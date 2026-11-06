Неспокойная Одесса: кофе за ухилянтов и мобилизация детей местных патриотов - 06.11.2026 Украина.ру
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Неспокойная Одесса: кофе за ухилянтов и мобилизация детей местных патриотов
Неспокойная Одесса: кофе за ухилянтов и мобилизация детей местных патриотов - 06.11.2026 Украина.ру
Неспокойная Одесса: кофе за ухилянтов и мобилизация детей местных патриотов
В Одессе ужесточают мобилизацию. Тем временем детей местных патриотов насильно мобилизуют в других городах Украины
2026-11-06T11:59
2026-11-06T11:59
новости
киев
одесса
украина
илон маск
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В одесских телеграм-каналах завирусился скриншот с перепиской с одной из украинских полицейских."Я не веду дружбу с мужчинами. У меня есть муж. Извините, вы не по адресу", — предупреждала полицейская под ником Abdusaidovna мужчину.Однако затем в переписке происходил неожиданный поворот: полицейская давала понять, что не прочь встретиться за чашечкой кофе. Но с одним условием.Тем временем в городе разгорается и другой скандал. Местная журналистка-патриотка Ольга Левчук заявила о том, что её сына насильно мобилизовали в Киеве, хотя молодому человеку 23 года и он не подлежит мобилизации."Вчера в городе Киеве, в Печерском районе, полицейские проверяли документы моего сына, ему 23 года. Всё было хорошо, но они доставили его в Печерский ТЦК", — рассказала журналистка.Она провела ночь без сна, пытаясь получить информацию о сыне. В итоге она выяснила, что он проходит военно-врачебную комиссию в военкомате. Это ей удалось выяснить лишь после того, как журналистка обратилась в полицию."На каком основании он проходит ВЛК (військово-лікарняна комісія — военно-врачебная комиссия — Ред.), когда ему 23 года и он не подлежит мобилизации", — негодовала журналистка.Когда Левчук дозвонилась в военкомат, говорили с ней грубо. Притом журналистку насторожило, что ещё до того, как она представилась, сотрудники военкомата знали, с кем говорят. По словам Левчук, её сына принуждают к подписанию контракта.При этом сама журналистка известна своей последовательной проукраинской позицией. Всего за неделю с небольшим до инцидента в своих соцсетях она жёстко критиковала американского бизнесмена Илона Маска."Какая же тварина (может переводиться с украинского и как "животное", и быть формой слова "тварь" — Ред.). Маск написал пост о том, как ему жаль русских мальчиков... У них нет выбора... Только гибнуть под дронами &lt;...&gt; Ми-ми-ми. Сейчас заплачу... А украинских детей тебе не жалко? &lt;...&gt; Тупая богатая тварь, которой под флягу свистят российскую пропаганду", — негодовала Левчук.Подробнее о популярных украинских фразеологизмах — в материале ""Драть кирпу" и не только: что озадачит украинских школьников".
https://ukraina.ru/20261104/takogo-uzhasa-ne-videl-nigde-v-lutske-ttsk-mstyat-mestnym-zhitelyam-1084254592.html
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Новости, Киев, Одесса, Украина, Илон Маск

Неспокойная Одесса: кофе за ухилянтов и мобилизация детей местных патриотов

11:59 06.11.2026
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Денис Петров
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В Одессе ужесточают мобилизацию. Тем временем детей местных патриотов насильно мобилизуют в других городах Украины
В одесских телеграм-каналах завирусился скриншот с перепиской с одной из украинских полицейских.
"Я не веду дружбу с мужчинами. У меня есть муж. Извините, вы не по адресу", — предупреждала полицейская под ником Abdusaidovna мужчину.
Однако затем в переписке происходил неожиданный поворот: полицейская давала понять, что не прочь встретиться за чашечкой кофе. Но с одним условием.
"Дайте пару ухилянтов, и пойдём на кофе. Адреса, где живут, где работают", — отметила она.
Тем временем в городе разгорается и другой скандал. Местная журналистка-патриотка Ольга Левчук заявила о том, что её сына насильно мобилизовали в Киеве, хотя молодому человеку 23 года и он не подлежит мобилизации.
"Вчера в городе Киеве, в Печерском районе, полицейские проверяли документы моего сына, ему 23 года. Всё было хорошо, но они доставили его в Печерский ТЦК", — рассказала журналистка.
Она провела ночь без сна, пытаясь получить информацию о сыне. В итоге она выяснила, что он проходит военно-врачебную комиссию в военкомате. Это ей удалось выяснить лишь после того, как журналистка обратилась в полицию.
"На каком основании он проходит ВЛК (військово-лікарняна комісія — военно-врачебная комиссия — Ред.), когда ему 23 года и он не подлежит мобилизации", — негодовала журналистка.
Когда Левчук дозвонилась в военкомат, говорили с ней грубо. Притом журналистку насторожило, что ещё до того, как она представилась, сотрудники военкомата знали, с кем говорят. По словам Левчук, её сына принуждают к подписанию контракта.
- РИА Новости, 1920, 04.11.2026
4 ноября, 06:03
"Такого ужаса не видел нигде": в Луцке ТЦК мстят местным жителямУкраину обошли кадры принудительной мобилизации в Луцке – областном центре Волынской области. На видео, которое опубликовали в местных информационных каналах, можно видеть, как шестеро боевиков ТЦК хватают человека в здании местного ЦУМа и выносят его на улицу, чтобы погрузить в свой автобус.
При этом сама журналистка известна своей последовательной проукраинской позицией. Всего за неделю с небольшим до инцидента в своих соцсетях она жёстко критиковала американского бизнесмена Илона Маска.
"Какая же тварина (может переводиться с украинского и как "животное", и быть формой слова "тварь" Ред.). Маск написал пост о том, как ему жаль русских мальчиков... У них нет выбора... Только гибнуть под дронами <...> Ми-ми-ми. Сейчас заплачу... А украинских детей тебе не жалко? <...> Тупая богатая тварь, которой под флягу свистят российскую пропаганду", — негодовала Левчук.
Подробнее о популярных украинских фразеологизмах — в материале ""Драть кирпу" и не только: что озадачит украинских школьников".
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