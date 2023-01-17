Носович: для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо разместить там ядерное оружие
Система безопасности в Калининградской области на сегодняшний день является устаревшей, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, Польша представляет угрозу для Калининградской области.
Я считаю, что на сегодняшний день система обороноспособности, система военной безопасности Калининградской области устарела. Она не соответствует тому изменяющемуся положению сил на Балтике.
Он рассказал, что сейчас обороноспособность Калининграда обеспечивают МИГи и ракеты "Кинжал", это основа системы безопасности, также есть дивизия, которая там размещена.
Но при нынешних темпах милитаризации регионов Балтийского моря этого недостаточно, подчеркнул эксперт.
Носович отметил, что для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо разместить там ядерное оружие.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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