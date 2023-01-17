"Вместе с укрофашистами": Делягин о том, кто готовит свержение власти в Приднестровье. Видео - 17.01.2023 Украина.ру
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"Вместе с укрофашистами": Делягин о том, кто готовит свержение власти в Приднестровье. Видео
"Вместе с укрофашистами": Делягин о том, кто готовит свержение власти в Приднестровье. Видео - 17.01.2023 Украина.ру
"Вместе с укрофашистами": Делягин о том, кто готовит свержение власти в Приднестровье. Видео
Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, член фракции Социалистической политической... Украина.ру, 17.01.2023
2023-01-17T12:06
2023-01-17T12:06
видео
михаил делягин
украина
молдавия
приднестровье
ес
сша
сво
экономика
кризис
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Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, член фракции Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" Михаил Делягин в эфире Украина.ру описал последствия рецессии в США, а также оценил ущерб от фрагментации мировой экономики и рассказал, чего ожидать российской в 2023 году: 00:54 – С какой целью Германия подарила Молдавии 19 БТР? 03:10 - Нефтегазовые доходы в 2023 году превысят 8 трлн рублей: тонкости; 06:05 - Рецессии в США в 2023 году: как они отразятся на России? 09:50 – Протестные акции в Европе: когда они станут эффективными? 11:57 – С чем связана фрагментация мировой экономики? Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что бюджет России получит более 8 трлн рублей от нефтегазовых доходов даже при заложенном потолке цен $70 за баррель. Эти параметры уже заложены в главный финансовый документ страны.
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видео, михаил делягин, украина, молдавия, приднестровье, ес, сша, сво, экономика, кризис, нефть, газ, видео
Видео, Михаил Делягин, Украина, Молдавия, Приднестровье, ЕС, США, СВО, экономика, кризис, нефть, газ

"Вместе с укрофашистами": Делягин о том, кто готовит свержение власти в Приднестровье. Видео

12:06 17.01.2023
 
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Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, член фракции Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" Михаил Делягин в эфире Украина.ру описал последствия рецессии в США, а также оценил ущерб от фрагментации мировой экономики и рассказал, чего ожидать российской в 2023 году:
00:54 – С какой целью Германия подарила Молдавии 19 БТР?
03:10 - Нефтегазовые доходы в 2023 году превысят 8 трлн рублей: тонкости;
06:05 - Рецессии в США в 2023 году: как они отразятся на России?
09:50 – Протестные акции в Европе: когда они станут эффективными?
11:57 – С чем связана фрагментация мировой экономики?
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что бюджет России получит более 8 трлн рублей от нефтегазовых доходов даже при заложенном потолке цен $70 за баррель. Эти параметры уже заложены в главный финансовый документ страны.
 
ВидеоМихаил ДелягинУкраинаМолдавияПриднестровьеЕССШАСВОэкономикакризиснефтьгаз
 
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