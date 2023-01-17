https://ukraina.ru/20230117/1042703292.html

"Вместе с укрофашистами": Делягин о том, кто готовит свержение власти в Приднестровье. Видео

"Вместе с укрофашистами": Делягин о том, кто готовит свержение власти в Приднестровье. Видео - 17.01.2023 Украина.ру

"Вместе с укрофашистами": Делягин о том, кто готовит свержение власти в Приднестровье. Видео

Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, член фракции Социалистической политической... Украина.ру, 17.01.2023

2023-01-17T12:06

2023-01-17T12:06

2023-01-17T12:06

видео

михаил делягин

украина

молдавия

приднестровье

ес

сша

сво

экономика

кризис

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Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, член фракции Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" Михаил Делягин в эфире Украина.ру описал последствия рецессии в США, а также оценил ущерб от фрагментации мировой экономики и рассказал, чего ожидать российской в 2023 году: 00:54 – С какой целью Германия подарила Молдавии 19 БТР? 03:10 - Нефтегазовые доходы в 2023 году превысят 8 трлн рублей: тонкости; 06:05 - Рецессии в США в 2023 году: как они отразятся на России? 09:50 – Протестные акции в Европе: когда они станут эффективными? 11:57 – С чем связана фрагментация мировой экономики? Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что бюджет России получит более 8 трлн рублей от нефтегазовых доходов даже при заложенном потолке цен $70 за баррель. Эти параметры уже заложены в главный финансовый документ страны.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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