Били ногами: в Киеве озверевшие военкомы набросились на пенсионера с костылем - 06.11.2026 Украина.ру
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Били ногами: в Киеве озверевшие военкомы набросились на пенсионера с костылем
Били ногами: в Киеве озверевшие военкомы набросились на пенсионера с костылем - 06.11.2026 Украина.ру
Били ногами: в Киеве озверевшие военкомы набросились на пенсионера с костылем
Сотрудники киевского территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) напали на пожилого мужчину с костылем, который попытался зафиксировать на камеру мобильника процесс принудительной мобилизации, пишут украинские СМИ
2026-11-06T13:03
2026-11-06T13:21
новости
украина
дмитрий разумков
тцк
украина.ру
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В сети распространилась видеозапись, на которой отчетливо видны противоправные действия представителей военкомата. Во время проведения силовой мобилизации (насильственного задержания и погрузки в автомобиль мужчины призывного возраста) находившийся поблизости пожилой человек решил снять происходящее на свой смартфон. Заметив это, сотрудники ТЦК переключили агрессию на пенсионера: его сбили с ног, повалили на землю и избили, после чего демонстративно раздавили ногами его телефон. Пожилой человек пытался защититься при помощи костыля, но силовики дали отпор. Такие методы отлова призывников напрямую связаны с острой нехваткой солдат в рядах ВСУ. Силовая кампания по пополнению воинских частей постоянно оборачивается громкими скандалами и усиливает протестные настроения среди местного населения.Подробнее об отношении украинцев к мобилизации - в материале Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дмитрий разумков, тцк, украина.ру
Новости, Украина, Дмитрий Разумков, ТЦК, Украина.ру

Били ногами: в Киеве озверевшие военкомы набросились на пенсионера с костылем

13:03 06.11.2026 (обновлено: 13:21 06.11.2026)
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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Сотрудники киевского территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) напали на пожилого мужчину с костылем, который попытался зафиксировать на камеру мобильника процесс принудительной мобилизации, пишут украинские СМИ
В сети распространилась видеозапись, на которой отчетливо видны противоправные действия представителей военкомата. Во время проведения силовой мобилизации (насильственного задержания и погрузки в автомобиль мужчины призывного возраста) находившийся поблизости пожилой человек решил снять происходящее на свой смартфон.
Заметив это, сотрудники ТЦК переключили агрессию на пенсионера: его сбили с ног, повалили на землю и избили, после чего демонстративно раздавили ногами его телефон. Пожилой человек пытался защититься при помощи костыля, но силовики дали отпор.
Такие методы отлова призывников напрямую связаны с острой нехваткой солдат в рядах ВСУ. Силовая кампания по пополнению воинских частей постоянно оборачивается громкими скандалами и усиливает протестные настроения среди местного населения.
Подробнее об отношении украинцев к мобилизации - в материале Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков на сайте Украина.ру.
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