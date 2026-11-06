"Если требуют стандарты ЕС": Молдавия задумалась о визах для россиян, белорусов и китайцев - 06.11.2026 Украина.ру
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"Если требуют стандарты ЕС": Молдавия задумалась о визах для россиян, белорусов и китайцев
"Если требуют стандарты ЕС": Молдавия задумалась о визах для россиян, белорусов и китайцев - 06.11.2026 Украина.ру
"Если требуют стандарты ЕС": Молдавия задумалась о визах для россиян, белорусов и китайцев
и евроинтеграцииВласти Молдавии рассматривают возможность введения визового режима для граждан России, Белоруссии, Китая и ряда других государств. Об этом заявил премьер республики Василе Тофан в эфире телеканала TV8
2026-11-06T12:39
2026-11-06T12:39
новости
украина
молдавия
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евросоюз
россия
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По его словам, этот шаг продиктован обязательствами Кишинёва по приведению законодательства в соответствие со стандартами Евросоюза в рамках подготовки к вступлению в блок."Мы хотим продолжать наш европейский путь. Я не готов назвать дату. Если того требуют стандарты ЕС, считаю, что мы должны принять решения, которые позволят нам продвигаться в процессе интеграции", — цитирует Тофана TV8.Молдавия подала заявку на вступление в ЕС вслед за Украиной, в марте 2022 года. В июне того же года обе страны получили статус кандидатов, а в конце 2023-го Брюссель решил начать переговоры. В октябре этого года Венгрия заблокировала Украине и Молдавии два последних кластера в ЕС
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новости, украина, молдавия, ес, евросоюз, россия
Новости, Украина, Молдавия, ЕС, Евросоюз, Россия

"Если требуют стандарты ЕС": Молдавия задумалась о визах для россиян, белорусов и китайцев

12:39 06.11.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста в Молдавии
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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и евроинтеграцииВласти Молдавии рассматривают возможность введения визового режима для граждан России, Белоруссии, Китая и ряда других государств. Об этом заявил премьер республики Василе Тофан в эфире телеканала TV8
По его словам, этот шаг продиктован обязательствами Кишинёва по приведению законодательства в соответствие со стандартами Евросоюза в рамках подготовки к вступлению в блок.
"Мы хотим продолжать наш европейский путь. Я не готов назвать дату. Если того требуют стандарты ЕС, считаю, что мы должны принять решения, которые позволят нам продвигаться в процессе интеграции", — цитирует Тофана TV8.
Молдавия подала заявку на вступление в ЕС вслед за Украиной, в марте 2022 года. В июне того же года обе страны получили статус кандидатов, а в конце 2023-го Брюссель решил начать переговоры.
В октябре этого года Венгрия заблокировала Украине и Молдавии два последних кластера в ЕС
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