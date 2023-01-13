Польский журналист раскрыл нелицеприятную правду об Украине
08:17 13.01.2023 (обновлено: 08:33 13.01.2023)
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Запад обманом внушает мысль, что Украина сражается за "свободный мир", в то время как методы, которые официальный Киев использует в этой борьбе, не имеют ничего общего со "свободным миром". Об этом 12 января написал журналист Ян Энгельгард в статье для издания Mysl Polska
Автор напомнил, что киевский режим запретил русский язык, сносит памятники русским писателям и поэтам, а на вакантные места ставит статуи одиозным украинским националистам вроде Степана Бандеры.
Помимо культурной войны с Россией идет и религиозная война. В частности, отметил Энгельгард, происходит насильственный захват храмов канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата сторонниками Православной Церкви Украины и боевиками из националистических группировок. Кроме того, во многих соборах, епархиальных центрах и монастырях СБУ проводит обыски, чтобы "не допустить использования религиозных общин в качестве ячеек русского мира".
"За всеми этими явлениями отчетливо просматривается лик Степана Бандеры и его организации ОУН* (запрещенная в России экстремистская организация). И почему-то никто в Польше и в "свободном мире" не реагирует", - резюмировал Энгельгард.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации".
Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий.
Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII.
В 2022 году власти Украины начали борьбу уже со всем, что связано с Россией, и больше всего досталось памяти Александра Пушкина.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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