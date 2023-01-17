Песков отказался комментировать заявления Киева о приказе Путина освободить Донбасс к весне
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы поставил новому командующему Объединенной группировкой войск Валерию Герасимову задачу до марта 2023 года освободить Донбасс
Пескова спросили, не мог бы он прокомментировать сообщения о поручении Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 года.
"Нет, не мог бы, и не имею ни малейшего желания", - ответил Песков.
Ранее спикер главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины заявил, что Путин якобы поставил задачу Герасимову освободить Донбасс от украинских войск и создать там зону безопасности до марта.
Вчера, 14:17Песков ответил на вопрос о реакции Путина на статью МедведчукаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 января заявил журналистам, что не знает, читал ли Владимир Путин статью экс-депутата Верховной Рады Виктора Медведчука для "Известий", в которой он обвинил политиков США и Европы в нежелании мира на Украине