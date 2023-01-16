Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре - 16.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230116/1042659042.html
Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре
Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре - 16.01.2023 Украина.ру
Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре
В украинском информационном пространстве появилась новость о том, что Россия будто бы ударила по жилому дому в Днепре (Днепропетровске). Кадры с разрушенной многоэтажкой с силуэтом плачущей девушки в своих соцсетях прокомментировал беглый российский артист Максим Галкин*
2023-01-16T10:55
2023-01-16T10:55
новости
галкин
днепр
россия
украина
иноагент
удар
алла пугачева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103055/51/1030555197_0:0:660:371_1920x0_80_0_0_0e551e5edd023027c828fa1a47ed4321.jpg.webp
"Было бы смешно над ним, если бы не было так грустно и страшно. Столько людей мирных, детей погибло в Донбассе... Почему-то Галкин не говорил, как ему невыносимо от этого...", "Двойные стандарты в действии. А теперь уже и нечего скрывать, все знают - иноагент", " А ведь раньше мне нравился этот артист...", "На земле обетованной пусть лучше живет. Или в. Бог с ним разберется", - отреагировали на пост русскоязычные пользователи сети.После начала СВО Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева улетели в Израиль. Из-за границы артист активно высказывался против СВО и нелицеприятно отзывался о гражданах России, и в итоге попал в реестр физлиц-иноагентов. К слову, в числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.*Лица выполняют функцию иноагентов в РФ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103055/51/1030555197_0:0:660:495_1920x0_80_0_0_c5506772f3f0e1883bdbf6e472aa464b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, галкин, днепр, россия, украина, иноагент, удар, алла пугачева
Новости, Галкин, Днепр, Россия, Украина, иноагент, удар, Алла Пугачева

Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре

10:55 16.01.2023
 
© Максим Галкин/ИнстаграмМаксим Галкин
Максим Галкин
© Максим Галкин/Инстаграм
Читать в
В украинском информационном пространстве появилась новость о том, что Россия будто бы ударила по жилому дому в Днепре (Днепропетровске). Кадры с разрушенной многоэтажкой с силуэтом плачущей девушки в своих соцсетях прокомментировал беглый российский артист Максим Галкин*
"Днепр. Невыносимо… Невозможно… Комментарии закрываю. Не хочу, чтоб тут боты за деньги резвились и глумились", - написал он.
"Было бы смешно над ним, если бы не было так грустно и страшно. Столько людей мирных, детей погибло в Донбассе... Почему-то Галкин не говорил, как ему невыносимо от этого...", "Двойные стандарты в действии. А теперь уже и нечего скрывать, все знают - иноагент", " А ведь раньше мне нравился этот артист...", "На земле обетованной пусть лучше живет. Или в. Бог с ним разберется", - отреагировали на пост русскоязычные пользователи сети.
После начала СВО Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева улетели в Израиль. Из-за границы артист активно высказывался против СВО и нелицеприятно отзывался о гражданах России, и в итоге попал в реестр физлиц-иноагентов. К слову, в числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.
*Лица выполняют функцию иноагентов в РФ
 
НовостиГалкинДнепрРоссияУкраинаиноагентударАлла Пугачева
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:57Балицкий рассказал, когда начнется освобождение Запорожья
10:55Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре
10:46Черный день для нее настал: стилист Пугачевой рассказал о ее материальном положении
10:24Директор МАГАТЭ рассказал, как организация планирует предотвратить "ядерную аварию"
10:23В Белоруссии начались совместные с Россией авиаучения
10:04"Никогда": в Германии ответили на требование поставить Киеву списанные истребители
09:58Издевательства над пленными, заявление по Соледару, полезная дружба. Главное на Украине на утро 16 января
09:53"Напали на Россию": Эрдоган подтвердил дружбу с Путиным
09:53В ВСУ признали, что оставили Соледар, но Зеленский все отрицает
09:13Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине
08:51Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины
08:34США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП
08:20Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос
08:07"С состраданием наблюдаю": режиссер Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского
08:00Сами виноваты? Эксперт указал, что трагедия в Макеевке была вызвана не только телефонными звонками
07:58США готовят украинских военных в Германии - Associated Press
07:46Захарова пошутила о санкциях против Хрюши и Степашки на Украине
07:31Медведчук обвинил западных политиков в нежелании мира на Украине
07:30"Сам себя мобилизовал": переводчица рассказала, как британец стал волонтёром в Донбассе
07:16Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
Лента новостейМолния