https://ukraina.ru/20230112/1042554731.html

Почему "любимая жена" США Польша воюет на два фронта - против России и Германии

Почему "любимая жена" США Польша воюет на два фронта - против России и Германии - 12.01.2023 Украина.ру

Почему "любимая жена" США Польша воюет на два фронта - против России и Германии

Первая декада января в Польше и Германии прошла под знаком репараций за потери во время Второй мировой войны, которые Варшава вот уже несколько месяцев официально требует от Берлина.

2023-01-12T00:54

2023-01-12T00:54

2023-01-12T00:58

эксклюзив

польша

германия

репарации

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Напомню, 3 октября 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту о репарациях со стороны Германии. В ней Польша потребовала компенсации материальных и нематериальных убытков в годы Второй мировой войны в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых, или более 1,3 триллиона евро.Его немецкая коллега Анналена Бербок сразу же заявила, что Германия считает вопрос выплаты репараций Польше за Вторую мировую войну урегулированным, сославшись на соответствующие соглашения между ФРГ и Польской Народной Республикой, подписанные в 1953 и 1970 годах. Однако официальный документ из МИД ФРГ поступил в Варшаву только накануне католического Рождества, и вызвал там бурю неудовольствия, обнародованного уже в новом году."Я очень негативно и критически настроен по этому поводу. Если позиция Германии по расширенной польской ноте на самом деле состоит из одного предложения – что, по мнению правительства Германии, дело закрыто, – значит, в этом ответе отсутствует юридическая аргументация. Это показывает, что на самом деле неизвестно, какие доводы приводит по этому поводу германское правительство. Здесь нет юридического ответа, это первое, что нужно сделать", – заявил 4 января заместитель главы МИД Аркадиуш Мулярчик. Он также сказал, что ответ МИД Германии "представляет собой неуважительное отношение к Польше и полякам". "Мы продолжим наши действия по вопросу компенсаций, и диалог с Германией будет вестись через международные организации", – сказал он.Действительно, днём ранее тот же Мулярчик заявил: "Мы направили более 50 нот в страны Евросоюза, Совета Европы и НАТО, чтобы это дело было известно в нашем культурно-цивилизационном кругу, среди наших союзников. Сегодня – и я думаю, что это, наверное, будет самый важный документ, – мы также подаем запрос в ООН с просьбой вмешаться в эту ситуацию". Несмотря на то, что на Западе праздники давно закончились, никакой реакции на упомянутые ноты не было. И тогда Варшава решила прибегнуть к "тяжёлой артиллерии".10 января Аркадиуш Мулярчик (он ведёт тему репараций с 2015 года) сообщил, что Министерство иностранных дел Польши обратилось к Конгрессу США в вопросе получения репараций от Германии. "Мы считаем, что США являются страной, определяющей сегодня глобальный порядок, ключевой страной, когда речь идет о вопросах соблюдения международного порядка, прав человека, верховенства закона и международного правосудия" – заявил польский дипломат."Поэтому мы обращаемся к комитетам Конгресса США, в первую очередь к председателю Хельсинкского комитета Конгресса США сенатору Бенджамину Кардину, к конгрессмену Грегори Миксу – он является председателем Комитета по международным отношениям Конгресса, затем к сенатору Роберту Менендесу – председателю Комитета по международным отношениям Сената США, и к конгрессвумен Марси Каптур – она является сопредседателем польско-американской группы дружбы" – уточнил Мулярчик.Очевидно, что подобное обращение Варшавы к старшему партнёру – Вашингтону, да ещё и с детальным указанием адресатов, невозможно без предварительного согласования, которое состоялось задолго до получения весьма прогнозируемого ответа Берлина. То есть речь идёт о совместном ударе тандема США-Польша по Германии – ключевой стране Европейского Союза. А ведь именно ЕС является единственным потенциальным конкурентом США в рамках "коллективного Запада".Это далеко не первый раз, когда Польша выполнят для США роль помощника или провокатора в геополитическом противостоянии Вашингтона с Берлином. Так уже было, когда польские власти выступали инициаторами санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2", который на десятилетия обеспечил бы немецкой промышленности стабильные поставки недорогого энергоносителя. Теперь же, когда система "Северных потоков" физически уничтожена англосаксами, а в Германии в связи с подорожанием энергии начался процесс деиндустриализации, США руками Польши решил нанести удар по немецким финансовым запасам.Конечно, у польских властей есть и собственный интерес. Естественно, они не рассчитывают на получение денег от Германии в реальной перспективе, понимая, что даже если Вашингтон и начнёт в этом вопросе давление на Берлин, то именно между ними этот вопрос в результате и решится. Однако осенью 2023 года в Польше пройдут очередные парламентские выборы, на которых правящую партию "Право и справедливость" (ПиС) во главе я Ярославом Качиньским ждут непростые времена.