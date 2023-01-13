"Новая доктрина обороны Польши" как предвыборный проект - 13.01.2023 Украина.ру
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"Новая доктрина обороны Польши" как предвыборный проект
"Новая доктрина обороны Польши" как предвыборный проект - 13.01.2023 Украина.ру
"Новая доктрина обороны Польши" как предвыборный проект
Заявления польских властей о "смене доктрины обороны Польши" содержат обвинения в адрес нынешней оппозиции, и являются лишь одним из инструментов кампании по выборам парламента, запланированным на осень.
2023-01-13T06:21
2023-01-13T06:21
эксклюзив
польша
россия
украина
нато
анджей дуда
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На этой неделе на берегах Вислы активизировались разговоры о будто бы смене доктрины обороны Польши. Прямо об этом заявил 10 января замглавы польского оборонного ведомства Войцех Скуркевич в эфире государственного Польского радио."Мы совершенно с этим не соглашались, и изменили все те доктрины, которые несколько лет назад, при правлении наших предшественников, говорили, – мол, давайте отдадим восточную часть страны, установим линию обороны по Висле и будем гнать захватчика на восток. То, что произошло на Украине, показало, что нельзя отдавать ни одного сантиметра польской земли, потому что это подорвет безопасность мирного населения" – сказал Скуркевич. По словам политика, "Россия – белая, красная, сегодня путинская – совсем не меняется, ей плевать на человеческие жизни".В тот же день на портале i.pl вышло менее эмоциональное, но более обстоятельное интервью шефа Скуркевича, вице-премьера и министра обороны Польши Мариуша Блащака, поводом для которого было объявленное накануне создание в польской армии новой дивизии, да ещё имени Юзефа Пилсудского.Мариуш Блащак, в частности, заявил: "Мы делаем ставку на безопасность и защиту каждого метра нашей земли. Мы отказываемся от доктрины, которая годами действовала при нынешней оппозиции. В то время предполагалось, что оборона Польши начнется только на линии Вислы, и что мы без боя отдадим восточную часть страны. В период правления наших предшественников войсковые части группировались в основном на западе страны, а восточные части ликвидировались. Мы предполагаем борьбу за каждый кусок Польши. Вот почему мы должны быть сильными, и даже очень сильными, именно на востоке нашей страны, потому что именно здесь проходит главная линия нашей безопасности и независимости".Заданную тему сразу же подхватил бывший командующий польского армейского спецназа "Гром" генерал Роман Полько, который 11 января в развёрнутом интервью государственном информагентству РАР рассказал, что в соответствии с существующими концепциями оперативной деятельности в случае неожиданного нападения сильного противника маневренная оборона применялась бы до того, как армия успела сформировать оборонительные возможности."Суть ее заключается в том, что мы впускаем противника на свою территорию, а затем окружаем его, ударяем в тыл, отрезаем от тыла и ломаем по частям", – пояснил генерал. Он добавил, что это канон военного искусства, но отметил, что он имеет смысл только в случае войны с армией, а не с "кучкой варваров и террористов". "Наблюдая за происходящим в Украине, можно увидеть, что враг – не солдат, он террорист. Такого противника нельзя пропускать ни на один метр на нашу территорию", – заявил он.Генерал Полько пояснил, что изменение доктрины обороны Польши приведёт к изменению дислокации войск, снабжения и иной концепции операций. Отсюда, как он указал, проистекает развертывание трех новых дивизий польской армии: 16-й, 18-й и вновь созданной 1-й пехотной дивизии легионов имени Пилсудского, которые будут действовать "на восточном фланге НАТО" (то есть на границах с Украиной, Белоруссией и Калининградской областью России)."На практике также будет увеличена роль разведывательных органов и разведывательных мероприятий. Больший упор будет сделан на сдерживание, а не устрашение, т.е. на постоянное присутствие войск на восточной периферии НАТО, более мощное "заглядывание" на территории потенциального агрессора и сокращение времени реагирования", – сказал генерал Полько. Как он пояснил, суть в том, чтобы реагировать немедленно, а не ждать, пока противник разовьет свои агрессивные действия. Генерал также сообщил, что все элементы новой доктрины обсуждались на последнем заседании в Бюро национальной безопасности и в Совете национальной безопасности с участием президента Польши Анджея Дуды.