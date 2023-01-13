https://ukraina.ru/20230113/1042594190.html

Юрий "Седой" Бураков: В ближайшее время ВСУ ждет сюрприз - вся лента Днепра будет наша

Юрий "Седой" Бураков: В ближайшее время ВСУ ждет сюрприз - вся лента Днепра будет наша - 13.01.2023 Украина.ру

Юрий "Седой" Бураков: В ближайшее время ВСУ ждет сюрприз - вся лента Днепра будет наша

Командир 2-го стрелкового батальона 123 стрелкового полка МР ДНР Юрий "Седой" Бураков рассказал Украина.ру о том, почему украинцы не смогут захватить Мелитополь

2023-01-13T08:38

2023-01-13T08:38

2023-01-13T08:38

интервью

спецоперация

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Ему 43 года. До войны он работал в Волновахской исправительной колонии № 120 начальником оперативно-розыскного отдела. Летом 2014 вывез жену и трёхлетнего сына за пределы Донецкой области и добровольцем пошел в ополчение ДНР.В сентябре 2014 года назначен начальником уголовного розыска Куйбышевского РО МВД ДНР. Семья жила на съемных квартирах. Как только жена узнала, что Юрий не в отпуске, а воюет в ополчении, сразу же с ребёнком приехала в Донецк. Сын Валерий не понаслышке знает, что такое обстрел жилого квартала (осколок от снаряда залетел в детскую комнату).Все родные Юрия за годы войны погибли. Осталась в живых бабушка, которая видела, как украинский танк во время освобождения Волновахи расстреливал районную больницу.- Юрий, сейчас многие наши военные аналитики, говорят о том, что одно из приоритетных направлений для наступления, которое выбрало командование ВСУ – это направление на Мелитополь и Бердянск. Замысел врага таков: рассечь российскую группировку надвое, выйдя к Азовскому морю, а потом уничтожить по отдельности обе группы. По-вашему, это возможно?- Ореховское-Токмакское-Мелитопольское направление является приоритетным для возможного прорыва двух украинских танковых группировок 3 тб 1 отбр, 113 об ТрО, 110 обр ТрО, 124 обр ТрО, 197 об ТрО.Но сразу скажу: всех этих наступающих будет ждать большой сюрприз. Украинские военнослужащие из этих подразделений, как правило, малообразованы, плохо вооружены и недостаточно мотивированы. Некоторых из них командование просто садит в танки и дает команду: "Вперед!". Они и едут в нашу сторону, не понимая своей боевой задачи.Это порой приводило к тому, что они подрывались на наших минах, иногда просто въезжали на наши позиции. Бойцы подразделения БАРС 3 подходили к танку, стучали по нему, кричали экипажу: "Выходи!". В ответ: "Я не выйду!". Командир 503-го полка с позывным "Грозный", и начальник штаба с позывным "Челябинск" по рации мне посоветовали: "Вы их предупредите, что никто за ними с украинских позиций не приедет, и никто их не спасет. Пусть сдаются". В итоге, экипаж танка сдался в плен.Боеспособность у таких экипажей минимальная, просто нулевая. Когда мы их брали в плен, спрашиваем одного: "Куда ты ехал на танке?". Отвечает: "Мне сказали ехать прямо, я и еду". Понимаете, у них нет слаженности, они не понимают сути отдаваемых им приказов. Мало того, что они часто отходят назад, бросают свои позиции, бросают свои подразделения, вооружение, танки, своих раненых. У меня вон укроповская каска лежит после одного такого их бегства.Так вот, если им вздумается снова идти на нас, то они просто врежутся в бетонную стену. Мы тут такие бетонные укрепления на своих позициях возвели при непосредственной технической поддержке 503 МСП, что я ничего подобного у нас за 9 лет войны не видел. Мало того, что мы укрепились, могу вас уверить, что уже в самое ближайшее время украинцев ждет большой сюрприз на Днепре, когда по ним начнут отрабатывать наши хорошо подготовленные группировки.- То есть, будет российское наступление?- Уйду от прямого ответа на ваш вопрос. Отвечу так: украинцы просто недопонимают всей серьезности происходящего. У них боевой дух настолько понижен, что я сомневаюсь, что они смогут пойти вперед. Хотя могут, но только под какими-то медпрепаратами.Серьезно! Это не шутка! Мы таких уже откачивали у себя медсанбатах. Думаю, скоро мы пойдем на Запорожье, и будем не только там, но выйдем на всю ленту Днепра.Еще насчет возможных украинских прорывов. Да, неоднократно были попытки их прорыва на Орехов, Токмак, Мелитополь, Бердянск, но смысла в этом было не больше, чем если бы вы летом пошли бы на пасеку и в состоянии алкогольного опьянения засунули руку в улей и начали бы там ворошить. Вас бы не просто закусали, а порвали.