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Лебедев узнал цену изъятых Киевом квартир и не смог сдержать смех

Лебедев узнал цену изъятых Киевом квартир и не смог сдержать смех - 06.11.2026 Украина.ру

Лебедев узнал цену изъятых Киевом квартир и не смог сдержать смех

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своём свежем обзоре новостей с иронией прокомментировал недавние торги, на которых киевские власти пустили с молотка его личную недвижимость за весьма скромные по столичным меркам 176 тысяч долларов (около 14,5 миллиона рублей)

2026-11-06T12:14

2026-11-06T12:14

2026-11-06T12:14

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Топовый блогер рунета тонко намекнул новоиспеченным владельцам, что скупать краденое и пытаться нажиться на чужих проблемах — кармически плохая затея.Главным поводом для иронии со стороны Лебедева стала сама итоговая сумма сделки. По его мнению, такая смешная цена на некогда использовавшееся под офис роскошное двухэтажное помещение площадью 193,2 квадратных метра в историческом центре — это ярчайший маркер того, насколько глубоко деградировала жизнь и экономика в украинской столице. Дизайнер констатировал, что чиновники довели страну до ручки, раз без малейшего стеснения в открытую торгуют чужой собственностью и "при этом сидят и улыбаются".Информацию о проведении торгов обнародовал украинский Фонд государственного имущества, который недавно и отчитался о продаже бывшей квартиры Лебедева на улице Саксаганского. До этого местное ведомство успело пристроить еще один объект дизайнера в районе Золотых ворот. Его за 301 тысячу долларов приобрела фирма по производству дронов под названием "Генерал Черешня".Весь этот юридический процесс начался еще в январе 2022 года, когда Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российского дизайнера, заморозив его активы и временно запретив распоряжаться имуществом. Чуть позже СБУ, которая еще в 2017 году закрыла Лебедеву въезд в страну ради защиты своей информбезопасности, заочно предъявила ему обвинения из-за репортажа с Запорожской АЭС. Изъятие обеих квартир в центре Киева в доход государства стало возможным летом 2023 года, когда Высший антикоррупционный суд удовлетворил соответствующий иск Минюста.Подробнее - в материале Репрессии продолжаются: в Киеве продали отобранную у Артемия Лебедева квартиру на сайте Украина.ру.

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новости, киев, илья лебедев, владимир зеленский, вконтакте, сбу, запорожская аэс