового политика для юго-востока Украины. "Нисколько не сомневаюсь, что данное заявление было сделано сознательно. И согласованно "сверху". Мальчика готовят в качестве очередного политического проекта для юго-востока Украины, где все ещё встречаются настроения, типа "не все так однозначно". Вот и нужно было создать для них альтернативное мнение. Только мальчик или немного перестарался быть своим среди чужих", - пишет Дубинский. Telegram-канал "Резидент" пишет, что Арестович уже дважды встречался с послом США на Украине, обсуждая его будущие политические планы.Обычному же украинцу в очередной раз стало ясно, что кто-то из двоих врёт: либо Офис президента, либо Генштаб ВСУ.
https://ukraina.ru/20230115/1042634578.html
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Дмитрий Ковалевич
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дмитрий ковалевич, эксклюзив, алексей арестович, днепр, пво, ракета, песков, всу, александр дубинский, скандал
Дмитрий Ковалевич, Эксклюзив, Алексей Арестович, Днепр, ПВО, Ракета, Песков, ВСУ, Александр Дубинский, скандал

Оговорки Арестовича. Трагедия в Днепре и завравшийся Генштаб ВСУ

06:15 18.01.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
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В городе Днепр, бывшем Днепропетровске, сейчас заканчивается спасательная операция по разбору завалов многоэтажки, разрушенной 14 января. Трагедия в Днепре показала насколько заврались власти Украины, обвиняя российские войска во всех смертных грехах.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестови, подавший вчера в отставку, в интервью рассказал, что ракета, поразившая жилой дом в Днепре, была сначала подбита украинской ракетой ПВО, после чего и рухнула на дом. "Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд", - сказал Арестович.
Информацию он якобы получил от своего знакомого из Днепра, служившего в ПВО, который был свидетелем попадания ракеты. "Мой товарищ, бывший ПВОшник, шёл по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили", - сказал Арестович.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков тоже подтвердил информацию Арестовича. "Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты ПВО", - заявил Дмитрий Песков.
Признание Арестовича вызвало бурю негативных эмоций со стороны украинских националистов и военных. Фактически он признал, что ВСУ размещает системы ПВО посреди жилой застройки, прикрываясь гражданскими лицами. Чуть ранее на Арестовича ополчились украинские военные за то, что он заявил, что подразделения ВСУ бежали из Соледара. Мэр Днепра Борис Филатов высказался в адрес Арестовича не слишком лестно, призвав СБУ заняться советников главы ОП.
Алексей Арестович
15 января, 10:51
Арестович признал, что взрыв дома в Днепре произошел из-за действий ПВО УкраиныПадение ракеты на жилой дом в Днепре стало результатом работы украинских средств противовоздушной обороны, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире в эфире YouTube-канала "Фейгин* Live"
"Я с первого дня войны говорил, что Арестович – самовлюбленный скот и помойный рот. Но в ОП на него явно кто-то делает ставку. Извините, не удержался, но СБУ и контрразведка обязаны отреагировать", - написал мэр Днепра, у которого уже давно конфликт с центральной властью.
Арестович в долгу не остался, обозвав своих критиков "украинскими гнидами". В понедельник 16 января заявление на Арестовича в СБУ написала депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская. Следом написал на него заявление депутат Алексей Гончаренко, а в Раде начали собирать подписи за отставку Арестовича с поста советника Офиса президента
В свое оправдание Арестович заявил, что Украину все равно никто не обвинит в разрушении дома, как никто не обвинил ее, когда украинская ракета ПВО упала в Польше, убив двоих граждан этой страны. Фактически Арестович подтвердил, что власти Украины и ВСУ для Запада будут оставаться "невинными жертвами" при любых своих действиях.
Украинский Telegram-канал "Наблюдатель" подчеркивает, что подобные трагедии уже случались не единожды. "Трагедия в Днепре показывает, что командование ВСУ ничему не учится, а ОП не хочет вмешиваться, демонстрируя отстранённость от проблем простого украинца. Поэтому и происходят такие трагедии как с многоэтажкой в Днепре, когда ПВО сбивает ракеты над чертой города и впоследствии сбитая ракета влетает в жилые дома. Ведь к сожалению это не первый случай уже", - пишет "Наблюдатель".
руины дома в Днепре - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 05:33
Ничего святого. Как на Украине опошлили трагедию в ДнепреСтрашная трагедия в Днепропетровске, где 14 января в результате попадания ракеты обрушилась часть многоэтажного жилого дома, в результате чего погибли как минимум 29 человек (данные на вечер 15 января, когда завалы не были ещё разобраны), заставила задуматься над способностью некоторых людей опошлить любую трагедию.
В командовании Воздушных сил Украины заявляли, что по дому был удар российской авиационной ракетой Х-22. О том, что ее сбила ПВО, украинские военные не упоминали. Затем в командовании Воздушных сил ВСУ вообще заявили, что ракеты Х-22 они сбивать не в состоянии. Сбивать их могут только ПВО западного образца, которых на Украине нет. Однако в прошлом году Генштаб ВСУ в своих отчетах, как минимум, трижды "сбивал" именно ракеты Х-22.
Иными словами, украинские военные окончательно заврались, пытаясь оправдаться за свое "криворукое" ПВО и факт его размещения в жилой застройке. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат впоследствии написал, что прошлогодние публикации о сбитых ракетах Х-22 были вызваны ошибкой. По его словам, как только где-нибудь найдут обломки какой-нибудь ракеты, военные наперегонки рапортуют, что они сбили "калибр" или ракету Х-22, не проверяя и не согласовывая свои действия. Иными словами, в отчетах ВСУ не стоит искать правды.
Украинские политологи высказывают мнение, что Арестович не случайно проболтался об украинской ракете, ставшей причиной трагедии. После потери Соледара в украинском националистическом сегменте общества раскручивается "зрада", которую в СМИ и перебил скандал с Арестовичем. По сути, он вызвал огонь на себя.
Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский увидел в скандале вокруг заявлений Арестовича продвижение нового политика для юго-востока Украины. "Нисколько не сомневаюсь, что данное заявление было сделано сознательно. И согласованно "сверху". Мальчика готовят в качестве очередного политического проекта для юго-востока Украины, где все ещё встречаются настроения, типа "не все так однозначно". Вот и нужно было создать для них альтернативное мнение. Только мальчик или немного перестарался быть своим среди чужих", - пишет Дубинский. Telegram-канал "Резидент" пишет, что Арестович уже дважды встречался с послом США на Украине, обсуждая его будущие политические планы.
Обычному же украинцу в очередной раз стало ясно, что кто-то из двоих врёт: либо Офис президента, либо Генштаб ВСУ.
 
Дмитрий КовалевичЭксклюзивАлексей АрестовичДнепрПВОРакетаПесковВСУАлександр Дубинскийскандал
 
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