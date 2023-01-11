https://ukraina.ru/20230111/1042535731.html

"Мы всё равно оставим его сегодня или завтра". Все понимают, что Соледар придётся сдать - боец ВСУ

"Мы всё равно оставим его сегодня или завтра". Все понимают, что Соледар придётся сдать - боец ВСУ - 11.01.2023 Украина.ру

"Мы всё равно оставим его сегодня или завтра". Все понимают, что Соледар придётся сдать - боец ВСУ

Вооруженные силы Украины несут огромные потери в Соледаре, сообщил 11 января телеканалу CNN военнослужащий 46-й бригады ВСУ

2023-01-11T14:48

2023-01-11T14:48

2023-01-11T14:48

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соледар

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потери всу

спецоперация

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Военный охарактеризовал ситуацию в Соледаре как критическую. По его словам, несмотря на больше количество раненных и погибших, командование продолжает присылать подкрепление, которое оказывается в бедственном положении.Киеву придётся сдать Соледар и это все понимают, говорит украинский боец. "Зачем умирать, если мы всё равно оставим его сегодня или завтра?" — недоумевает он.Минобороны РФ в среду заявило о зачистке города, который перешел под контроль ЧВК "Вагнер".По информации Telegram-канала Readovka, в окружение попали около 500 украинских военных. При этом украинское командование отрицает сдачу города.Когда российские войска окончательно захватят важный плацдарм на линии Северск-Соледар-Артемовск, мы можем выполнять стратегическую задачу по ведению боевых действий по всей линии фронта в Донбассе, это прелюдия к большому наступлению, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

https://ukraina.ru/20230111/1042532873.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, соледар, всу, потери всу, спецоперация