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Затуманило наш мозг. Полковник Трухан о том, когда Россия оставит Украину без железных дорог

Затуманило наш мозг. Полковник Трухан о том, когда Россия оставит Украину без железных дорог - 15.01.2023 Украина.ру

Затуманило наш мозг. Полковник Трухан о том, когда Россия оставит Украину без железных дорог

Это только на телевизионной картинке красиво смотрится, как мы взрываем мост и вместе с ним падает весь вражеский эшелон с оружием и бронетехникой. Эта картинка затмевает нам мозг. Реально этого не было почти никогда. Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру

2023-01-15T08:45

2023-01-15T08:45

2023-01-15T08:45

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Вы представляете, сколько факторов должно сойтись, чтобы бомбардировщики появились возле моста в тот момент, когда там проходит эшелон, и самое интересное, что это бессмысленная тема, отметил эксперт.Даже если мы взорвем полотно и пустим под откос паровоз с каким-то количеством вагонов, но находящаяся на платформах техника не будет уничтожена. Ее поднимут и повезут дальше, уточнил специалист.В Великую Отечественную войну использовались паровозы. А сейчас у нас электроподвижной состав. Поэтому мы наносим удары по электрогенерации, лишая возможности передвигать эти составы, хоть это происходит не так быстро, как хотелось бы, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, железная дорога, россия, украина, энергетика, оружие