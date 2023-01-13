Джонсон может подорвать авторитет премьера Британии с помощью Украины - Guardian
09:04 13.01.2023 (обновлено: 09:40 13.01.2023)
© AP / Frank AugsteinБорис Джонсон
© AP / Frank Augstein
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время посетить Украину и встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом 12 января сообщила газета Guardian
Издание отметило, что визит Джонсона в Киев грозит подорвать авторитет Риши Сунака, который сейчас возглавляет британское правительство и правящую Консервативную партию.
По его данным, некоторые высокопоставленные члены партии тори обеспокоены тем, что его визит грозит осложнить отношения между Зеленским и Сунаком, в первый раз посетившим Киев в ноябре прошлого года.
По его данным, некоторые высокопоставленные члены партии тори обеспокоены тем, что его визит грозит осложнить отношения между Зеленским и Сунаком, в первый раз посетившим Киев в ноябре прошлого года.
"Конфликт далек от завершения. Борису не следует давать каких-либо поводов сомневаться в том, что он полностью поддерживает Даунинг-стрит, 10, а его визит не должен создавать помех для сигналов, которые передаются по официальным каналам связи между Лондоном и Киевом", - заявил изданию председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента консерватор Тобиас Эллвуд.
По словам собеседников издания, Джонсон делился с друзьями планами совершить поездку в Киев в ближайшие несколько месяцев.
Источники издания на Украине подтвердили, что у Джонсона действительно были такие планы, однако не смогли предоставить какой-либо информации о том, когда именно может состояться визит.
Официальный представитель Джонсона, являющегося сейчас рядовым депутатом британского парламента, отказался от комментариев.
После начала конфликта на Украине Джонсон трижды посещал Киев, находясь в должности премьера. По словам одного из собеседников "Гардиан", Джонсон пытается играть роль одного из главных союзников Украины на мировой арене, надеясь вернуться к власти в королевстве подобно своему кумиру Уинстону Черчиллю. В 1945 году тот лишился должности, когда тори проиграли выборы лейбористам, но вновь стал премьером в 1951 году.
После начала конфликта на Украине Джонсон трижды посещал Киев, находясь в должности премьера. По словам одного из собеседников "Гардиан", Джонсон пытается играть роль одного из главных союзников Украины на мировой арене, надеясь вернуться к власти в королевстве подобно своему кумиру Уинстону Черчиллю. В 1945 году тот лишился должности, когда тори проиграли выборы лейбористам, но вновь стал премьером в 1951 году.