То же самое произойдет и с этими вооруженными силами Недоукраины, если они пойдут на Мелитополь.- Правильно я понимаю, что вам на этом участке противостоят не боеспособные украинские части, а набранные впопыхах, плохо обученные мобилизованные с низким интеллектуальным уровнем, или у украинцев есть еще и боеспособные части?- Когда они попадают к нам в плен, то жалуются: "Мы малообразованные, мы ничего не понимаем, только недавно прошли обучение на полигоне". Когда мы вскрывали боезапас танка, подорвавшегося на наших позициях, и начинали выкладывать снаряды, то обнаружили, что каждый из них был подписан "За Львов!", "За Мыколу!", "За Тернополь!".Украинские спецы специально отправляют этих недообученных бойцов на наши позиции, на наши укрепрайоны, чтобы прощупать нашу оборону. Но дело в том, что на этом участке фронта только мы идем вперед, а они идут назад.- Почему же тогда вы Павловку взяли, а Угледар до сих пор не взяли? В чем сложность?- В высоте. Украинский укрепрайон на высоте… Мы в Курахово буквально будем завтра-послезавтра… Я утрирую, конечно, но в скором времени все эти территории будут освобождены – вслед за Соледаром падут Марьинка и Угледар.И еще. Украинцы постоянно бросают на нас свои резервы. Мы их уничтожаем - их штабелями увозят на кладбище. Они бросают на нас новые подразделения. Если образно выразиться, идет наш комбайн и перемалывает их всех.Идеологические подкованные неонацисты находятся на третьем, на пятом эшелоне обороны, а впереди стоят обычные гражданские люди, которых отловили, вручили повестки и отправили на фронт, даже не обучив. Многие из них даже не знают, как обращаться с автоматом.У нас были курьезные случаи: мы их брали в плен в зеленке, когда ночью у них происходила ротация. Им говорили: идите туда, там никого нет. Они приходили и сразу отправлялись к нам, в плен.- Юрий, а что нужно сделать для того, чтобы враг был отброшен от Донецка, чтобы не было варварских обстрелов, потому что в Донецке уже невыносимо находиться?- Да, согласен с вами, обстрелы варварские. Я ведь тоже житель Донецка. Поверьте, в ближайшее время мы вернем все территории. Скоро будет большущий котел - нам некуда будет девать украинских военнопленных, потому что ими будут забиты все учреждения исполнения наказания и СИЗО.- А когда это может произойти?- В самое ближайшее время, завтра-послезавтра, месяц-два, в самые кратчайшие сроки.- Есть ли у вас нужда в технике, в снарядах и всем остальном, что необходимо для фронта? Все ли у вас есть?- Все есть: и тепловизоры, и ночники, а боеприпасов столько, что поверьте, каждый день мы не успеваем их отгружать на позиции. У нас всего в избытке, а вот у украинцев такого изобилия сейчас нет.- Сейчас мобилизованные к вам прибывают после проведения частичной мобилизации? Они хорошо подготовлены?- Они молодцы! К нам прибывают подразделения, которые минимум от трех и более месяцев проходили обучение на полигонах. У них амуниция довольно хорошая, начиная от ботинок, заканчивая кевларовыми касками, которые имеют шестой класс защиты. Боевой дух у них тоже на высоте.Командование 503 МСП в лице замполита с позывным "Волгоград" и начальника штаба "Амура" за отличное проведение небольших боевых операций и обустройство боевых позиций, отправило в краткосрочный отпуск на 5 дней на Новый год один из моих взводов. Ребята отдохнули на берегу моря, в одном из пансионатов.- На вашем участке фронта иностранные наемники вам попадались?- Конечно. Я осматривал их двухсотых, когда на наших минах подорвалась бронированная машина пехоты – М2 "Брэдли". Визуально могу сказать, что это крепкие бойцы, физически развитые. Наемники в основном из Канады, Великобритании, Америки и Польши.- Вы как-то психологически кошмарите украинцев на своем участке?- Еще и как. Мы крутим им следующий музыкальный аудиоряд: сначала включаем текст о сдаче в плен, рассказываем о порядке сдачи. Потом играет гимн Российской Федерации, далее - "День Победы", затем снова прокручиваем текстовку о сдаче в плен. Потом в 6 утра идет детский плач. Поверьте, это такой сильный психологический удар по ним. Мы за это время стали очень хорошими психологами.В подведение беседы, хочу добавить, мы все военнослужащие 123-го стрелкового полка МР ДНР помним всех наших боевых братьев погибших, и раненых в боях, проливших кровь за освобождение нашей земли, нашей Родины от неонацистов и американско-англосакских наёмников. Низкий поклон им, Победа будет за нами!!!

https://ukraina.ru/20221222/1042010170.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, спецоперация