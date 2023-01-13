https://ukraina.ru/20230113/1042597470.html

Польский журналист раскрыл нелицеприятную правду об Украине

Польский журналист раскрыл нелицеприятную правду об Украине - 13.01.2023 Украина.ру

Польский журналист раскрыл нелицеприятную правду об Украине

Запад обманом внушает мысль, что Украина сражается за "свободный мир", в то время как методы, которые официальный Киев использует в этой борьбе, не имеют ничего общего со "свободным миром". Об этом 12 января написал журналист Ян Энгельгард в статье для издания Mysl Polska

2023-01-13T08:17

2023-01-13T08:17

2023-01-13T08:33

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Автор напомнил, что киевский режим запретил русский язык, сносит памятники русским писателям и поэтам, а на вакантные места ставит статуи одиозным украинским националистам вроде Степана Бандеры.Помимо культурной войны с Россией идет и религиозная война. В частности, отметил Энгельгард, происходит насильственный захват храмов канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата сторонниками Православной Церкви Украины и боевиками из националистических группировок. Кроме того, во многих соборах, епархиальных центрах и монастырях СБУ проводит обыски, чтобы "не допустить использования религиозных общин в качестве ячеек русского мира".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий. Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII.В 2022 году власти Украины начали борьбу уже со всем, что связано с Россией, и больше всего досталось памяти Александра Пушкина.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ukraina.ru/20230103/1042372916.html

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новости, бандера, украина, оун, россия