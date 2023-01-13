"Тактическое подразделение": Военный эксперт высказался о действиях "Группы Вагнера"
"Группа Вагнера" представляет собой хорошо показавшее себя тактическое подразделение, однако оно не в силах самостоятельно вести успешные боевые действия на уровне СВО. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан
Он рассказал, что участие группы "Вагнер" (тогда носившей другое название) в российской военной операции в Сирии было "экспериментом" Министерства обороны РФ.
Положительно отозвавшись о действиях бойцов "Вагнера", Трухан, тем не менее, заявил, что "тактика войну не выигрывает".
Просто эту тактику пиарят и все на это обращают внимание. Ребята – молодцы. Ребята воюют жёстко, хорошо и грамотно. Но они воюют не одни
Известность "Вагнера" объясняется тем, что "у ребят хорошие маркетологи", считает Трухан.
Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара бойцами военного формирования. Он особо подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие другие военные подразделения, кроме подчинённых ему бойцов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
5 января, 11:02Пригожин рассказал о первой группе заключенных из "Вагнера", которые получили помилованиеПервая группа экс-заключенных, принимавших участие в СВО в составе ЧВК "Вагнер", завершила полугодовой контракт и получила помилование. Об этом 5 января передает РИА Новости, приводя слова основателя группы "Вагнер", бизнесмена Евгения Пригожина