Интервью генерала Полько в разной степени процитировали практически все СМИ Польши, пишущие на общественно-политическую тематику. При этом никто не задался вопросом, почему якобы прошедшее под председательством главы государства заседание комментировал отставной военный, а не министр обороны, секретарь Бюро национальной безопасности или хотя бы представитель Канцелярии президента Польши?"Военную тайну" 12 января в комментарии агентству РАР раскрыл бывший командующий Сухопутных войск Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак. "Нет никакой доктрины, в которой говорится, что мы отступаем к Висле. Военные доктрины не говорят, идти ли к Бугу, Висле или любой другой реке. Я впервые слышу о такой доктрине, а военные доктрины я знаю довольно хорошо. Возможно, политики знают больше", – с армейской прямотой заявил Скшипчак, который в 2001-2002 годах был начальником Управления доктрин и обучения Вооруженных Сил в Генеральном штабе Войска Польского.Он пояснил, что "тема отхода к Висле фигурировала в сценариях учений, в военных играх как один из вариантов". "Были и те, которые предполагали оборону границы любой ценой, и те, которые говорили о гибком маневрировании войск", – сказал он. Он напомнил об организованном в 2020 году командно-штабном учении "Зима-20", на котором отрабатывался сценарий отхода польских войск на рубеж Вислы. "Это удивило всех, в том числе и меня, но, – подчеркиваю, – это военные игры, а не доктрины", – добавил генерал Скжипчак.Он также обратил внимание на то, что "определённые вещи написаны не в доктрине, а в директиве". "На мой взгляд, перепутаны некоторые понятия" – так оценил генерал заявления о "смене доктрины". "В качестве начальника соответствующего управления Генштаба, я внедрял доктрины НАТО в Польше. Доктрины готовятся на уровне Альянса. Они формулируют общие правила ведения операций, но не относятся к конкретной местности", – добавил он.Стоит отметить, что под неконкретизированными политиками генерал Скжипчак вполне мог иметь в виду не министра обороны и его заместителя, а президента Польши Анджея Дуду. Ведь именно в присутствии последнего в конце января 2021 года состоялись упомянутые штабные учения "Зима-20", в ходе которых оказалось, что уже на пятый день виртуального конфликта с "противником с Востока" его войска были бы на линии Вислы. При этом Варшава оказалась бы в окружении, ВВС и ВМС Польши – фактически уничтожены, а все стратегические порты – заблокированы.Кроме того, расположенные на восток от Вислы польские подразделения понесли бы огромные людские потери, которые в батальонах первого эшелона оценивались от 60 до 80 процентов личного состава, да и оборона по линии Вислы не могла остановить противника от дальнейшего продвижения на Запад. И всё это в условиях, когда первоначальные планы польского Генштаба предусматривали оборону на протяжении 22 дней, в том числе удерживание противника на восточных границах Польши как минимум трое суток.Такие результаты действительно могли произвести впечатление на Дуду, не особо сведущего в военных вопросах, и президент Польши, он же главнокомандующий, вполне мог попросить военных "всё поменять". А "смена доктрины" всё же звучит солиднее, чем "смена сценария учений".Однако Блащак и Скуркевич, говоря о смене доктрины обороны Польши, акцентировали внимание на том, что отступление до Вислы планировали, а военную инфраструктуру на Востоке Польше ликвидировали "предшественники" и "нынешняя оппозиция". То есть речь идёт о либералах из "Гражданской коалиции", главных конкурентах ныне правящей консервативной партии "Право и Справедливость", которые на парламентских выборах осенью этого года вполне могут опять вернуться во власть.Потому нынешние польские власти либералов обвиняют во всех смертных грехах: работе и на Москву (куда же без этого), и на Берлин, и вот теперь – в ослаблении обороноспособности Польши. Однако стоит отметить, что в 2007-2014 годах сокращение военной инфраструктуры происходило в подавляющем большинстве стран НАТО, в том числе в куда более богатой Германии. Кстати, и Россия в те годы шла тем же путём, поверив в увещевания о "трансформации" Альянса.