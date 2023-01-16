https://ukraina.ru/20230116/1042670905.html

Сгоревшие танки НАТО на Красной площади: Стариков об антирекламе для западного ВПК. Видео

Сгоревшие танки НАТО на Красной площади: Стариков об антирекламе для западного ВПК. Видео - 16.01.2023 Украина.ру

Сгоревшие танки НАТО на Красной площади: Стариков об антирекламе для западного ВПК. Видео

Политолог, публицист, член центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков рассказал об обстрелах Донбасса и западных поставках... Украина.ру, 16.01.2023

2023-01-16T14:32

2023-01-16T14:32

2023-01-16T14:32

видео

николай стариков

россия

украина

германия

сша

танки

сво

вооружение

himars

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Политолог, публицист, член центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков рассказал об обстрелах Донбасса и западных поставках вооружения, противодействии "рекламе западного оружия", политическом кризисе в США, а также о формировании новой элиты России: 0:38 – Когда прекратятся обстрелы Донбасса? 2:17 – Сколько продержится Украина благодаря помощи Запада; 7:12 – Реклама западного оружия и противодействие ей; 10:12 – Секретные документы и политический кризис в США; 13:38 – Старая и новая элита России;Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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