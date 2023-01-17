Россия в разы обошла США в производстве снарядов - 17.01.2023 Украина.ру
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Россия в разы обошла США в производстве снарядов
Россия в разы обошла США в производстве снарядов - 17.01.2023 Украина.ру
Россия в разы обошла США в производстве снарядов
В России нет снарядного голода и не будет, страна производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем США, сообщил РИА Новости информированный источник
2023-01-17T07:56
2023-01-17T07:56
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Он добавил, что "российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США".Также российские оборонные предприятия продолжат наращивание выпуска снарядов, заключил источник.
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новости, сша, россия
Новости, США, Россия

Россия в разы обошла США в производстве снарядов

07:56 17.01.2023
 
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© РИА Новости . РИА Новости
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В России нет снарядного голода и не будет, страна производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем США, сообщил РИА Новости информированный источник
"Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что "российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США".
Также российские оборонные предприятия продолжат наращивание выпуска снарядов, заключил источник.
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