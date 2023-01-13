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Храм Варшавского беспамятства и напоминания о здравом смысле

Храм Варшавского беспамятства и напоминания о здравом смысле - 13.01.2023 Украина.ру

Храм Варшавского беспамятства и напоминания о здравом смысле

Обычно, когда диктовала дата, 17 января в Москве производили первый в году артиллерийский салют – в честь освобождения Красной армией столицы Польши Варшавы в 1945 году. С этого освобождения фактически началась задуманная Варшавско-Познанская наступательная операция – пролог висло-Одерской, которая и подвела Красную Армию к взятию Берлина.

2023-01-13T06:48

2023-01-13T06:48

2023-01-13T07:01

владимир скачко

эксклюзив

польша

ссср

вторая мировая война

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украина

германия

храм

поляки

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Нынешняя Варшава, конечно же, официально не празднует эту дату. Несмотря даже на то, что в ее стольный город в 1945-м вошли и польские войска, тогда союзники Красной армии. Но прошли годы, умер социализм, распалось было братство по победному оружию, и польский Сейм принял постановление, которым возложил одинаковую ответственность за развязывание Второй Мировой войны на Германию Адольфа Гитлера и СССР Иосифа Сталина.Сегодня Польша, охвачена оголтелой русофобией ее правящего класса. Всем, чем может, поддерживает Украину и гадит России. Забыли в Польше и про некогда "нацистскую чуму", унесшую 6 миллионов ее жителей, забыли. Политическая конъюнктура застит глаза и совесть, и поляков теперь учат любить нового "хозяина" — США, надеясь, что именно они окончательно освободят страну от "советов". Ну и, конечно же, помогут ободрать Германию на 1,3 трлн. долл. репараций за Вторую мировую войну.Но ничего удивительного в таком развитии событий нет. Поляки всегда демонстрировали не только свой знаменитый гонор и могли от безысходности и отчаянной смелости пойти с шашками наголо в атаку на немецкие танки, как это было в 1939 году. Правящий польский класс – это удивительные в своей безнравственности и беспринципности приспособленцы и конъюнктурщики, с радостью готовые прильнуть к сапогу более сильного победителя. Чтобы служить и гадить ему одновременно. И обязательно всадить нож в спину в случае его ослабления, чтобы потом полностью отказаться от былой дружбы и объявить ее "тактической уловкой в стратегии приближения польской победы".Однако именно в эти же дни, 13 января 1894 года российским императором Александром III был утвержден проект архитектора Леонтия Бенуа по строительству в Варшаве Александро-Невского православного собора (по-польски — собора Александра Невского). Стараниями тогдашнего генерал-губернатора Польши Иосифа Гурко летом того же года храм был заложен и построен к 1912 году, став самым высоким на то время зданием польской столицы. Чтобы, значит, символизировать, кто в Польше подлинный хозяин и созидатель. Тогда это была Российская империя.Поляки изначально так все и восприняли. И не смогли с этим смириться. Никогда. Именно поэтому Александро-Невский собор стал символом не только польского духовно-бульдозерного сопротивления, но и их архитектурно-политического безумия и приспособленчества. Храм простоял чуть более 10 лет и был намеренно уничтожен — взорван в 1924—1926 годах, когда в 1918 году Польша обрела независимость от развалившейся Российской империи и смогла отстоять ее в сражении в Красной армией России советской.Храм был невероятно красив. Пятикупольный, вмещающий 2,5 тысячи молящихся, расписанный фресками Виктора Васнецова внутри, с отдельно стоящей 70-метровой колокольней он был средоточием Саксонской площади, главной парадной площади Варшавы. И эта площадь – тоже, увы, своеобразный символ польской политической вертлявости и изворотливого приспособленчества. Изначально площадь была названа в честь саксонских королей Польши. Русские название это не тронули, но переиначили сами поляки – в площадь Юзефа Пилсудского, в честь основателя новой Речи Посполитой ХХ века.После 1939 года и по 1945-й, до освобождения Варшавы "советами", площадь носила имя, ясное дело, Адольфа Гитлера. Потом, до "нового освобождения" уже от советского присутствия, была площадью Победы и принимала как военные парады, так и мессу Папы Римского Павла Иоанна II, ну, того, которого, как пел Владимир Высоцкий, "мы им подкинули из наших, из поляков, из славян".Теперь это опять площадь Пилсудского. С памятником ему, но без православного храма. И даже странно, что гордые шляхтичи и потомки их холопов не переиначили площадь в честь какого-нибудь Джорджа Буша, младшего или старшего, Билла Клинтона, Барака Обамы или, на худой конец, Дональда Трампа, военную базу имени которого они готовы были возвести у себя за свои же деньги. Нынешнее польское руководство во главе с президентом Анджеем Дудой было согласно потратить на это дело – на базу "Форт-Трамп" — 2 млрд. долл. И это понятно — лишь бы только не русские войска стояли в Польше. Но потом Трамп проиграл, а его последователь Джо Байден к форту предшественника охладел, а к базе своего имени даже на зажигался. Не до того.Александро-Невский храм же как в зеркале отразил в себе все страшные и глупые политические перипетии тех лет. Занятно, к примеру, то что поляки действовали зеркально русским амбициям и свершениям. Как русские строили храм в складчину, так поляки его и разрушали.