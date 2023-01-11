"Мы всё равно оставим его сегодня или завтра". Все понимают, что Соледар придётся сдать - боец ВСУ - 11.01.2023 Украина.ру
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"Мы всё равно оставим его сегодня или завтра". Все понимают, что Соледар придётся сдать - боец ВСУ
"Мы всё равно оставим его сегодня или завтра". Все понимают, что Соледар придётся сдать - боец ВСУ - 11.01.2023 Украина.ру
"Мы всё равно оставим его сегодня или завтра". Все понимают, что Соледар придётся сдать - боец ВСУ
Вооруженные силы Украины несут огромные потери в Соледаре, сообщил 11 января телеканалу CNN военнослужащий 46-й бригады ВСУ
2023-01-11T14:48
2023-01-11T14:48
новости
соледар
всу
потери всу
спецоперация
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Военный охарактеризовал ситуацию в Соледаре как критическую. По его словам, несмотря на больше количество раненных и погибших, командование продолжает присылать подкрепление, которое оказывается в бедственном положении.Киеву придётся сдать Соледар и это все понимают, говорит украинский боец. "Зачем умирать, если мы всё равно оставим его сегодня или завтра?" — недоумевает он.Минобороны РФ в среду заявило о зачистке города, который перешел под контроль ЧВК "Вагнер".По информации Telegram-канала Readovka, в окружение попали около 500 украинских военных. При этом украинское командование отрицает сдачу города.Когда российские войска окончательно захватят важный плацдарм на линии Северск-Соледар-Артемовск, мы можем выполнять стратегическую задачу по ведению боевых действий по всей линии фронта в Донбассе, это прелюдия к большому наступлению, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
https://ukraina.ru/20230111/1042532873.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, соледар, всу, потери всу, спецоперация
Новости, Соледар, ВСУ, потери ВСУ, Спецоперация

"Мы всё равно оставим его сегодня или завтра". Все понимают, что Соледар придётся сдать - боец ВСУ

14:48 11.01.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Вооруженные силы Украины несут огромные потери в Соледаре, сообщил 11 января телеканалу CNN военнослужащий 46-й бригады ВСУ
Личный состав наших подразделений обновился почти наполовину, больше или меньше. Мы даже не успеваем запоминать позывные друг друга, когда прибывает новый личный состав.
Военный охарактеризовал ситуацию в Соледаре как критическую. По его словам, несмотря на больше количество раненных и погибших, командование продолжает присылать подкрепление, которое оказывается в бедственном положении.
Киеву придётся сдать Соледар и это все понимают, говорит украинский боец.
"Зачем умирать, если мы всё равно оставим его сегодня или завтра?" — недоумевает он.
Минобороны РФ в среду заявило о зачистке города, который перешел под контроль ЧВК "Вагнер".
По информации Telegram-канала Readovka, в окружение попали около 500 украинских военных. При этом украинское командование отрицает сдачу города.
Когда российские войска окончательно захватят важный плацдарм на линии Северск-Соледар-Артемовск, мы можем выполнять стратегическую задачу по ведению боевых действий по всей линии фронта в Донбассе, это прелюдия к большому наступлению, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
нато ес - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
13:46
Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружияГенеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что необходимо нарастить объемы поставок вооружений Украине из-за тяжелой для Киева ситуации на фронте
 
НовостиСоледарВСУпотери ВСУСпецоперация
 
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