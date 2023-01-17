https://ukraina.ru/20230117/1042686064.html

Носович: для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо разместить там ядерное оружие

Носович: для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо разместить там ядерное оружие - 17.01.2023 Украина.ру

Носович: для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо разместить там ядерное оружие

Система безопасности в Калининградской области на сегодняшний день является устаревшей, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

2023-01-17T04:45

2023-01-17T04:45

2023-01-17T04:45

новости

калининград

ядерное оружие

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По его мнению, Польша представляет угрозу для Калининградской области.Он рассказал, что сейчас обороноспособность Калининграда обеспечивают МИГи и ракеты "Кинжал", это основа системы безопасности, также есть дивизия, которая там размещена.Но при нынешних темпах милитаризации регионов Балтийского моря этого недостаточно, подчеркнул эксперт.Носович отметил, что для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо разместить там ядерное оружие.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220621/1034200375.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, калининград, ядерное оружие