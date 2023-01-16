https://ukraina.ru/20230116/1042659042.html
Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре
Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре - 16.01.2023 Украина.ру
Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре
В украинском информационном пространстве появилась новость о том, что Россия будто бы ударила по жилому дому в Днепре (Днепропетровске). Кадры с разрушенной многоэтажкой с силуэтом плачущей девушки в своих соцсетях прокомментировал беглый российский артист Максим Галкин*
2023-01-16T10:55
2023-01-16T10:55
2023-01-16T10:55
новости
галкин
днепр
россия
украина
иноагент
удар
алла пугачева
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"Было бы смешно над ним, если бы не было так грустно и страшно. Столько людей мирных, детей погибло в Донбассе... Почему-то Галкин не говорил, как ему невыносимо от этого...", "Двойные стандарты в действии. А теперь уже и нечего скрывать, все знают - иноагент", " А ведь раньше мне нравился этот артист...", "На земле обетованной пусть лучше живет. Или в. Бог с ним разберется", - отреагировали на пост русскоязычные пользователи сети.После начала СВО Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева улетели в Израиль. Из-за границы артист активно высказывался против СВО и нелицеприятно отзывался о гражданах России, и в итоге попал в реестр физлиц-иноагентов. К слову, в числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.*Лица выполняют функцию иноагентов в РФ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, галкин, днепр, россия, украина, иноагент, удар, алла пугачева
Новости, Галкин, Днепр, Россия, Украина, иноагент, удар, Алла Пугачева
Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре
В украинском информационном пространстве появилась новость о том, что Россия будто бы ударила по жилому дому в Днепре (Днепропетровске). Кадры с разрушенной многоэтажкой с силуэтом плачущей девушки в своих соцсетях прокомментировал беглый российский артист Максим Галкин*
"Днепр. Невыносимо… Невозможно… Комментарии закрываю. Не хочу, чтоб тут боты за деньги резвились и глумились", - написал он.
"Было бы смешно над ним, если бы не было так грустно и страшно. Столько людей мирных, детей погибло в Донбассе... Почему-то Галкин не говорил, как ему невыносимо от этого...", "Двойные стандарты в действии. А теперь уже и нечего скрывать, все знают - иноагент", " А ведь раньше мне нравился этот артист...", "На земле обетованной пусть лучше живет. Или в. Бог с ним разберется", - отреагировали на пост русскоязычные пользователи сети.
После начала СВО Максим Галкин
и его супруга, певица Алла Пугачева
улетели в Израиль. Из-за границы артист активно высказывался против СВО и нелицеприятно отзывался о гражданах России, и в итоге попал в реестр физлиц-иноагентов. К слову, в числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.
*Лица выполняют функцию иноагентов в РФ