Но как только США удалось организовать вооружённый переворот в Киеве, важную роль в дипломатическом прикрытии которого сыграл тогдашний глава МИД Польши, либерал Радослав Сикорский, ситуация резко изменилась. Тот же Сикорский уже в марте 2014-го добился введения в Польшу первых подразделений американских войск, а осенью того же года либеральное правительство Эвы Копач приняло решение о закупках современных вооружений для польской армии и увеличении расходов на оборону до 2% от ВВП. Так что польские консерваторы в 2015-м пришли практически на всё готовое.Конечно, подобный экскурс в историю в ходе избирательной кампании если и произойдёт, то в ходе экспертных дискуссий, на которые большинство польского электората внимания не обратит. Другое дело – голословно обвинить оппонентов в том, что те хотели сдать Польшу русским по самую Вислу. Теперь остаётся гадать: осмелятся ли сами либералы сказать правду о том, что на данный момент благодаря властям в Польше практически не существует боеспособных бронетанковых войск?Ведь все находящиеся на ходу танки типа Т-72 в польской модификации (около 400 штук), и ещё больше польских версий БМП-1 в 2022 году были переданы Киеву. Ныне на вооружении армии Польши находятся 123 немецких танка Leopard 2, 105 в модификации 2A5, и 18 – в модернизированной версии 2PL, причём как минимум 10 из которых также планируют передать Киеву. Призванные заменить Т-72 американские танки Abrams и корейские К2 только начали поступать в Польшу, и польские войска лишь начали обучение по их использованию.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20230112/1042571928.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, польша, россия, украина, нато, анджей дуда
Эксклюзив, Польша, Россия, Украина, НАТО, Анджей Дуда

"Новая доктрина обороны Польши" как предвыборный проект

06:21 13.01.2023
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© NATO
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Олег Хавич
автор Ukraina.ru
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Заявления польских властей о "смене доктрины обороны Польши" содержат обвинения в адрес нынешней оппозиции, и являются лишь одним из инструментов кампании по выборам парламента, запланированным на осень.
На этой неделе на берегах Вислы активизировались разговоры о будто бы смене доктрины обороны Польши. Прямо об этом заявил 10 января замглавы польского оборонного ведомства Войцех Скуркевич в эфире государственного Польского радио.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
"Мы совершенно с этим не соглашались, и изменили все те доктрины, которые несколько лет назад, при правлении наших предшественников, говорили, – мол, давайте отдадим восточную часть страны, установим линию обороны по Висле и будем гнать захватчика на восток. То, что произошло на Украине, показало, что нельзя отдавать ни одного сантиметра польской земли, потому что это подорвет безопасность мирного населения" – сказал Скуркевич. По словам политика, "Россия – белая, красная, сегодня путинская – совсем не меняется, ей плевать на человеческие жизни".
В тот же день на портале i.pl вышло менее эмоциональное, но более обстоятельное интервью шефа Скуркевича, вице-премьера и министра обороны Польши Мариуша Блащака, поводом для которого было объявленное накануне создание в польской армии новой дивизии, да ещё имени Юзефа Пилсудского.
Мариуш Блащак, в частности, заявил: "Мы делаем ставку на безопасность и защиту каждого метра нашей земли. Мы отказываемся от доктрины, которая годами действовала при нынешней оппозиции. В то время предполагалось, что оборона Польши начнется только на линии Вислы, и что мы без боя отдадим восточную часть страны. В период правления наших предшественников войсковые части группировались в основном на западе страны, а восточные части ликвидировались. Мы предполагаем борьбу за каждый кусок Польши. Вот почему мы должны быть сильными, и даже очень сильными, именно на востоке нашей страны, потому что именно здесь проходит главная линия нашей безопасности и независимости".
Заданную тему сразу же подхватил бывший командующий польского армейского спецназа "Гром" генерал Роман Полько, который 11 января в развёрнутом интервью государственном информагентству РАР рассказал, что в соответствии с существующими концепциями оперативной деятельности в случае неожиданного нападения сильного противника маневренная оборона применялась бы до того, как армия успела сформировать оборонительные возможности.
