Песков отказался комментировать заявления Киева о приказе Путина освободить Донбасс к весне - 17.01.2023 Украина.ру
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Песков отказался комментировать заявления Киева о приказе Путина освободить Донбасс к весне
Песков отказался комментировать заявления Киева о приказе Путина освободить Донбасс к весне - 17.01.2023 Украина.ру
Песков отказался комментировать заявления Киева о приказе Путина освободить Донбасс к весне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы поставил новому командующему Объединенной группировкой войск Валерию Герасимову задачу до марта 2023 года освободить Донбасс
2023-01-17T14:44
2023-01-17T14:44
песков
владимир путин
новости
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Пескова спросили, не мог бы он прокомментировать сообщения о поручении Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 года."Нет, не мог бы, и не имею ни малейшего желания", - ответил Песков.Ранее спикер главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины заявил, что Путин якобы поставил задачу Герасимову освободить Донбасс от украинских войск и создать там зону безопасности до марта.
https://ukraina.ru/20230116/1042670014.html
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песков, владимир путин, новости
Песков, Владимир Путин, Новости

Песков отказался комментировать заявления Киева о приказе Путина освободить Донбасс к весне

14:44 17.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы поставил новому командующему Объединенной группировкой войск Валерию Герасимову задачу до марта 2023 года освободить Донбасс
Пескова спросили, не мог бы он прокомментировать сообщения о поручении Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 года.
"Нет, не мог бы, и не имею ни малейшего желания", - ответил Песков.
Ранее спикер главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины заявил, что Путин якобы поставил задачу Герасимову освободить Донбасс от украинских войск и создать там зону безопасности до марта.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 14:17
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на статью МедведчукаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 января заявил журналистам, что не знает, читал ли Владимир Путин статью экс-депутата Верховной Рады Виктора Медведчука для "Известий", в которой он обвинил политиков США и Европы в нежелании мира на Украине
 
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