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Военный эксперт рассказал, чем на самом деле закончится удар России по западной Украине из Белорусии

Военный эксперт рассказал, чем на самом деле закончится удар России по западной Украине из Белорусии - 15.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, чем на самом деле закончится удар России по западной Украине из Белорусии

Даже если Россия и запланирует новый удар по ВСУ с территории Белоруссии, то в Ровенской области его не будет точно. Она наглухо бесперспективна. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-15T08:30

2023-01-15T08:30

2023-01-15T08:30

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Ранее в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Норин считает, что новый удар по Киеву сейчас тоже не будет иметь успеха, потому что у российской армии сейчас нет адекватной группировки для этих целей, а ВСУ будут защищать свою столицу всеми имеющимися силами.Если такой удар из Белоруссии и состоится, то только для того, чтобы через равнинные участки Сумской области попробовать отвоевать Лиман и окружить Славянско-Краматорскую агломерацию, дабы окончательно освободить Донбасс, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ровенская область, всу, россия, белоруссия, киев, западная украина, донбасс