"Вместе с укрофашистами": Делягин о том, кто готовит свержение власти в Приднестровье. Видео
Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, член фракции Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" Михаил Делягин в эфире Украина.ру описал последствия рецессии в США, а также оценил ущерб от фрагментации мировой экономики и рассказал, чего ожидать российской в 2023 году:
00:54 – С какой целью Германия подарила Молдавии 19 БТР?
03:10 - Нефтегазовые доходы в 2023 году превысят 8 трлн рублей: тонкости;
06:05 - Рецессии в США в 2023 году: как они отразятся на России?
09:50 – Протестные акции в Европе: когда они станут эффективными?
11:57 – С чем связана фрагментация мировой экономики?
03:10 - Нефтегазовые доходы в 2023 году превысят 8 трлн рублей: тонкости;
06:05 - Рецессии в США в 2023 году: как они отразятся на России?
09:50 – Протестные акции в Европе: когда они станут эффективными?
11:57 – С чем связана фрагментация мировой экономики?
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что бюджет России получит более 8 трлн рублей от нефтегазовых доходов даже при заложенном потолке цен $70 за баррель. Эти параметры уже заложены в главный финансовый документ страны.