Зеленский Дуда - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 13:06
Польша окажет давление на другие страны НАТО по поставкам танков УкраинеВаршава окажет политическое давление на другие страны, чтобы они начали поставлять на Украину танки, заявил 12 января пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер
"Суть ее заключается в том, что мы впускаем противника на свою территорию, а затем окружаем его, ударяем в тыл, отрезаем от тыла и ломаем по частям", – пояснил генерал. Он добавил, что это канон военного искусства, но отметил, что он имеет смысл только в случае войны с армией, а не с "кучкой варваров и террористов". "Наблюдая за происходящим в Украине, можно увидеть, что враг – не солдат, он террорист. Такого противника нельзя пропускать ни на один метр на нашу территорию", – заявил он.
Генерал Полько пояснил, что изменение доктрины обороны Польши приведёт к изменению дислокации войск, снабжения и иной концепции операций. Отсюда, как он указал, проистекает развертывание трех новых дивизий польской армии: 16-й, 18-й и вновь созданной 1-й пехотной дивизии легионов имени Пилсудского, которые будут действовать "на восточном фланге НАТО" (то есть на границах с Украиной, Белоруссией и Калининградской областью России).
"На практике также будет увеличена роль разведывательных органов и разведывательных мероприятий. Больший упор будет сделан на сдерживание, а не устрашение, т.е. на постоянное присутствие войск на восточной периферии НАТО, более мощное "заглядывание" на территории потенциального агрессора и сокращение времени реагирования", – сказал генерал Полько. Как он пояснил, суть в том, чтобы реагировать немедленно, а не ждать, пока противник разовьет свои агрессивные действия. Генерал также сообщил, что все элементы новой доктрины обсуждались на последнем заседании в Бюро национальной безопасности и в Совете национальной безопасности с участием президента Польши Анджея Дуды.
Интервью генерала Полько в разной степени процитировали практически все СМИ Польши, пишущие на общественно-политическую тематику. При этом никто не задался вопросом, почему якобы прошедшее под председательством главы государства заседание комментировал отставной военный, а не министр обороны, секретарь Бюро национальной безопасности или хотя бы представитель Канцелярии президента Польши?
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Вчера, 00:54
Почему "любимая жена" США Польша воюет на два фронта — против России и ГерманииПервая декада января в Польше и Германии прошла под знаком репараций за потери во время Второй мировой войны, которые Варшава вот уже несколько месяцев официально требует от Берлина.
"Военную тайну" 12 января в комментарии агентству РАР раскрыл бывший командующий Сухопутных войск Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак. "Нет никакой доктрины, в которой говорится, что мы отступаем к Висле. Военные доктрины не говорят, идти ли к Бугу, Висле или любой другой реке. Я впервые слышу о такой доктрине, а военные доктрины я знаю довольно хорошо. Возможно, политики знают больше", – с армейской прямотой заявил Скшипчак, который в 2001-2002 годах был начальником Управления доктрин и обучения Вооруженных Сил в Генеральном штабе Войска Польского.
Он пояснил, что "тема отхода к Висле фигурировала в сценариях учений, в военных играх как один из вариантов". "Были и те, которые предполагали оборону границы любой ценой, и те, которые говорили о гибком маневрировании войск", – сказал он. Он напомнил об организованном в 2020 году командно-штабном учении "Зима-20", на котором отрабатывался сценарий отхода польских войск на рубеж Вислы. "Это удивило всех, в том числе и меня, но, – подчеркиваю, – это военные игры, а не доктрины", – добавил генерал Скжипчак.
Он также обратил внимание на то, что "определённые вещи написаны не в доктрине, а в директиве". "На мой взгляд, перепутаны некоторые понятия" – так оценил генерал заявления о "смене доктрины". "В качестве начальника соответствующего управления Генштаба, я внедрял доктрины НАТО в Польше. Доктрины готовятся на уровне Альянса. Они формулируют общие правила ведения операций, но не относятся к конкретной местности", – добавил он.
