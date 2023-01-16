Сгоревшие танки НАТО на Красной площади: Стариков об антирекламе для западного ВПК. Видео - 16.01.2023 Украина.ру
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Сгоревшие танки НАТО на Красной площади: Стариков об антирекламе для западного ВПК. Видео
Сгоревшие танки НАТО на Красной площади: Стариков об антирекламе для западного ВПК. Видео - 16.01.2023 Украина.ру
Сгоревшие танки НАТО на Красной площади: Стариков об антирекламе для западного ВПК. Видео
Политолог, публицист, член центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков рассказал об обстрелах Донбасса и западных поставках... Украина.ру, 16.01.2023
2023-01-16T14:32
2023-01-16T14:32
видео
николай стариков
россия
украина
германия
сша
танки
сво
вооружение
himars
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Политолог, публицист, член центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков рассказал об обстрелах Донбасса и западных поставках вооружения, противодействии "рекламе западного оружия", политическом кризисе в США, а также о формировании новой элиты России: 0:38 – Когда прекратятся обстрелы Донбасса? 2:17 – Сколько продержится Украина благодаря помощи Запада; 7:12 – Реклама западного оружия и противодействие ей; 10:12 – Секретные документы и политический кризис в США; 13:38 – Старая и новая элита России;Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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видео, николай стариков, россия, украина, германия, сша, танки, сво, вооружение, himars, донецк, видео
Видео, Николай Стариков, Россия, Украина, Германия, США, танки, СВО, вооружение, HIMARS, Донецк

Сгоревшие танки НАТО на Красной площади: Стариков об антирекламе для западного ВПК. Видео

14:32 16.01.2023
 
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Политолог, публицист, член центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков рассказал об обстрелах Донбасса и западных поставках вооружения, противодействии "рекламе западного оружия", политическом кризисе в США, а также о формировании новой элиты России:
0:38 – Когда прекратятся обстрелы Донбасса?
2:17 – Сколько продержится Украина благодаря помощи Запада;
7:12 – Реклама западного оружия и противодействие ей;
10:12 – Секретные документы и политический кризис в США;
13:38 – Старая и новая элита России;
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
 
ВидеоНиколай СтариковРоссияУкраинаГерманияСШАтанкиСВОвооружениеHIMARSДонецк
 
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