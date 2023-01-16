https://ukraina.ru/20230116/1042670905.html
Сгоревшие танки НАТО на Красной площади: Стариков об антирекламе для западного ВПК. Видео
Сгоревшие танки НАТО на Красной площади: Стариков об антирекламе для западного ВПК. Видео - 16.01.2023 Украина.ру
Сгоревшие танки НАТО на Красной площади: Стариков об антирекламе для западного ВПК. Видео
Политолог, публицист, член центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков рассказал об обстрелах Донбасса и западных поставках... Украина.ру, 16.01.2023
2023-01-16T14:32
2023-01-16T14:32
2023-01-16T14:32
видео
николай стариков
россия
украина
германия
сша
танки
сво
вооружение
himars
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Политолог, публицист, член центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков рассказал об обстрелах Донбасса и западных поставках вооружения, противодействии "рекламе западного оружия", политическом кризисе в США, а также о формировании новой элиты России: 0:38 – Когда прекратятся обстрелы Донбасса? 2:17 – Сколько продержится Украина благодаря помощи Запада; 7:12 – Реклама западного оружия и противодействие ей; 10:12 – Секретные документы и политический кризис в США; 13:38 – Старая и новая элита России;Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, николай стариков, россия, украина, германия, сша, танки, сво, вооружение, himars, донецк, видео
Видео, Николай Стариков, Россия, Украина, Германия, США, танки, СВО, вооружение, HIMARS, Донецк
Политолог, публицист, член центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков рассказал об обстрелах Донбасса и западных поставках вооружения, противодействии "рекламе западного оружия", политическом кризисе в США, а также о формировании новой элиты России:
0:38 – Когда прекратятся обстрелы Донбасса?
2:17 – Сколько продержится Украина благодаря помощи Запада;
7:12 – Реклама западного оружия и противодействие ей;
10:12 – Секретные документы и политический кризис в США;
13:38 – Старая и новая элита России;
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.