Чтобы возвести такую махину храма стоимостью более 3 млн. рублей, решили собирать деньги всем миром: за счет даров частных лиц по всей империи и обязательных пожертвований из муниципалитетов, находившихся под управлением генерал-губернатора Гурко, и введением специального налога в Варшаве. Чтобы, значит, много людей почувствовали себя причастными к этому благородному делу – утверждению православия в Польше и обслуживания в вере тамошних православных. И возвели. Чтобы он, как было сказано, "свидетельствовал бы своим наружным видом и внутренним содержанием о величии господствующей Церкви в Русском Государстве".И точно так же поляки разрушали храм – более двух лет глумились над ним, взрывая по частицам и на собранные с людей деньги. Чтобы и поляки почувствовали себя причастными к изгнанию "русского духа", или как тогда мотивировали, чтобы "каждый поляк мог стать причастным к этому делу", варшавский магистрат также выпустил специальный заем. На средства на снос храма. И было произведено более 15 тысяч подрывов. "Русский хвост", что называется, рубили по частям. Причем в ущерб себе, отринув предложения прагматиков, которые хотели переоборудовать православный храм под католический костел. По примеру немцев, которые во время взятия Варшавы в Первую мировую войну использовали храм как место для отправления культа своими солдатами. Или создать там какой-то музей, например, польской этнологии, или мартиролог-пантеон памяти поляков.Единственным против сноса протестовал и русский депутат тогдашнего польского Сейма купец Николай Серебреников и православный депутат воссозданного в 1921 году польского Сената Вячеслав Богданович, утверждавший, что пока храм стоит, он "является наилучшим памятником для будущих поколений, поучающий их, как нужно уважать и беречь свою Родину; разобранный же, будет памятником — позорным памятником нетерпимости и шовинизма"! Ничего не помогло – храм снесли.Было все же и отличие разрушителей собора от его строителей -- в том, что русские создавали свой храм на свои, а поляки поступали как типичные мародеры. Даже заем на разрушение храма был обеспечен стоимостью материала, полученного в результате сноса. То есть дал злотый на варварство – получил взамен пару кирпичей снесенного собора.Кроме того, храм, помимо фресок Васнецова, был богато декорирован и оформлен 12 мозаичными панно блестящего художника Владимира Фролова (спецы должны это знать) по эскизам того же Васнецова и мастера исторических полотен Андрея Рябушкина, в оформлении собора были использованы драгоценные и полудрагоценные камни, а также мрамор и гранит. Алтарь украшали колонны из яшмы, подаренные лично императором Николаем II, а главный купол на звоннице был пятым по величине во всей империи.И вот все это оказалось в распоряжении якобы "победивших" поляков. Если значительная часть фресок, слава Богу, была перевезена в Покровский собор в нынешних белорусских Барановичах, а часть убранства передана в храм Марии Магдалины на Праге (правобережной окраинной части Варшавы), то мраморные плиты из собора были использованы при оформлении различных зданий в польской столице. А колонны из яшмы пошли на декор усыпальницы Юзефа Пилсудского аж в Кракове. Да-да, того Пилсудского, который, по его словам, ехал на поезде "социализм", но вышел на станции "нация" и теперь – в виде памятника – взирает на площадь своего имени. Но, повторяю, без храма. И без памяти, что и привело к тому, что манкуртизирующихся поляков сегодня политически корежит не по-детски.Но есть и то, что может утешить поляков. Их пример стал заразителен для нынешних украинских неонацистов, которые у поляков слизали примитивные методы "отмены российской культуры". И сегодня в Украине сносят все памятники, так или иначе связанные с деятелями русской культуры, запрещают православие на то основании, что оно-де руководится Московским патриархатом, утилизируются все книги на русском языке, а министр культуры Украины Александр Ткаченко предлагает если не запретить, то хотя бы ограничить исполнение русской музыки и постановки русской классики. Идеологи беспамятства сегодня предлагают отказаться даже от памяти Юрия Гагарина, потому что он – "москаль", хоть и запущенный в космос Сергеем Королевым, которого в Киеве демонстративно записывают в "украинцы"."На время агрессии", -- говорит министр, который еще несколько лет назад не мог грамотно говорить по-украински……А в Москве праздничный салют обычно сопровождается еще и 24 залпами пушек ЗИС-3. Тех самых пушек времен Великой Отечественной войны. А чтобы полякам было доступнее и понятнее, то Второй мировой, которую они тоже как бы выиграли. Благодаря этим пушкам и советским артиллеристам. Салют как чудесное и разноплановое напоминание зарвавшимся "Янам, не помнящих родства" о том, вредно забывать и игнорировать прошлое. И не только им. Особенно когда Россия проводит спецвоенную операцию (СВО) по приведению соседей к адекватности.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220606/1034098048.html

https://ukraina.ru/20221021/1040001081.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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владимир скачко, эксклюзив, польша, ссср, вторая мировая война, россия, украина, германия, храм, поляки