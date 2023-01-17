https://ukraina.ru/20230117/1042692941.html

Россия в разы обошла США в производстве снарядов

Россия в разы обошла США в производстве снарядов - 17.01.2023 Украина.ру

Россия в разы обошла США в производстве снарядов

В России нет снарядного голода и не будет, страна производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем США, сообщил РИА Новости информированный источник

2023-01-17T07:56

2023-01-17T07:56

2023-01-17T07:56

новости

сша

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Он добавил, что "российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США".Также российские оборонные предприятия продолжат наращивание выпуска снарядов, заключил источник.

https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html

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2023

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новости, сша, россия