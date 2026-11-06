https://ukraina.ru/20261106/esli-trebuyut-standarty-es-moldaviya-zadumalas-o-vizakh-dlya-rossiyan-belorusov-i-kitaytsev-1084315999.html

"Если требуют стандарты ЕС": Молдавия задумалась о визах для россиян, белорусов и китайцев

"Если требуют стандарты ЕС": Молдавия задумалась о визах для россиян, белорусов и китайцев - 06.11.2026 Украина.ру

"Если требуют стандарты ЕС": Молдавия задумалась о визах для россиян, белорусов и китайцев

и евроинтеграцииВласти Молдавии рассматривают возможность введения визового режима для граждан России, Белоруссии, Китая и ряда других государств. Об этом заявил премьер республики Василе Тофан в эфире телеканала TV8

2026-11-06T12:39

2026-11-06T12:39

2026-11-06T12:39

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По его словам, этот шаг продиктован обязательствами Кишинёва по приведению законодательства в соответствие со стандартами Евросоюза в рамках подготовки к вступлению в блок."Мы хотим продолжать наш европейский путь. Я не готов назвать дату. Если того требуют стандарты ЕС, считаю, что мы должны принять решения, которые позволят нам продвигаться в процессе интеграции", — цитирует Тофана TV8.Молдавия подала заявку на вступление в ЕС вслед за Украиной, в марте 2022 года. В июне того же года обе страны получили статус кандидатов, а в конце 2023-го Брюссель решил начать переговоры. В октябре этого года Венгрия заблокировала Украине и Молдавии два последних кластера в ЕС

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