Стоит отметить, что под неконкретизированными политиками генерал Скжипчак вполне мог иметь в виду не министра обороны и его заместителя, а президента Польши Анджея Дуду. Ведь именно в присутствии последнего в конце января 2021 года состоялись упомянутые штабные учения "Зима-20", в ходе которых оказалось, что уже на пятый день виртуального конфликта с "противником с Востока" его войска были бы на линии Вислы. При этом Варшава оказалась бы в окружении, ВВС и ВМС Польши – фактически уничтожены, а все стратегические порты – заблокированы.
Кроме того, расположенные на восток от Вислы польские подразделения понесли бы огромные людские потери, которые в батальонах первого эшелона оценивались от 60 до 80 процентов личного состава, да и оборона по линии Вислы не могла остановить противника от дальнейшего продвижения на Запад. И всё это в условиях, когда первоначальные планы польского Генштаба предусматривали оборону на протяжении 22 дней, в том числе удерживание противника на восточных границах Польши как минимум трое суток.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 15:52
Хорошие ребята. Эксперт о том, что начнется в Польше, когда Россия дойдет до Западной УкраиныМы хотели бы, чтобы Польша придерживалась одного принципа, который должны придерживаться соседи: не надо создавать врагов там, где их точно нет. Об этом рассказал глава координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
Такие результаты действительно могли произвести впечатление на Дуду, не особо сведущего в военных вопросах, и президент Польши, он же главнокомандующий, вполне мог попросить военных "всё поменять". А "смена доктрины" всё же звучит солиднее, чем "смена сценария учений".
Однако Блащак и Скуркевич, говоря о смене доктрины обороны Польши, акцентировали внимание на том, что отступление до Вислы планировали, а военную инфраструктуру на Востоке Польше ликвидировали "предшественники" и "нынешняя оппозиция". То есть речь идёт о либералах из "Гражданской коалиции", главных конкурентах ныне правящей консервативной партии "Право и Справедливость", которые на парламентских выборах осенью этого года вполне могут опять вернуться во власть.
Потому нынешние польские власти либералов обвиняют во всех смертных грехах: работе и на Москву (куда же без этого), и на Берлин, и вот теперь – в ослаблении обороноспособности Польши. Однако стоит отметить, что в 2007-2014 годах сокращение военной инфраструктуры происходило в подавляющем большинстве стран НАТО, в том числе в куда более богатой Германии. Кстати, и Россия в те годы шла тем же путём, поверив в увещевания о "трансформации" Альянса.
Но как только США удалось организовать вооружённый переворот в Киеве, важную роль в дипломатическом прикрытии которого сыграл тогдашний глава МИД Польши, либерал Радослав Сикорский, ситуация резко изменилась. Тот же Сикорский уже в марте 2014-го добился введения в Польшу первых подразделений американских войск, а осенью того же года либеральное правительство Эвы Копач приняло решение о закупках современных вооружений для польской армии и увеличении расходов на оборону до 2% от ВВП. Так что польские консерваторы в 2015-м пришли практически на всё готовое.
Конечно, подобный экскурс в историю в ходе избирательной кампании если и произойдёт, то в ходе экспертных дискуссий, на которые большинство польского электората внимания не обратит. Другое дело – голословно обвинить оппонентов в том, что те хотели сдать Польшу русским по самую Вислу. Теперь остаётся гадать: осмелятся ли сами либералы сказать правду о том, что на данный момент благодаря властям в Польше практически не существует боеспособных бронетанковых войск?
Ведь все находящиеся на ходу танки типа Т-72 в польской модификации (около 400 штук), и ещё больше польских версий БМП-1 в 2022 году были переданы Киеву. Ныне на вооружении армии Польши находятся 123 немецких танка Leopard 2, 105 в модификации 2A5, и 18 – в модернизированной версии 2PL, причём как минимум 10 из которых также планируют передать Киеву. Призванные заменить Т-72 американские танки Abrams и корейские К2 только начали поступать в Польшу, и польские войска лишь начали обучение по их использованию.

Так что для немедленной реализации доктрины "не отдавать ни одного сантиметра польской земли" Варшаве остаётся разве что возродить подразделения уланов, которые в сентябре 1939-го атаковали немецкие броневики на лошадях и с пиками.

 
ЭксклюзивПольшаРоссияУкраинаНАТОАнджей Дуда
 
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