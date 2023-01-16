https://ukraina.ru/20230116/1042659042.html

Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре

Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре - 16.01.2023 Украина.ру

Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре

В украинском информационном пространстве появилась новость о том, что Россия будто бы ударила по жилому дому в Днепре (Днепропетровске). Кадры с разрушенной многоэтажкой с силуэтом плачущей девушки в своих соцсетях прокомментировал беглый российский артист Максим Галкин*

2023-01-16T10:55

2023-01-16T10:55

2023-01-16T10:55

новости

галкин

днепр

россия

украина

иноагент

удар

алла пугачева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103055/51/1030555197_0:0:660:371_1920x0_80_0_0_0e551e5edd023027c828fa1a47ed4321.jpg.webp

"Было бы смешно над ним, если бы не было так грустно и страшно. Столько людей мирных, детей погибло в Донбассе... Почему-то Галкин не говорил, как ему невыносимо от этого...", "Двойные стандарты в действии. А теперь уже и нечего скрывать, все знают - иноагент", " А ведь раньше мне нравился этот артист...", "На земле обетованной пусть лучше живет. Или в. Бог с ним разберется", - отреагировали на пост русскоязычные пользователи сети.После начала СВО Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева улетели в Израиль. Из-за границы артист активно высказывался против СВО и нелицеприятно отзывался о гражданах России, и в итоге попал в реестр физлиц-иноагентов. К слову, в числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.*Лица выполняют функцию иноагентов в РФ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, галкин, днепр, россия, украина, иноагент, удар, алла пугачева