Отличиться в русофобии ей вряд ли удастся – ныне все имеющие шансы на выборах польские партии в этом вопросе достигли максимально возможного уровня. Однако ПиС вполне может усилить обвинения в адрес главных конкурентов из либеральной "Гражданской коалиции" (ГК) – мол, они немецкие агенты. А потому и репараций от Германии не требуют (хотя депутаты Сейма от ГК проголосовали за соответствующий документ), и положенные Польше выплаты из бюджета ЕС блокируют – потому что немцы не хотят делиться своими деньгами. Но если ещё раз выбрать ПиС, то мы с помощью дядюшки Сэма…Это прекрасно понимают в Германии, и явно готовы повышать ставки. Так, 10 января популярная – и близкая к правящей коалиции – немецкая газета Bild написала: "Нынешнее польское правительство воскрешает призраки прошлого не только по внутренним и экономическим причинам. Это относится к морали, а не к уже заключенным после 1990 года договорам, которые исключают немецкие репарации для Польши". Немецкая газета утверждает, что это пример "двойных стандартов"."При первой же возможности поляки захватывали еврейское имущество. Там они и остались после войны, хотя выжившие евреи хотели вернуться в свои старые квартиры или дома в Польше. Многие из них были убиты по этой причине. После 1945 года польское государство присвоило остатки еврейского имущества. После падения коммунизма потомки евреев, убитых до и после 1945 года, или еврейские общины требовали реституции или компенсации, но Польша последовательно отвергала эти требования с 1989 года" – напоминает Bild, причём не только полякам.Ведь поляки являются далеко не первыми, кто апеллирует к США как к мировому жандарму, или, пользуясь формулировкой МИД Польши, "стране, определяющей сегодня глобальный порядок, ключевой стране, когда речь идет о вопросах соблюдения международного порядка, прав человека, верховенства закона и международного правосудия". В 2018 году после многочисленных обращений еврейских организаций в США был принят закон № 447 о возвращении жертвам Холокоста утраченного имущества ("Правосудие для выживших, не получивших компенсации").Этот закон требует отчета о действиях некоторых стран в отношении распоряжения имуществом со времени Холокоста. Если прямых наследников установить не удастся, то объекты предполагается передать организациям, которые проводят исследования Холокоста. Против закона №447 резко выступали в Польше, а принятый в 2021 году польский закон о реституции имущества практически лишает права на неё даже выживших наследников жертв Холокоста.Хотя реализация закона №447 в США ныне поставлена на паузу, претензии еврейских организаций к Польше никуда не делись. Так, в конце сентября 2022 года израильский профессор Барбара Энгелькинг заявила в интервью порталу The Jerusalem Post: "Польское правительство отказывается возвращать еврейскую собственность законным владельцам, ссылаясь на истечение срока исковой давности. В связи с принятием Сеймом резолюции о репарациях от Германии еврейская община имеет полные законные основания требовать от Польши репараций за Холокост, выплаты возмещения личных и материальных потерь".По словам Энгелькинг, в настоящее время в Центре исследований уничтожения евреев находится более 20 000 заявлений о возврате имущества, утраченного польскими евреями во время и после Второй мировой войны. При этом общая сумма требований с поправкой на инфляцию превышает 870 миллиардов евро – то есть практически 2/3 того, что Варшава требует от Берлина.Но и это ещё не конец истории. Как отмечал в октябре 2022-го варшавский корреспондент немецкой газеты Die Welt Филипп Фриц, суммы, иллюстрирующие потери Польши, касаются строго ограниченной территории и не включают ни бывшие немецкие земли на Западе, полученные Польшей после войны, ни "утраченные" польские земли на Востоке. "Стоило бы вернуться к расчётам, связанным с деятельностью УПА*", – написал немецкий журналист, напоминая, что во время устроенной украинскими националистами резни на Волыни и Восточной Галичине погибло около 100 тысяч поляков.Другой вопрос, что нынешние польские власти, которые получают явное наслаждение от роли "любимой жены США в Европе", судьба самих поляков не особо интересует. Варшава готова предоставить Вашингтону польскую армию для борьбы с Россией, а польскую дипломатию – для борьбы с Германией. Остаётся только гадать, насколько долго сама Польша выдержит такую войну – да ещё и чужую! – на два фронта.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230110/1042481065.html

https://ukraina.ru/20230103/1042372725.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, германия, репарации