https://ukraina.ru/20261106/nespokoynaya-odessa-kofe-za-ukhilyantov-i-mobilizatsiya-detey-mestnykh-patriotov-1084312446.html

Неспокойная Одесса: кофе за ухилянтов и мобилизация детей местных патриотов

Неспокойная Одесса: кофе за ухилянтов и мобилизация детей местных патриотов - 06.11.2026 Украина.ру

Неспокойная Одесса: кофе за ухилянтов и мобилизация детей местных патриотов

В Одессе ужесточают мобилизацию. Тем временем детей местных патриотов насильно мобилизуют в других городах Украины

2026-11-06T11:59

2026-11-06T11:59

2026-11-06T11:59

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В одесских телеграм-каналах завирусился скриншот с перепиской с одной из украинских полицейских."Я не веду дружбу с мужчинами. У меня есть муж. Извините, вы не по адресу", — предупреждала полицейская под ником Abdusaidovna мужчину.Однако затем в переписке происходил неожиданный поворот: полицейская давала понять, что не прочь встретиться за чашечкой кофе. Но с одним условием.Тем временем в городе разгорается и другой скандал. Местная журналистка-патриотка Ольга Левчук заявила о том, что её сына насильно мобилизовали в Киеве, хотя молодому человеку 23 года и он не подлежит мобилизации."Вчера в городе Киеве, в Печерском районе, полицейские проверяли документы моего сына, ему 23 года. Всё было хорошо, но они доставили его в Печерский ТЦК", — рассказала журналистка.Она провела ночь без сна, пытаясь получить информацию о сыне. В итоге она выяснила, что он проходит военно-врачебную комиссию в военкомате. Это ей удалось выяснить лишь после того, как журналистка обратилась в полицию."На каком основании он проходит ВЛК (військово-лікарняна комісія — военно-врачебная комиссия — Ред.), когда ему 23 года и он не подлежит мобилизации", — негодовала журналистка.Когда Левчук дозвонилась в военкомат, говорили с ней грубо. Притом журналистку насторожило, что ещё до того, как она представилась, сотрудники военкомата знали, с кем говорят. По словам Левчук, её сына принуждают к подписанию контракта.При этом сама журналистка известна своей последовательной проукраинской позицией. Всего за неделю с небольшим до инцидента в своих соцсетях она жёстко критиковала американского бизнесмена Илона Маска."Какая же тварина (может переводиться с украинского и как "животное", и быть формой слова "тварь" — Ред.). Маск написал пост о том, как ему жаль русских мальчиков... У них нет выбора... Только гибнуть под дронами <...> Ми-ми-ми. Сейчас заплачу... А украинских детей тебе не жалко? <...> Тупая богатая тварь, которой под флягу свистят российскую пропаганду", — негодовала Левчук.Подробнее о популярных украинских фразеологизмах — в материале ""Драть кирпу" и не только: что озадачит украинских школьников".

https://ukraina.ru/20261104/takogo-uzhasa-ne-videl-nigde-v-lutske-ttsk-mstyat-mestnym-zhitelyam-1084254592.html

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новости, киев, одесса, украина, илон маск