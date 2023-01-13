https://ukraina.ru/20230113/1042599339.html

Джонсон может подорвать авторитет премьера Британии с помощью Украины - Guardian

Джонсон может подорвать авторитет премьера Британии с помощью Украины - Guardian - 13.01.2023 Украина.ру

Джонсон может подорвать авторитет премьера Британии с помощью Украины - Guardian

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время посетить Украину и встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом 12 января сообщила газета Guardian

2023-01-13T09:04

2023-01-13T09:04

2023-01-13T09:40

джонсон

украина

риши сунак

визит

новости

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Издание отметило, что визит Джонсона в Киев грозит подорвать авторитет Риши Сунака, который сейчас возглавляет британское правительство и правящую Консервативную партию.По его данным, некоторые высокопоставленные члены партии тори обеспокоены тем, что его визит грозит осложнить отношения между Зеленским и Сунаком, в первый раз посетившим Киев в ноябре прошлого года.По словам собеседников издания, Джонсон делился с друзьями планами совершить поездку в Киев в ближайшие несколько месяцев. Источники издания на Украине подтвердили, что у Джонсона действительно были такие планы, однако не смогли предоставить какой-либо информации о том, когда именно может состояться визит. Официальный представитель Джонсона, являющегося сейчас рядовым депутатом британского парламента, отказался от комментариев.После начала конфликта на Украине Джонсон трижды посещал Киев, находясь в должности премьера. По словам одного из собеседников "Гардиан", Джонсон пытается играть роль одного из главных союзников Украины на мировой арене, надеясь вернуться к власти в королевстве подобно своему кумиру Уинстону Черчиллю. В 1945 году тот лишился должности, когда тори проиграли выборы лейбористам, но вновь стал премьером в 1951 году.

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джонсон, украина, риши сунак, визит, новости