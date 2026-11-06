https://ukraina.ru/20261106/voyna-spetssluzhb-sbu-shturmom-vzyala-kvartiru-sotrudnika-gur-iz-za-vzryva-v-monako-1084313629.html

Война спецслужб: СБУ штурмом взяла квартиру сотрудника ГУР из-за взрыва в Монако

Война спецслужб: СБУ штурмом взяла квартиру сотрудника ГУР из-за взрыва в Монако - 06.11.2026 Украина.ру

Война спецслужб: СБУ штурмом взяла квартиру сотрудника ГУР из-за взрыва в Монако

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит экстренные обыски по месту жительства сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны в рамках расследования дела о покушении на бизнесмена в Монако, сообщил в соцсетях украинский адвокат Маси Найем

2026-11-06T11:45

2026-11-06T11:45

2026-11-06T11:45

новости

монако

вадим ермолаев

сбу

минобороны

украина.ру

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По информации защитника, оперативные мероприятия проходят в квартире его клиента, персональные данные и звание которого на данном этапе не разглашаются. Юрист уточнил, что следственные действия ведутся в рамках так называемого дела "Монако". Речь идет о резонансном покушении на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в начале лета.В ходе проведения операции сотрудники СБУ пошли на прямое нарушение межведомственных регламентов. Как подчеркнул Найем, силовики не стали дожидаться приезда представителей службы внутренней безопасности ГУР, присутствие которых является обязательным по инструкции, они выломали входную дверь и задержали сотрудника военной разведки.В июне в Монако прогремел мощный взрыв, в результате которого Ермолаев получил ранения. Французское издание Figaro отмечало, что, по приоритетной версии местных правоохранителей, за организацией подрыва стояла именно СБУ, использовавшая взрывчатку в качестве предупреждения для украинского бизнесмена.Подробнее - в материале В сеть попало видео момента взрыва у подъезда в Монако на сайте Украина.ру.

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новости, монако, вадим ермолаев, сбу, минобороны, украина.ру