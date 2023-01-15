https://ukraina.ru/20230115/1042625125.html
Военный эксперт рассказал, чем на самом деле закончится удар России по западной Украине из Белорусии
Военный эксперт рассказал, чем на самом деле закончится удар России по западной Украине из Белорусии - 15.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, чем на самом деле закончится удар России по западной Украине из Белорусии
Даже если Россия и запланирует новый удар по ВСУ с территории Белоруссии, то в Ровенской области его не будет точно. Она наглухо бесперспективна. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-15T08:30
2023-01-15T08:30
2023-01-15T08:30
новости
ровенская область
всу
россия
белоруссия
киев
западная украина
донбасс
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Ранее в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Норин считает, что новый удар по Киеву сейчас тоже не будет иметь успеха, потому что у российской армии сейчас нет адекватной группировки для этих целей, а ВСУ будут защищать свою столицу всеми имеющимися силами.Если такой удар из Белоруссии и состоится, то только для того, чтобы через равнинные участки Сумской области попробовать отвоевать Лиман и окружить Славянско-Краматорскую агломерацию, дабы окончательно освободить Донбасс, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ровенская область, всу, россия, белоруссия, киев, западная украина, донбасс
Новости, Ровенская область, ВСУ, Россия, Белоруссия, Киев, Западная Украина, Донбасс
Военный эксперт рассказал, чем на самом деле закончится удар России по западной Украине из Белорусии
Даже если Россия и запланирует новый удар по ВСУ с территории Белоруссии, то в Ровенской области его не будет точно. Она наглухо бесперспективна. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.
"Мне вообще непонятно, какие мы можем преследовать оперативные цели на этом направлении. Если мы хотим перекрыть границу, то там огромные расстояния. Это надо было в феврале делать. Других задач для наступления на западную Украину нет", - рассуждает эксперт.
Норин считает, что новый удар по Киеву сейчас тоже не будет иметь успеха, потому что у российской армии сейчас нет адекватной группировки для этих целей, а ВСУ будут защищать свою столицу всеми имеющимися силами.
Если такой удар из Белоруссии и состоится, то только для того, чтобы через равнинные участки Сумской области попробовать отвоевать Лиман и окружить Славянско-Краматорскую агломерацию, дабы окончательно освободить Донбасс, заключил собеседник издания.