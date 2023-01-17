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Песков отказался комментировать заявления Киева о приказе Путина освободить Донбасс к весне

Песков отказался комментировать заявления Киева о приказе Путина освободить Донбасс к весне - 17.01.2023 Украина.ру

Песков отказался комментировать заявления Киева о приказе Путина освободить Донбасс к весне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы поставил новому командующему Объединенной группировкой войск Валерию Герасимову задачу до марта 2023 года освободить Донбасс

2023-01-17T14:44

2023-01-17T14:44

2023-01-17T14:44

песков

владимир путин

новости

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Пескова спросили, не мог бы он прокомментировать сообщения о поручении Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 года."Нет, не мог бы, и не имею ни малейшего желания", - ответил Песков.Ранее спикер главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины заявил, что Путин якобы поставил задачу Герасимову освободить Донбасс от украинских войск и создать там зону безопасности до марта.

https://ukraina.ru/20230116/1042670014.html

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песков, владимир путин, новости