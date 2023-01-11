https://ukraina.ru/20230111/1042535731.html
"Мы всё равно оставим его сегодня или завтра". Все понимают, что Соледар придётся сдать - боец ВСУ
"Мы всё равно оставим его сегодня или завтра". Все понимают, что Соледар придётся сдать - боец ВСУ - 11.01.2023 Украина.ру
"Мы всё равно оставим его сегодня или завтра". Все понимают, что Соледар придётся сдать - боец ВСУ
Вооруженные силы Украины несут огромные потери в Соледаре, сообщил 11 января телеканалу CNN военнослужащий 46-й бригады ВСУ
2023-01-11T14:48
2023-01-11T14:48
2023-01-11T14:48
новости
соледар
всу
потери всу
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042512255_0:287:3071:2015_1920x0_80_0_0_fca736229a6242690aceab8c09580500.jpg
Военный охарактеризовал ситуацию в Соледаре как критическую. По его словам, несмотря на больше количество раненных и погибших, командование продолжает присылать подкрепление, которое оказывается в бедственном положении.Киеву придётся сдать Соледар и это все понимают, говорит украинский боец. "Зачем умирать, если мы всё равно оставим его сегодня или завтра?" — недоумевает он.Минобороны РФ в среду заявило о зачистке города, который перешел под контроль ЧВК "Вагнер".По информации Telegram-канала Readovka, в окружение попали около 500 украинских военных. При этом украинское командование отрицает сдачу города.Когда российские войска окончательно захватят важный плацдарм на линии Северск-Соледар-Артемовск, мы можем выполнять стратегическую задачу по ведению боевых действий по всей линии фронта в Донбассе, это прелюдия к большому наступлению, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
https://ukraina.ru/20230111/1042532873.html
соледар
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042512255_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_95f72896b90256dcb4ef636ba3339fb7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, соледар, всу, потери всу, спецоперация
"Мы всё равно оставим его сегодня или завтра". Все понимают, что Соледар придётся сдать - боец ВСУ
Вооруженные силы Украины несут огромные потери в Соледаре, сообщил 11 января телеканалу CNN военнослужащий 46-й бригады ВСУ
Личный состав наших подразделений обновился почти наполовину, больше или меньше. Мы даже не успеваем запоминать позывные друг друга, когда прибывает новый личный состав.
Военный охарактеризовал ситуацию в Соледаре как критическую. По его словам, несмотря на больше количество раненных и погибших, командование продолжает присылать подкрепление, которое оказывается в бедственном положении.
Киеву придётся сдать Соледар и это все понимают, говорит украинский боец.
"Зачем умирать, если мы всё равно оставим его сегодня или завтра?" — недоумевает он.
Минобороны РФ в среду заявило о зачистке города, который перешел под контроль ЧВК "Вагнер".
По информации Telegram-канала Readovka, в окружение попали около 500 украинских военных. При этом украинское командование отрицает сдачу города.
Когда российские войска окончательно захватят важный плацдарм на линии Северск-Соледар-Артемовск, мы можем выполнять стратегическую задачу по ведению боевых действий по всей линии фронта в Донбассе, это прелюдия к большому наступлению, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.