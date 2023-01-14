https://ukraina.ru/20230114/1042627513.html

Интернационалисты — каратели, греческий газ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 14 января

Интернационалисты — каратели, греческий газ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 14 января - 14.01.2023 Украина.ру

Интернационалисты — каратели, греческий газ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 14 января

Воинов-"афганцев" на Украине назвали карателями. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция может поставлять газ Украине

2023-01-14T12:33

2023-01-14T12:33

2023-01-14T12:33

хроники

эксклюзив

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Как сообщило официальное представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 27 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском 4 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм, на горловском 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, выпустив 135 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Яковлевка, Каштановое, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали", - сообщило представительство.Огнём украинских военных были повреждены 9 домостроений в Куйбышевском, Киевском и Кировском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Днём 14 января обстрелы продолжились."Киевский и Куйбышевский районы нашего города опять оказались под обстрелами украинских неонацистов. В течение последнего получаса они выпустили 6 снарядов, поставленных странами НАТО, калибром 155 мм", - сообщил в 11:34 мэр Донецка Алексей Кулемзин.Как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, рано утром 14 января украинские войска обстреляли село Тарасовка из реактивных систем залпового огня HIMARS. По информации ведомства, в 04:00 ВСУ выпустили по селу три ракеты."Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — указывалось в сообщении.Кроме того, ВСУ выпустили ракеты по двум российским городам в Запорожской области, атаки отразили средства ПВО.Одной из целей были гражданские объекты в Мелитополе, сообщают СМИ."По уточненным данным, в районе пяти часов утра подразделениями ПВО были сбиты несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ в направлении, где нет военных объектов", – сообщил РИА "Новости" один из местных силовиков.Также о сработавшей системе ПВО сообщили власти Бердянска."Сегодня, в 5 утра, враг, используя две корректирумые ракеты большой дальности, попытался нанести удар по мирным кварталам города Бердянска. Однако данная попытка была провальной - средствами ПВО наших вооруженных сил смертоносные боеприпасы были уничтожены на подлете к городу", – сообщила пресс-служба горадминистрации.Остановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой."Каратели" и "захватчики"Авторитетное украинское издание "Украинская правда" назвало советских воинов в Афганистане "карателями" и "захватчиками"."Нам приятно считать, что украинцев отличают от русских гены свободолюбия, унаследованные от далёких казацких предков. Самообман подталкивает к мысли, что генетическая память просто не позволит нашему соотечественнику выступать на стороне тиранов и агрессоров. Но честность заставляет вспомнить, что на месте нынешних россиян побывали все украинцы старшего поколения, которые застали советское вторжение в Афганистан", - написал в своей статье автор издания Михаил Дубинянский.По словам Дубинянского, "тогдашнее украинское общество показало себя не лучшим образом"."В начале 1980-х обычные киевляне и львовяне шли в военкоматы так же покорно, как современные буряты или тувинцы. Не было ни мощного антивоенного подполья в УССР, ни массового перехода солдат-украинцев на сторону афганских партизан. Более того, в коллективном сознании до сих пор не отрефлексирован тот факт, что украинские военнослужащие в Афганистане были соучастниками преступления против другого народа", - заявил журналист.Более того, он пожалел о том, что на Украине не демонтировали памятники воинам-интернационалистам."Прошлогодняя деколонизационная кампания не коснулась многочисленных памятников "воинам-интернационалистам", разбросанным по всей Украине: в отличие от бронзовых Пушкиных, они практически не раздражают воюющую страну. Хотя речь идёт об увековечивании памяти захватчиков и карателей", - подчеркнул Дубинянский.Примечательно, что часть воинов-"афганцы" поддержали Майдан 2013-2014 года, а позже воевали на стороне Украины во время войны в Донбассе, которую на Украине называют "Антитеррористической операцией". Кроме того, летом 2022 года бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж подтвердил информацию о том, что на Украине готовятся мобилизовать пенсионеров — участников войны в Афганистане."Да, это так", - ответил он на вопрос журналиста одного из украинских СМИ.По его словам, власти искали "мощные резервы" для контрнаступления на направлении Херсона."Мы сейчас отвоёвываем отдельные города, отдельные села на этом направлении, но это задача позитивная, но не решает комплексную проблему. Сейчас необходимо готовить стратегическое наступление. Для этого готовить очень мощные резервы. Я ещё раз подчеркиваю, что мы мобилизуем очень много военнослужащих, тем более запаса, с военным опытом", - заявил Маломуж.При этом, с 2014 года "афганцам" на Украине регулярно урезали льготы.Греческий газ для УкраиныПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину. На пресс-конференции в Александруполисе он заявил, что этот город-порт может стать крупным энергетическим хабом."Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только наши потребности, но и потребности Балкан и – почему бы и нет – Восточной Европы. Почему бы и не Украины?" - заявил Мицотакис.По его словам, в какой-то момент военный конфликт закончится - и Украине потребуются поставки природного газа."Трудно представить, что она будет его получать из России, но кто-то должен его поставлять", - отметил он.Мицотакис заявлял ранее, что Греция может помочь Европе стать независимой от российского природного газа. Правительство страны планирует увеличивать закупки СПГ вместо российского трубопроводного газа и строит инфраструктуру для приема СПГ.В Александруполисе планируется построить плавучий терминал регазификации СПГ (FSRU), который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2023 - начале 2024 года.

https://ukraina.ru/20230114/1042623760.html

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https://ukraina.ru/20230113/1042604689.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив