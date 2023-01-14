https://ukraina.ru/20230114/1042623760.html

Сценарий спецоперации, заявление Кулебы. Главное на Украине на утро 14 января

Сценарий спецоперации, заявление Кулебы. Главное на Украине на утро 14 января - 14.01.2023 Украина.ру

Сценарий спецоперации, заявление Кулебы. Главное на Украине на утро 14 января

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что сценарий спецоперации определят в Санкт-Петербурге. Министр иностранных дел Украины заявил о том, что уже пять стран готовы поставить Киеву танки Leopard

2023-01-14T09:37

2023-01-14T09:37

2023-01-14T09:37

хроники

эксклюзив

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Кроме Польши и Финляндии, ещё три страны непублично согласились передать Украине западные танки Leopard 2, если на это будет дано согласие Германии как страны-производителя, заявил в интервью журналисту Вадиму Карпьяку заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина находится "объективно в полушаге от решения темы танков"."Французы нанесли первый, скажем так, удар по этой стене из легкого колесного танка... Французы - молодцы, они сделали первый шаг. Потом - поляки... Но обещание Leopard - это второй такой шаг. Он побудил другие страны, которые до этого сидели тихо и шептали нам, что готовы передать Leopard, выходить и говорить: мы в принципе тоже готовы это сделать", - заявил министр.Так, Кулеба вспомнил о Финляндии. Ранее председатель комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Антти Хяккинен заявил, что Финляндия также должна предоставить Украине боевые танки Leopard 2, но при условии, если на такой шаг пойдут и другие европейские государства"А я знаю ещё по крайней мере три страны, которые готовы это сделать, но еще об этом не говорят, потому что хотят об этом сказать вслух, только будучи стопроцентно уверенными, что немцы выйдут и скажут: "Мы за", - рассказал Кулеба.Позже он уточнил, что вместе с Польшей и Финляндией есть "уже пять стран, которые готовы передавать [танки], но ждут решения вопросов с Германией".Днём ранее агентство Bloomberg сообщило, что федеральное правительство Германии на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.Ранее по итогам визита 11 января во Львов президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна, готова предоставить Украине 10-14 танков Leopard 2. Однако в пятницу, 13 января, правительство Германии заявило, что пока не получало официального запроса от Польши на поставку немецких танков на Украину.При этом в правительстве Германии напомнили, что тем, кто желает поставлять танки Leopard 2, необходимо добиться разрешения от ФРГ. Как заявила представитель правительства Германии Кристиане Хофман, поставка Польшей произведённых в Германии танков Украине без немецкого согласия была бы "незаконной".За день до этого министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard 2 из-за возражений Германии."Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствованием принятию решения другими. И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", — заявил он 12 января в Берлине.Заявление Кулебы свидетельствует: Leopard 2 может наравне с Т-72 стать основным танком Вооружённых сил Украины. При этом Великобритания заявила о намерении поставить Украине и свои танки Challenger 2.Сценарий спецоперацииЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в ночь на 14 января сообщил о прибытии в Санкт-Петербург."Ещё несколько часов назад я и не предполагал, что буду вынужден встречать старый Новый год или как его часто называют мои зарубежные друзья - Русский Новый год в Санкт-Петербурге. В Северной Пальмире много раз определялась судьба нашей Родины. В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум - судьба СВО, точнее - по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше", - заявил Рогов.Чуть позже постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путем. В противном случае задачи будут выполнены военными методами."Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем", - заявил Небензя.Он также оценил идею Украины о проведении "мирного саммита"."Вот, например, наши украинские соседи, еще недавно грозившие нам страшными карами и собиравшиеся чуть ли не наступать в Москву, сегодня рядятся в тогу сторонников мира. Мы это вчера почувствовали по выступлениям госпожи [замглавы МИД Украины Эрмине] Джапаровой, а раньше — по инициативам ее шефа, господина Кулебы. Украина теперь носится с идеей некоего "саммита мира", всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия", — отметил Небензя.По его словам, понятно, что "это прежде всего попытка понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги"."Саммит мира" — что может быть благороднее и важнее! Однако даже при самом беглом рассмотрении становится очевидным, что за этой красивой обёрткой скрывается весьма гнилая инициатива и даже двойное дно. В Киеве не скрывают, что мир по-украински — это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество", — заявил Небензя.Он указал, что глава МИД Украины, "выдвигая свою мирную пропагандистскую пустышку, сразу оговорился, что участие России в так называемом саммите не предусматривается".Также Небензя констатировал, что Украина превратилась в "натовскую частную военную компанию"."Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач. Вчера это, кстати, признал украинский министр обороны Резников. Вот его слова: "Мы выполняем миссию НАТО без потери их крови, но с потерей нашей. Поэтому Запад нам должен давать больше оружия и денег". Вот она – формула войны НАТО по доверенности "до последнего украинца", лучше ее и не опишешь", – заявил он.Слова Резникова, указал Небензя, отражают истинную подоплеку "любых украинских так называемых мирных инициатив".Небензя отметил, что украинская власть неоднократно показывала свое истинное и отнюдь не мирное лицо. Так было и в марте 2022 года, когда она "отозвала свои же собственные реалистичные элементы мирного договора", которые Россия была готова обсуждать, сказал постпред."Додумались ли в Киеве до этого рокового шага сами или послушали своих лондонских, вашингтонских или брюссельских кураторов – сейчас уже не столь важно. Главное, что именно тогда у киевского режима вопреки фактам и здравому смыслу сформировалась иллюзия о том, что при нарастающей прямой военной помощи НАТО он сможет победить Россию на поле боя", – заявил Небензя.От этого опасного заблуждения "украинский диктатор не может отойти до сих пор", хотя даже многие западные лидеры стали смотреть на ситуацию более трезво, подытожил Небензя.

https://ukraina.ru/20230113/1042622407.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив