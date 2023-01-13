https://ukraina.ru/20230113/1042584047.html

"Тактическое подразделение": Военный эксперт высказался о действиях "Группы Вагнера"

"Тактическое подразделение": Военный эксперт высказался о действиях "Группы Вагнера" - 13.01.2023 Украина.ру

"Тактическое подразделение": Военный эксперт высказался о действиях "Группы Вагнера"

"Группа Вагнера" представляет собой хорошо показавшее себя тактическое подразделение, однако оно не в силах самостоятельно вести успешные боевые действия на уровне СВО. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан

2023-01-13T06:00

2023-01-13T06:00

2023-01-13T06:00

новости

спецоперация

чвк "вагнер"

пригожин

полковник

соледар

тактики

мо рф

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Он рассказал, что участие группы "Вагнер" (тогда носившей другое название) в российской военной операции в Сирии было "экспериментом" Министерства обороны РФ.Положительно отозвавшись о действиях бойцов "Вагнера", Трухан, тем не менее, заявил, что "тактика войну не выигрывает".Известность "Вагнера" объясняется тем, что "у ребят хорошие маркетологи", считает Трухан.Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара бойцами военного формирования. Он особо подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие другие военные подразделения, кроме подчинённых ему бойцов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230105/1042404231.html

соледар

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, чвк "вагнер", пригожин, полковник, соледар, тактики, мо рф