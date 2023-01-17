Носович: для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо разместить там ядерное оружие - 17.01.2023 Украина.ру
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Носович: для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо разместить там ядерное оружие
Носович: для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо разместить там ядерное оружие - 17.01.2023 Украина.ру
Носович: для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо разместить там ядерное оружие
Система безопасности в Калининградской области на сегодняшний день является устаревшей, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
2023-01-17T04:45
2023-01-17T04:45
новости
калининград
ядерное оружие
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По его мнению, Польша представляет угрозу для Калининградской области.Он рассказал, что сейчас обороноспособность Калининграда обеспечивают МИГи и ракеты "Кинжал", это основа системы безопасности, также есть дивизия, которая там размещена.Но при нынешних темпах милитаризации регионов Балтийского моря этого недостаточно, подчеркнул эксперт.Носович отметил, что для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо разместить там ядерное оружие.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, калининград, ядерное оружие
Новости, Калининград, Ядерное оружие

Носович: для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо разместить там ядерное оружие

04:45 17.01.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Читать в
Система безопасности в Калининградской области на сегодняшний день является устаревшей, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, Польша представляет угрозу для Калининградской области.
Я считаю, что на сегодняшний день система обороноспособности, система военной безопасности Калининградской области устарела. Она не соответствует тому изменяющемуся положению сил на Балтике.
Александр Носович интервью
Александр Носович
главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру"
Он рассказал, что сейчас обороноспособность Калининграда обеспечивают МИГи и ракеты "Кинжал", это основа системы безопасности, также есть дивизия, которая там размещена.
Но при нынешних темпах милитаризации регионов Балтийского моря этого недостаточно, подчеркнул эксперт.
Носович отметил, что для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо разместить там ядерное оружие.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня 2022, 17:02
Уникальный полуэксклав. Как и чем сегодня живёт Калининградская областьКонфликт вокруг транзита железнодорожных и автотранспортных грузов на территорию Калининградской области, которому обещают воспрепятствовать литовские власти, существенно обостряется и уже оказался на первом плане глобальной информационной повестки. А это заставляет напомнить об уникальной истории самого западного региона России
 
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