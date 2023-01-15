https://ukraina.ru/20230115/1042630345.html
Затуманило наш мозг. Полковник Трухан о том, когда Россия оставит Украину без железных дорог
Затуманило наш мозг. Полковник Трухан о том, когда Россия оставит Украину без железных дорог - 15.01.2023 Украина.ру
Затуманило наш мозг. Полковник Трухан о том, когда Россия оставит Украину без железных дорог
Это только на телевизионной картинке красиво смотрится, как мы взрываем мост и вместе с ним падает весь вражеский эшелон с оружием и бронетехникой. Эта картинка затмевает нам мозг. Реально этого не было почти никогда. Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру
2023-01-15T08:45
2023-01-15T08:45
2023-01-15T08:45
новости
железная дорога
россия
украина
энергетика
оружие
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Вы представляете, сколько факторов должно сойтись, чтобы бомбардировщики появились возле моста в тот момент, когда там проходит эшелон, и самое интересное, что это бессмысленная тема, отметил эксперт.Даже если мы взорвем полотно и пустим под откос паровоз с каким-то количеством вагонов, но находящаяся на платформах техника не будет уничтожена. Ее поднимут и повезут дальше, уточнил специалист.В Великую Отечественную войну использовались паровозы. А сейчас у нас электроподвижной состав. Поэтому мы наносим удары по электрогенерации, лишая возможности передвигать эти составы, хоть это происходит не так быстро, как хотелось бы, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, железная дорога, россия, украина, энергетика, оружие
Новости, железная дорога, Россия, Украина, энергетика, оружие
Затуманило наш мозг. Полковник Трухан о том, когда Россия оставит Украину без железных дорог
Это только на телевизионной картинке красиво смотрится, как мы взрываем мост и вместе с ним падает весь вражеский эшелон с оружием и бронетехникой. Эта картинка затмевает нам мозг. Реально этого не было почти никогда. Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру
Вы представляете, сколько факторов должно сойтись, чтобы бомбардировщики появились возле моста в тот момент, когда там проходит эшелон, и самое интересное, что это бессмысленная тема, отметил эксперт.
Даже если мы взорвем полотно и пустим под откос паровоз с каким-то количеством вагонов, но находящаяся на платформах техника не будет уничтожена. Ее поднимут и повезут дальше, уточнил специалист.
"Поэтому даже в Великую Отечественную войну основные удары наносились по местам сосредоточения и железнодорожным станциям. И мы сейчас точно так же эту технику уничтожаем. Это только у долбариков танки можно распределить по хутору на дистанции в 20 км по 5 км между танками. Как ты их потом в кучу соберешь? А так эшелон приходит. Оттуда сгружается техника, все в куче, туда прилетела ракета и техника уже никуда не едет, кроме как на металлолом или на ремонт", - пояснил Трухан.
В Великую Отечественную войну использовались паровозы. А сейчас у нас электроподвижной состав. Поэтому мы наносим удары по электрогенерации, лишая возможности передвигать эти составы, хоть это происходит не так быстро, как хотелось бы, заключил собеседник издания.