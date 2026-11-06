https://ukraina.ru/20261106/bili-nogami-v-kieve-ozverevshie-voenkomy-nabrosilis-na-pensionera-s-kostylem-1084317578.html

Били ногами: в Киеве озверевшие военкомы набросились на пенсионера с костылем

Били ногами: в Киеве озверевшие военкомы набросились на пенсионера с костылем - 06.11.2026 Украина.ру

Били ногами: в Киеве озверевшие военкомы набросились на пенсионера с костылем

Сотрудники киевского территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) напали на пожилого мужчину с костылем, который попытался зафиксировать на камеру мобильника процесс принудительной мобилизации, пишут украинские СМИ

2026-11-06T13:03

2026-11-06T13:03

2026-11-06T13:21

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украина

дмитрий разумков

тцк

украина.ру

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В сети распространилась видеозапись, на которой отчетливо видны противоправные действия представителей военкомата. Во время проведения силовой мобилизации (насильственного задержания и погрузки в автомобиль мужчины призывного возраста) находившийся поблизости пожилой человек решил снять происходящее на свой смартфон. Заметив это, сотрудники ТЦК переключили агрессию на пенсионера: его сбили с ног, повалили на землю и избили, после чего демонстративно раздавили ногами его телефон. Пожилой человек пытался защититься при помощи костыля, но силовики дали отпор. Такие методы отлова призывников напрямую связаны с острой нехваткой солдат в рядах ВСУ. Силовая кампания по пополнению воинских частей постоянно оборачивается громкими скандалами и усиливает протестные настроения среди местного населения.Подробнее об отношении украинцев к мобилизации - в материале Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дмитрий разумков, тцк, украина.ру