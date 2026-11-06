https://ukraina.ru/20261106/vo-frantsii-v-sele-ukrainskaya-travesti-diva-pokinula-stranu-zagadochnym-sposobom-1084306211.html
"Во Франции, в селе": украинская травести-дива покинула страну загадочным способом
"Во Франции, в селе": украинская травести-дива покинула страну загадочным способом - 06.11.2026 Украина.ру
"Во Франции, в селе": украинская травести-дива покинула страну загадочным способом
Украинская травести-дива Монро, ранее известная как Александр Федяев, покинула страну. При этом она не стала уточнять, как ей это удалось. Биологический пол Монро мужской и по украинским законам её должны были мобилизовать
2026-11-06T12:44
2026-11-06T12:44
2026-11-06T12:44
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Один из первых публичных трансгендеров* в украинском шоу-бизнесе, травести-дива Монро покинула территорию Украины."Сейчас во Франции, в селе. Ни одного магазина и кафе. Ближайший маркет в шести километрах. Очень спокойно и релаксирующе. Вчера сделала педикюр и накрасила ногти, жду начала нового обучения. По поводу будущего: я выдохнула", — написала она в соцсетях.Когда её спросили, как ей удалось выехать из страны, Монро не стала сдерживать себя."Всем [безразлично] или они в курсе, какие законные способы пересечения границы во время военного положения", — указала она.Также Монро не стала отвечать, вернётся ли она на Украину, ограничившись лишь общими фразами о том, что она "очень хочет жить на Украине и иметь дом во Франции, бегло трындеть на французском и легко зарабатывать € 10 тыс., иметь отношения с классным чуваком и собирать коллекцию парфюмов, чтобы закончилась война победой Украины".Кроме того, по её словам, она "хотела бы не обижаться и играть на фортепиано, и чтобы Лёвчик в 18 лет на выпускном поблагодарил маму и Монро за то, что научили его радоваться жизни просто так".Лёвчик, о котором она писала — это Лев — сын близкой подруги Монро, менеджера Натальи Медведевой. Он родился в 2024 году. При этом своё биологическое отцовство Монро отрицала.В том же 2024 году она сменила фамилию с Федяев на Монро и заявила о начале трансгендерного перехода. При этом травести-дива стала на воинский учёт. В январе этого года ей исполнилось 48 лет. Она подлежит мобилизации. В то же время, у неё может быть бронь как у деятеля культуры.В одном из интервью она отмечала, что прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что неё мужская физиология и по документам она проходит как мужчина."Я отдаю себе отчёт, что паспорт и физиология у меня мужская, но в душе ощущаю себя Королевой Красоты", — указывала она.В другом Монро заявляла, что в Верховной Раде есть представители ЛГБТ*."Если по статистике человечества из всех людей 5-7% — это люди нетрадиционной сексуальной ориентации, то из этого можно судить и о среде политиков. Все прекрасно знают, что и в Верховной Раде, и в политическом бомонде, и среди бизнесменов есть геи(*) и лесбиянки(*). Есть такие, кто просто сексуально раскрепощён", — заявляла эта популярная представительница украинского шоу-бизнеса.По её словам, она "лично знает многих, которые просто молчат об этом".* движение ЛГБТ запрещено в России
https://ukraina.ru/20261105/vytaschili-za-nogi-na-prikarpate-ttsk-ustroili-oblavu-na-mestnogo-zhitelya-1084302932.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, украина, россия, верховная рада
"Во Франции, в селе": украинская травести-дива покинула страну загадочным способом
Украинская травести-дива Монро, ранее известная как Александр Федяев, покинула страну. При этом она не стала уточнять, как ей это удалось. Биологический пол Монро мужской и по украинским законам её должны были мобилизовать
Один из первых публичных трансгендеров* в украинском шоу-бизнесе, травести-дива Монро покинула территорию Украины.
"Сейчас во Франции, в селе. Ни одного магазина и кафе. Ближайший маркет в шести километрах. Очень спокойно и релаксирующе. Вчера сделала педикюр и накрасила ногти, жду начала нового обучения. По поводу будущего: я выдохнула", — написала она в соцсетях.
Когда её спросили, как ей удалось выехать из страны, Монро не стала сдерживать себя.
"Всем [безразлично] или они в курсе, какие законные способы пересечения границы во время военного положения", — указала она.
Также Монро не стала отвечать, вернётся ли она на Украину, ограничившись лишь общими фразами о том, что она "очень хочет жить на Украине и иметь дом во Франции, бегло трындеть на французском и легко зарабатывать € 10 тыс., иметь отношения с классным чуваком и собирать коллекцию парфюмов, чтобы закончилась война победой Украины".
Кроме того, по её словам, она "хотела бы не обижаться и играть на фортепиано, и чтобы Лёвчик в 18 лет на выпускном поблагодарил маму и Монро за то, что научили его радоваться жизни просто так".
Лёвчик, о котором она писала — это Лев — сын близкой подруги Монро, менеджера Натальи Медведевой. Он родился в 2024 году. При этом своё биологическое отцовство Монро отрицала.
В том же 2024 году она сменила фамилию с Федяев на Монро и заявила о начале трансгендерного перехода. При этом травести-дива стала на воинский учёт. В январе этого года ей исполнилось 48 лет. Она подлежит мобилизации. В то же время, у неё может быть бронь как у деятеля культуры.
В одном из интервью она отмечала, что прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что неё мужская физиология и по документам она проходит как мужчина.
"Я отдаю себе отчёт, что паспорт и физиология у меня мужская, но в душе ощущаю себя Королевой Красоты", — указывала она.
В другом Монро заявляла, что в Верховной Раде есть представители ЛГБТ*.
"Если по статистике человечества из всех людей 5-7% — это люди нетрадиционной сексуальной ориентации, то из этого можно судить и о среде политиков. Все прекрасно знают, что и в Верховной Раде, и в политическом бомонде, и среди бизнесменов есть геи(*) и лесбиянки(*). Есть такие, кто просто сексуально раскрепощён", — заявляла эта популярная представительница украинского шоу-бизнеса.
По её словам, она "лично знает многих, которые просто молчат об этом".
* движение ЛГБТ запрещено в России